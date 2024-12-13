Imaginez une vitrine dynamique de générateur de vidéos de marque de 30 secondes conçue pour les propriétaires de petites entreprises, démontrant à quel point il est facile de créer des vidéos professionnelles en accord avec leur marque. Le style visuel doit être lumineux et moderne, avec une bande sonore entraînante et inspirante, mettant en avant la capacité de HeyGen à transformer instantanément des textes en vidéos à partir de scripts pour donner vie à leurs idées.

Générer une Vidéo