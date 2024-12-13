Créateur de Vidéos de Marque : Créez des Vidéos Conformes à Votre Marque Rapidement

Concevez facilement des vidéos marketing convaincantes et assurez une parfaite cohérence de marque grâce à nos contrôles de branding complets.

Créez un récit de vidéo de marque de 30 secondes, ciblant les propriétaires de petites entreprises, montrant à quel point il est facile de créer des vidéos marketing convaincantes. Le style visuel doit être lumineux et engageant, utilisant des graphismes modernes et une voix off amicale et dynamique. Mettez en avant la fonctionnalité "Modèles & scènes" de HeyGen pour souligner des résultats rapides et professionnels.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo explicative de 45 secondes, conçue pour les startups technologiques, illustrant un produit ou service complexe de manière accessible. Le style visuel doit être épuré, minimaliste, et utiliser des animations élégantes, accompagné d'une voix claire et autoritaire d'"avatars AI" présentant l'information. Cela démontre une création vidéo efficace sans besoin de talent devant la caméra.
Exemple de Prompt 2
Développez un récit de 60 secondes destiné aux agences de marketing, démontrant comment atteindre une cohérence de marque parfaite dans tout le contenu vidéo. La vidéo doit avoir un style visuel soigné et corporatif, utilisant des palettes de couleurs et des logos cohérents, complété par une musique de fond sophistiquée et des "Sous-titres/légendes" intégrés pour l'accessibilité. Cela montre un résultat professionnel.
Exemple de Prompt 3
Produisez une séquence de vidéo promo vibrante de 15 secondes pour les marketeurs digitaux, optimisée pour les réseaux sociaux, afin de capter rapidement l'attention du public. Le style visuel doit être rapide, dynamique et visuellement riche, en utilisant divers médias de la "Bibliothèque de médias/soutien de stock" pour créer des vidéos marketing percutantes avec une musique énergique.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Marque

Créez facilement des vidéos engageantes et conformes à votre marque, en vous assurant que votre message se démarque et résonne avec votre audience.

1
Step 1
Choisissez Votre Point de Départ
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée de modèles vidéo conçus professionnellement ou commencez avec une toile vierge pour donner vie à votre vision, en utilisant notre éditeur intuitif.
2
Step 2
Appliquez Votre Identité de Marque
Appliquez sans effort votre identité de marque unique avec notre puissant Kit de Marque, en incorporant vos logos, couleurs personnalisées et polices pour assurer une narration visuelle cohérente.
3
Step 3
Ajoutez Votre Message & Voix
Améliorez votre récit en ajoutant du texte personnalisé, des voix off professionnelles, ou en utilisant la génération de voix off alimentée par AI pour transmettre clairement votre message.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo de marque de haute qualité et exportez-la dans divers formats et ratios d'aspect, en vous assurant qu'elle est parfaitement optimisée pour toutes vos plateformes souhaitées.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des Histoires de Succès de Marque

Transformez les témoignages clients en récits vidéo convaincants avec l'AI pour renforcer la confiance et améliorer la réputation de votre marque.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider les entreprises à créer des vidéos de marque professionnelles efficacement ?

HeyGen permet aux entreprises de créer facilement des vidéos marketing professionnelles et conformes à leur marque. Son éditeur intuitif par glisser-déposer et ses nombreux modèles vidéo garantissent une cohérence de marque dans tous vos besoins de création vidéo, en faisant un créateur de vidéos d'entreprise idéal.

Quelles fonctionnalités avancées d'AI HeyGen offre-t-il pour la création vidéo ?

HeyGen utilise une AI avancée pour transformer le texte en contenu vidéo captivant, y compris des avatars AI réalistes et des voix off de haute qualité. Cette automatisation intelligente simplifie votre production vidéo, rendant les capacités sophistiquées de création vidéo AI accessibles à tous.

HeyGen peut-il être utilisé pour créer divers types de vidéos marketing ?

Absolument, HeyGen est une plateforme polyvalente parfaite pour divers types de vidéos marketing, y compris des vidéos explicatives engageantes, du contenu promotionnel et des vidéos de produits convaincantes. Vous pouvez créer constamment des vidéos conformes à votre marque qui résonnent avec votre audience et renforcent vos efforts de marketing vidéo.

Comment HeyGen soutient-il la cohérence de marque dans le contenu vidéo ?

HeyGen permet une cohérence de marque robuste grâce à des contrôles de branding dédiés et à la fonctionnalité Kit de Marque, vous permettant d'intégrer facilement votre logo, vos couleurs de marque et vos polices. Cela garantit que chaque création vidéo s'aligne parfaitement avec votre identité de marque, améliorant votre expérience de créateur de vidéos de marque.

logo
