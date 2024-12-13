Créateur de Vidéos UGC de Marque : Créez des Publicités Authentiques Rapidement

Transformez des scripts en vidéos UGC authentiques avec des Avatars AI, boostant l'engagement et accélérant votre création de contenu.

Créez une vidéo explicative dynamique de 30 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises et les spécialistes du marketing digital, montrant à quel point il est facile de devenir un "créateur de vidéos UGC de marque". Le style visuel doit être moderne et captivant, utilisant les "avatars AI" de HeyGen pour présenter des critiques ou des démonstrations de produits convaincantes, accompagnées d'une voix off professionnelle et dynamique qui met en avant l'efficacité et l'authenticité.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo didactique de 45 secondes destinée aux entreprises de commerce électronique et aux agences de publicité, illustrant la puissance des "publicités UGC" générées rapidement grâce à l'AI. La vidéo doit adopter un style visuel épuré et orienté démonstration, avec une voix off authentique et amicale qui guide les spectateurs à travers le processus de transformation des scripts en visuels captivants en utilisant la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen pour produire des campagnes à fort taux de conversion.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo persuasive de 60 secondes pour les chefs de produit et les équipes de réussite client, démontrant l'impact des "vidéos témoignages" authentiques créées avec des "avatars AI". L'esthétique visuelle doit être soignée et professionnelle, imitant un cadre d'interview, avec un audio clair et persuasif généré à l'aide de la fonctionnalité "Génération de voix off" de HeyGen, transmettant efficacement la satisfaction des clients et la valeur du produit sans tournage traditionnel.
Exemple de Prompt 3
Créez un court-métrage de 15 secondes à rythme rapide pour les gestionnaires de réseaux sociaux et les créateurs de contenu, mettant en avant comment produire rapidement des "AI Shorts" engageants qui se démarquent. Cette vidéo nécessite une esthétique visuellement attrayante et tendance, incorporant une musique de fond énergique, et doit démontrer la création rapide de contenu en utilisant les "Modèles & scènes" préconçus de HeyGen pour compiler des "vidéos UGC" dynamiques sans effort.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos UGC de Marque

Créez rapidement des vidéos UGC et des publicités authentiques pour votre marque en utilisant la plateforme AI de HeyGen, imitant facilement de vrais créateurs.

1
Step 1
Créez Votre Script UGC
Commencez par élaborer votre message souhaité. Utilisez notre fonctionnalité Texte en vidéo à partir de script pour transformer sans effort vos idées en contenu vidéo dynamique, parfait pour simuler de véritables vidéos générées par les utilisateurs.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Talent AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre marque ou imiter un vrai créateur. Nos avatars AI peuvent délivrer votre script naturellement, ajoutant une touche authentique à votre contenu généré par les utilisateurs.
3
Step 3
Améliorez avec des Visuels et des Sous-titres
Affinez votre vidéo en ajoutant des visuels pertinents, de la musique de fond et des sous-titres de qualité professionnelle. Cela aide à améliorer l'accessibilité et l'engagement, garantissant que votre message résonne efficacement.
4
Step 4
Exportez et Déployez Votre Publicité UGC
Une fois satisfait, exportez votre vidéo de haute qualité dans divers formats et ratios d'aspect adaptés aux plateformes comme TikTok ou YouTube. Déployez facilement vos nouvelles publicités UGC pour stimuler l'engagement et les conversions.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des Vidéos Témoignages de Clients

.

Transformez les histoires de réussite client en vidéos témoignages puissantes avec AI, renforçant la confiance et la crédibilité de votre marque.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de contenu vidéo captivant ?

HeyGen agit comme un générateur de vidéos AI intuitif, permettant aux créateurs de transformer rapidement des scripts en vidéos engageantes. Cette capacité rationalise l'ensemble du flux de travail marketing, permettant une production de contenu efficace et percutante.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos UGC de marque efficace pour les campagnes créatives ?

HeyGen simplifie la création de vidéos UGC de marque en utilisant des Avatars AI réalistes et des Acteurs Parlants, idéaux pour produire des publicités UGC engageantes et des vidéos témoignages à grande échelle, répondant directement aux besoins des campagnes créatives.

HeyGen peut-il aider à optimiser les vidéos pour diverses plateformes comme TikTok et YouTube ?

Oui, les fonctionnalités de HeyGen incluent les Sous-titres Automatiques et le support de plus de 140 langues, rendant vos vidéos accessibles et optimisées pour des plateformes comme TikTok et YouTube. Vous pouvez également ajuster les ratios d'aspect et les formats d'exportation pour répondre aux exigences des réseaux sociaux.

Comment HeyGen soutient-il divers besoins de création vidéo, des AI Shorts aux vidéos témoignages ?

HeyGen propose un Éditeur Intégré avec divers modèles et une bibliothèque multimédia robuste, permettant aux créateurs de produire tout, des AI Shorts rapides aux vidéos témoignages professionnelles. Cet outil complet offre un contrôle créatif étendu sur vos projets vidéo.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo