Créateur de Vidéos de Marque : Créez des Vidéos Conformes à Votre Marque Rapidement
Concevez facilement des vidéos marketing convaincantes et assurez une parfaite cohérence de marque grâce à nos contrôles de branding complets.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Imaginez une vidéo explicative de 45 secondes, conçue pour les startups technologiques, illustrant un produit ou service complexe de manière accessible. Le style visuel doit être épuré, minimaliste, et utiliser des animations élégantes, accompagné d'une voix claire et autoritaire d'"avatars AI" présentant l'information. Cela démontre une création vidéo efficace sans besoin de talent devant la caméra.
Développez un récit de 60 secondes destiné aux agences de marketing, démontrant comment atteindre une cohérence de marque parfaite dans tout le contenu vidéo. La vidéo doit avoir un style visuel soigné et corporatif, utilisant des palettes de couleurs et des logos cohérents, complété par une musique de fond sophistiquée et des "Sous-titres/légendes" intégrés pour l'accessibilité. Cela montre un résultat professionnel.
Produisez une séquence de vidéo promo vibrante de 15 secondes pour les marketeurs digitaux, optimisée pour les réseaux sociaux, afin de capter rapidement l'attention du public. Le style visuel doit être rapide, dynamique et visuellement riche, en utilisant divers médias de la "Bibliothèque de médias/soutien de stock" pour créer des vidéos marketing percutantes avec une musique énergique.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Publicités de Marque Performantes.
Générez rapidement des vidéos marketing et promotionnelles efficaces en utilisant l'AI pour augmenter les ventes et la visibilité de la marque sur toutes les plateformes.
Produisez du Contenu Engagé pour les Réseaux Sociaux.
Développez des vidéos courtes captivantes en quelques minutes pour maintenir la cohérence de la marque et stimuler l'engagement social.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider les entreprises à créer des vidéos de marque professionnelles efficacement ?
HeyGen permet aux entreprises de créer facilement des vidéos marketing professionnelles et conformes à leur marque. Son éditeur intuitif par glisser-déposer et ses nombreux modèles vidéo garantissent une cohérence de marque dans tous vos besoins de création vidéo, en faisant un créateur de vidéos d'entreprise idéal.
Quelles fonctionnalités avancées d'AI HeyGen offre-t-il pour la création vidéo ?
HeyGen utilise une AI avancée pour transformer le texte en contenu vidéo captivant, y compris des avatars AI réalistes et des voix off de haute qualité. Cette automatisation intelligente simplifie votre production vidéo, rendant les capacités sophistiquées de création vidéo AI accessibles à tous.
HeyGen peut-il être utilisé pour créer divers types de vidéos marketing ?
Absolument, HeyGen est une plateforme polyvalente parfaite pour divers types de vidéos marketing, y compris des vidéos explicatives engageantes, du contenu promotionnel et des vidéos de produits convaincantes. Vous pouvez créer constamment des vidéos conformes à votre marque qui résonnent avec votre audience et renforcent vos efforts de marketing vidéo.
Comment HeyGen soutient-il la cohérence de marque dans le contenu vidéo ?
HeyGen permet une cohérence de marque robuste grâce à des contrôles de branding dédiés et à la fonctionnalité Kit de Marque, vous permettant d'intégrer facilement votre logo, vos couleurs de marque et vos polices. Cela garantit que chaque création vidéo s'aligne parfaitement avec votre identité de marque, améliorant votre expérience de créateur de vidéos de marque.