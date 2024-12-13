Créateur de Vidéos UGC de Marque : Créez des Publicités Authentiques Rapidement
Transformez des scripts en vidéos UGC authentiques avec des Avatars AI, boostant l'engagement et accélérant votre création de contenu.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo didactique de 45 secondes destinée aux entreprises de commerce électronique et aux agences de publicité, illustrant la puissance des "publicités UGC" générées rapidement grâce à l'AI. La vidéo doit adopter un style visuel épuré et orienté démonstration, avec une voix off authentique et amicale qui guide les spectateurs à travers le processus de transformation des scripts en visuels captivants en utilisant la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen pour produire des campagnes à fort taux de conversion.
Produisez une vidéo persuasive de 60 secondes pour les chefs de produit et les équipes de réussite client, démontrant l'impact des "vidéos témoignages" authentiques créées avec des "avatars AI". L'esthétique visuelle doit être soignée et professionnelle, imitant un cadre d'interview, avec un audio clair et persuasif généré à l'aide de la fonctionnalité "Génération de voix off" de HeyGen, transmettant efficacement la satisfaction des clients et la valeur du produit sans tournage traditionnel.
Créez un court-métrage de 15 secondes à rythme rapide pour les gestionnaires de réseaux sociaux et les créateurs de contenu, mettant en avant comment produire rapidement des "AI Shorts" engageants qui se démarquent. Cette vidéo nécessite une esthétique visuellement attrayante et tendance, incorporant une musique de fond énergique, et doit démontrer la création rapide de contenu en utilisant les "Modèles & scènes" préconçus de HeyGen pour compiler des "vidéos UGC" dynamiques sans effort.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Publicités UGC Performantes.
Produisez rapidement des publicités UGC captivantes et authentiques avec des vidéos AI pour capter l'attention du public et stimuler la conversion.
Générez des Vidéos UGC Sociales Engagantes.
Créez sans effort des vidéos et des clips engageants pour les réseaux sociaux, parfaits pour des plateformes comme TikTok et YouTube, renforçant la présence de la marque.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de contenu vidéo captivant ?
HeyGen agit comme un générateur de vidéos AI intuitif, permettant aux créateurs de transformer rapidement des scripts en vidéos engageantes. Cette capacité rationalise l'ensemble du flux de travail marketing, permettant une production de contenu efficace et percutante.
Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos UGC de marque efficace pour les campagnes créatives ?
HeyGen simplifie la création de vidéos UGC de marque en utilisant des Avatars AI réalistes et des Acteurs Parlants, idéaux pour produire des publicités UGC engageantes et des vidéos témoignages à grande échelle, répondant directement aux besoins des campagnes créatives.
HeyGen peut-il aider à optimiser les vidéos pour diverses plateformes comme TikTok et YouTube ?
Oui, les fonctionnalités de HeyGen incluent les Sous-titres Automatiques et le support de plus de 140 langues, rendant vos vidéos accessibles et optimisées pour des plateformes comme TikTok et YouTube. Vous pouvez également ajuster les ratios d'aspect et les formats d'exportation pour répondre aux exigences des réseaux sociaux.
Comment HeyGen soutient-il divers besoins de création vidéo, des AI Shorts aux vidéos témoignages ?
HeyGen propose un Éditeur Intégré avec divers modèles et une bibliothèque multimédia robuste, permettant aux créateurs de produire tout, des AI Shorts rapides aux vidéos témoignages professionnelles. Cet outil complet offre un contrôle créatif étendu sur vos projets vidéo.