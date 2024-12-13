générateur de contenu UGC : Évoluez les publicités vidéo authentiques avec l'AI
Générez des vidéos UGC authentiques pour faire évoluer les campagnes publicitaires sans apparaître à l'écran, grâce à des avatars AI avancés.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Pour les agences de marketing, créez une vidéo professionnelle de 45 secondes qui met en avant le potentiel immense des publicités AI pour faire évoluer les campagnes clients. Le style visuel doit être épuré, dynamique et présenter divers scénarios avec les avatars AI réalistes de HeyGen, accompagné d'une narration confiante et persuasive expliquant comment atteindre un public plus large avec des créations publicitaires variées et de haute qualité.
Les créateurs de contenu cherchant à produire des vidéos percutantes sans apparaître à l'écran apprécieront cette pièce de 60 secondes à la fois instructive et inspirante. Présentez un flux de travail de Générateur de Vidéo UGC AI avec un ton éducatif et des transitions cinématographiques, démontrant comment créer des critiques de produits convaincantes ou du contenu narratif en utilisant la génération de voix off de HeyGen pour donner vie à leurs scripts.
Développez une vidéo tendance de 30 secondes pour les gestionnaires de réseaux sociaux, illustrant comment ils peuvent créer facilement du contenu court captivant. Utilisez des coupes rapides, du texte à l'écran engageant et une voix amicale et informelle, en vous concentrant sur la façon dont les Modèles & scènes de HeyGen peuvent être rapidement personnalisés avec un Avatar AI pour générer des publications variées et accrocheuses pour différentes plateformes de médias sociaux.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des publicités AI performantes.
Générez rapidement des publicités vidéo AI convaincantes et basées sur des données pour faire évoluer les campagnes et maximiser le ROI pour les marques.
Produisez du contenu engageant pour les réseaux sociaux.
Créez facilement des vidéos et des clips dynamiques pour les réseaux sociaux qui captent l'attention et stimulent l'engagement du public pour votre marque.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen permet-il la création de publicités AI et de contenu UGC ?
HeyGen permet aux créateurs de contenu et aux agences de marketing de produire des publicités AI de haute qualité et du contenu UGC sans apparaître à l'écran. En utilisant des avatars AI avancés et des capacités de texte en vidéo, vous pouvez rapidement générer du contenu vidéo engageant pour vos campagnes.
Puis-je créer des vidéos d'Avatar AI diversifiées avec HeyGen ?
Oui, HeyGen sert de plateforme créative AI où vous pouvez générer des vidéos d'Avatar AI dynamiques directement à partir de texte. Il vous suffit d'entrer votre script, de choisir parmi une sélection d'Acteurs AI réalistes, et HeyGen produira une vidéo professionnelle avec des voix off synchronisées.
Quels avantages HeyGen offre-t-il aux marques D2C pour faire évoluer les campagnes publicitaires ?
HeyGen fournit aux marques D2C et aux agences de marketing une solution de production vidéo AI efficace pour faire évoluer rapidement les campagnes publicitaires. Avec des modèles personnalisables, des contrôles de marque et un redimensionnement des ratios d'aspect, vous pouvez créer un contenu cohérent et percutant pour diverses plateformes.
Quelle est la polyvalence de HeyGen pour la production vidéo AI en général ?
HeyGen est un outil complet de production vidéo AI qui permet aux créateurs de contenu de générer facilement divers types de vidéos, y compris du contenu UGC de marque. Ses fonctionnalités, telles qu'une bibliothèque multimédia riche et des sous-titres automatiques, simplifient le processus de création pour répondre à divers besoins de contenu.