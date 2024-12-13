générateur de contenu UGC : Évoluez les publicités vidéo authentiques avec l'AI

Générez des vidéos UGC authentiques pour faire évoluer les campagnes publicitaires sans apparaître à l'écran, grâce à des avatars AI avancés.

Imaginez une vidéo vibrante de 30 secondes ciblant les marques D2C, montrant comment elles peuvent instantanément devenir un puissant générateur de contenu UGC. Cette vidéo devrait présenter une esthétique rapide, lumineuse et moderne avec une bande sonore entraînante et une voix off énergique, démontrant la facilité de transformer un simple script en témoignages clients engageants grâce à la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen, le tout sans tournage traditionnel.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour les agences de marketing, créez une vidéo professionnelle de 45 secondes qui met en avant le potentiel immense des publicités AI pour faire évoluer les campagnes clients. Le style visuel doit être épuré, dynamique et présenter divers scénarios avec les avatars AI réalistes de HeyGen, accompagné d'une narration confiante et persuasive expliquant comment atteindre un public plus large avec des créations publicitaires variées et de haute qualité.
Exemple de Prompt 2
Les créateurs de contenu cherchant à produire des vidéos percutantes sans apparaître à l'écran apprécieront cette pièce de 60 secondes à la fois instructive et inspirante. Présentez un flux de travail de Générateur de Vidéo UGC AI avec un ton éducatif et des transitions cinématographiques, démontrant comment créer des critiques de produits convaincantes ou du contenu narratif en utilisant la génération de voix off de HeyGen pour donner vie à leurs scripts.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo tendance de 30 secondes pour les gestionnaires de réseaux sociaux, illustrant comment ils peuvent créer facilement du contenu court captivant. Utilisez des coupes rapides, du texte à l'écran engageant et une voix amicale et informelle, en vous concentrant sur la façon dont les Modèles & scènes de HeyGen peuvent être rapidement personnalisés avec un Avatar AI pour générer des publications variées et accrocheuses pour différentes plateformes de médias sociaux.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le Générateur de Contenu UGC

Créez facilement des vidéos de contenu généré par les utilisateurs (UGC) engageantes pour les campagnes publicitaires et les réseaux sociaux de votre marque, en utilisant une AI puissante sans avoir besoin d'apparaître à l'écran.

1
Step 1
Créez votre script vidéo
Commencez par écrire ou coller votre script. La capacité de texte en vidéo de HeyGen transforme votre texte en contenu vidéo dynamique, servant de base à votre Générateur de Vidéo UGC AI.
2
Step 2
Sélectionnez votre Avatar AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour représenter votre marque ou produit. Cela vous permet de générer des vidéos UGC authentiques sans apparaître à l'écran, avec des Acteurs AI.
3
Step 3
Ajoutez des éléments de marque
Personnalisez votre vidéo en appliquant l'identité visuelle de votre marque. Utilisez les contrôles de marque (logo, couleurs) pour assurer la cohérence et renforcer votre message de marque dans le résultat de votre générateur de contenu UGC.
4
Step 4
Exportez et déployez vos publicités
Finalisez votre vidéo et utilisez le redimensionnement des ratios d'aspect et les exports pour la préparer pour diverses plateformes. Générez des publicités AI convaincantes efficacement pour faire évoluer vos campagnes publicitaires et atteindre un public plus large.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Automatisez les vidéos de témoignages clients

.

Transformez les retours clients authentiques en témoignages vidéo percutants, renforçant la confiance et mettant en avant le succès de votre marque avec facilité.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen permet-il la création de publicités AI et de contenu UGC ?

HeyGen permet aux créateurs de contenu et aux agences de marketing de produire des publicités AI de haute qualité et du contenu UGC sans apparaître à l'écran. En utilisant des avatars AI avancés et des capacités de texte en vidéo, vous pouvez rapidement générer du contenu vidéo engageant pour vos campagnes.

Puis-je créer des vidéos d'Avatar AI diversifiées avec HeyGen ?

Oui, HeyGen sert de plateforme créative AI où vous pouvez générer des vidéos d'Avatar AI dynamiques directement à partir de texte. Il vous suffit d'entrer votre script, de choisir parmi une sélection d'Acteurs AI réalistes, et HeyGen produira une vidéo professionnelle avec des voix off synchronisées.

Quels avantages HeyGen offre-t-il aux marques D2C pour faire évoluer les campagnes publicitaires ?

HeyGen fournit aux marques D2C et aux agences de marketing une solution de production vidéo AI efficace pour faire évoluer rapidement les campagnes publicitaires. Avec des modèles personnalisables, des contrôles de marque et un redimensionnement des ratios d'aspect, vous pouvez créer un contenu cohérent et percutant pour diverses plateformes.

Quelle est la polyvalence de HeyGen pour la production vidéo AI en général ?

HeyGen est un outil complet de production vidéo AI qui permet aux créateurs de contenu de générer facilement divers types de vidéos, y compris du contenu UGC de marque. Ses fonctionnalités, telles qu'une bibliothèque multimédia riche et des sous-titres automatiques, simplifient le processus de création pour répondre à divers besoins de contenu.

