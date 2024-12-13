Générateur de Vidéos de Marque : Créez des Vidéos en Accord avec votre Marque Rapidement

Exploitez des outils alimentés par l'AI pour produire rapidement des vidéos convaincantes en accord avec votre marque, en utilisant des modèles et scènes polyvalents pour raconter votre histoire et augmenter vos ventes.

Imaginez une vitrine dynamique de générateur de vidéos de marque de 30 secondes conçue pour les propriétaires de petites entreprises, démontrant à quel point il est facile de créer des vidéos professionnelles en accord avec leur marque. Le style visuel doit être lumineux et moderne, avec une bande sonore entraînante et inspirante, mettant en avant la capacité de HeyGen à transformer instantanément des textes en vidéos à partir de scripts pour donner vie à leurs idées.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Êtes-vous une équipe marketing cherchant à révolutionner votre processus de création vidéo ? Créez une vidéo explicative dynamique de 45 secondes ciblant les marketeurs et créateurs de contenu, mettant en avant la puissance d'un générateur de vidéos AI. Le style visuel doit être épuré et captivant, avec une voix off confiante et articulée, en se concentrant sur la manière dont les avatars AI de HeyGen peuvent transmettre des messages avec impact.
Exemple de Prompt 2
Imaginez une vidéo de témoignage élégante de 60 secondes pour les entrepreneurs, illustrant l'efficacité de l'utilisation de modèles vidéo pour un marketing vidéo efficace. Le style visuel et audio doit être professionnel et soigné, avec une bande sonore inspirante et une voix off claire, soulignant comment les divers modèles et scènes de HeyGen dynamisent leur narration.
Exemple de Prompt 3
Créez une publicité rapide de 15 secondes pour les réseaux sociaux, adaptée aux gestionnaires de réseaux sociaux, démontrant à quelle vitesse ils peuvent produire du contenu engageant qui s'aligne avec leur Kit de Marque. Le style visuel doit être tendance et visuellement riche avec une bande sonore moderne et accrocheuse, mettant en avant les nombreuses options disponibles grâce à la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des visuels percutants.

Copiez le prompt

Collez dans la boîte de Création

Regardez votre vidéo prendre vie


Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne Votre Générateur de Vidéos de Marque

Créez sans effort des vidéos professionnelles en accord avec votre marque pour captiver votre audience et raconter votre histoire unique avec des outils alimentés par l'AI.

1
Step 1
Choisissez un Point de Départ
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée de modèles vidéo professionnels ou collez votre script pour générer instantanément une vidéo avec l'AI, fournissant une base solide pour votre vidéo de marque grâce à nos modèles et scènes étendus.
2
Step 2
Appliquez Votre Identité de Marque
Intégrez votre Kit de Marque unique, y compris les logos, couleurs et polices, pour garantir que chaque vidéo reflète l'esthétique de votre entreprise et maintient des visuels cohérents en accord avec votre marque grâce aux contrôles de Branding (logo, couleurs).
3
Step 3
Affinez avec du Contenu Dynamique
Affinez votre narration en générant des voix off personnalisées avec la génération de voix off, et améliorez votre storytelling en incorporant de la musique engageante et des superpositions de texte dynamiques.
4
Step 4
Exportez et Distribuez
Finalisez la création de votre vidéo en révisant et en effectuant les dernières modifications. Ensuite, exportez facilement votre vidéo de marque de haute qualité avec redimensionnement et exportations de format d'aspect, prête pour toutes vos plateformes de réseaux sociaux et canaux de marketing.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Partagez des Histoires de Succès Clients Convaincantes

.

Exploitez l'AI pour produire des vidéos authentiques de succès clients, renforçant la confiance et montrant l'impact réel de votre marque.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer rapidement des vidéos en accord avec ma marque ?

HeyGen vous permet de produire facilement des vidéos professionnelles en accord avec votre marque grâce à son générateur de vidéos AI intuitif. Exploitez des modèles vidéo personnalisables et intégrez votre Kit de Marque pour garantir la cohérence de tout votre contenu de marketing vidéo.

Quels types d'outils alimentés par l'AI HeyGen propose-t-il pour la création vidéo ?

HeyGen propose des outils puissants alimentés par l'AI, y compris des avatars AI avancés et la génération de vidéos à partir de vos scripts. Ces fonctionnalités simplifient le processus de création vidéo, vous permettant de vous concentrer facilement sur une narration captivante.

Puis-je personnaliser les modèles vidéo dans HeyGen pour répondre à des besoins spécifiques ?

Absolument ! HeyGen offre une large sélection de modèles vidéo entièrement personnalisables. Vous pouvez les personnaliser avec un montage par glisser-déposer, intégrer des éléments de la bibliothèque de médias, et ajouter de la musique ou des effets sonores pour créer des vidéos uniques en accord avec votre marque.

Comment HeyGen soutient-il le marketing vidéo sur diverses plateformes ?

HeyGen optimise vos efforts de marketing vidéo en permettant la création facile de contenus convaincants comme des vidéos explicatives. La plateforme prend en charge divers formats d'aspect et d'exportation, garantissant que vos vidéos sont superbes et performantes sur toutes les plateformes de réseaux sociaux pour augmenter l'engagement.

