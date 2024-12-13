Générateur de Contenu de Marque : AI pour des Créations Publicitaires Conformes à la Marque
Améliorez la cohérence de votre marque et vos taux de conversion. Créez facilement du contenu multimédia conforme à la marque avec notre puissant AI, en utilisant des modèles et des scènes.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo dynamique de 45 secondes ciblant les professionnels du marketing et les équipes, illustrant la puissance de HeyGen pour générer des créations publicitaires variées. Le style visuel et audio doit être moderne et rapide, avec un avatar AI engageant démontrant la rapidité avec laquelle de nouvelles publicités peuvent être assemblées en utilisant des Modèles et des scènes pour diverses campagnes de Marketing et Publicité.
Développez une vidéo convaincante de 60 secondes pour les entreprises de commerce électronique et les chefs de produit, mettant en avant la facilité de création de vidéos produits professionnelles et de contenu engageant pour les réseaux sociaux. L'esthétique doit être élégante et axée sur le produit avec des visuels nets et des Sous-titres/captions clairs, montrant comment la bibliothèque de médias/le support de stock aide à maintenir les normes du kit de marque et à atteindre un branding personnalisé.
Créez une vidéo sophistiquée de 30 secondes destinée aux agences de marketing et aux responsables de marque, soulignant le rôle de HeyGen en tant qu'outil AI pour assurer la cohérence de la marque dans tous les contenus multimédias. Le style visuel et audio doit être professionnel et cohérent, avec une génération de voix off soignée guidant les spectateurs à travers le processus et démontrant comment le redimensionnement et l'exportation des formats d'image aident à adapter le contenu pour différentes plateformes sans effort.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Génération de Créations Publicitaires Alimentée par AI.
Produisez rapidement des publicités vidéo performantes et conformes à la marque qui captent l'attention et stimulent les conversions pour vos campagnes marketing.
Contenu de Marque Engagé pour les Réseaux Sociaux.
Créez des vidéos et des clips de marque captivants pour les plateformes de réseaux sociaux en quelques minutes, engageant constamment votre audience avec du contenu frais.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen aide-t-il à créer des créations publicitaires conformes à la marque ?
HeyGen utilise l'AI générative pour produire des créations publicitaires et du contenu multimédia de haute qualité, conformes à la marque. Les utilisateurs peuvent maintenir la cohérence de la marque en utilisant des options de branding personnalisées, y compris les logos, les couleurs et les styles de police, pour s'assurer que tout le contenu est indubitablement le vôtre.
HeyGen peut-il produire efficacement des vidéos produits pour les réseaux sociaux ?
Oui, HeyGen simplifie la création de vidéos produits engageantes et d'autres vidéos captivantes pour les plateformes de réseaux sociaux. Avec ses capacités de texte-à-vidéo et ses avatars AI variés, vous pouvez rapidement transformer des scripts en contenu multimédia professionnel.
Quels outils créatifs HeyGen offre-t-il aux utilisateurs sans expérience en design ?
HeyGen permet aux utilisateurs de créer du contenu Marketing et Publicité de qualité professionnelle sans avoir besoin de designers. Il offre une riche bibliothèque de modèles et de contrôles de branding, vous permettant d'appliquer facilement un branding personnalisé avec vos couleurs, polices et images professionnelles.
Quelle est la polyvalence de HeyGen pour différents formats publicitaires ?
HeyGen agit comme un générateur de contenu de marque complet, prenant en charge divers formats publicitaires au-delà des simples vidéos. Vous pouvez créer efficacement des publicités vidéo dynamiques, des bannières publicitaires statiques et même des publicités UGC, garantissant que votre stratégie marketing est robuste sur tous les canaux.