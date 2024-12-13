Créateur de Vidéos de Formation de Marque : Créez un Contenu Engagé
Donnez à votre équipe les moyens de créer des vidéos de formation professionnelles et conformes à la marque. Personnalisez chaque détail pour un partage efficace des connaissances en utilisant les contrôles de marque de HeyGen.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Imaginez une vidéo de 45 secondes dédiée à favoriser le partage des connaissances dans tous les départements de l'entreprise. Cette pièce soignée doit présenter une image de marque cohérente et utiliser un avatar AI professionnel pour délivrer les messages clés, complété par une musique de fond entraînante. L'objectif est d'aligner votre équipe sur de nouvelles initiatives, rendant l'information digeste et engageante.
Développez une vidéo concise de 30 secondes démontrant à quelle vitesse les spécialistes L&D peuvent mettre à jour les vidéos de formation existantes. Cette présentation dynamique doit utiliser des coupes rapides et des superpositions de texte claires à l'écran, soutenues par une narration concise. Mettez en avant la puissance du texte-à-vidéo à partir du script pour générer rapidement de nouveaux contenus et appliquer un branding automatique pour plus d'efficacité.
Produisez une vidéo convaincante de 75 secondes qui souligne l'importance de maintenir la cohérence de la marque dans toutes les communications externes pour les équipes marketing. Visuellement attrayante, cette vidéo mettra en vedette des éléments de marque cohérents, un présentateur confiant et des séquences B-roll de conformité à la marque, garantissant l'accessibilité avec des sous-titres. Montrez comment les modèles personnalisables aident à préserver l'intégrité de votre marque.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Formation de Marque
Rationalisez la formation de vos employés et le partage des connaissances avec des vidéos de formation professionnelles et conformes à la marque. Créez un contenu engageant pour aligner votre équipe et économiser le temps et les ressources de votre marque.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Augmentez l'Engagement et la Rétention de la Formation avec l'AI.
Élevez l'efficacité de la formation des employés et la rétention des connaissances grâce à un contenu vidéo engageant et alimenté par l'AI.
Accélérez la Création de Contenu de Formation de Marque.
Rationalisez le développement de cours de formation cohérents avec la marque pour un partage de connaissances efficace et une croissance.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier le processus de création de vidéos de formation ?
HeyGen simplifie la création de vidéos de formation de haute qualité en utilisant des avatars AI avancés et la technologie texte-à-vidéo. Vous pouvez facilement produire un contenu engageant pour la formation des employés et le partage des connaissances, garantissant que votre équipe est toujours alignée avec les informations essentielles.
HeyGen propose-t-il des modèles personnalisables pour un contenu de formation cohérent ?
Oui, HeyGen propose une large gamme de modèles personnalisables et de contrôles de marque robustes, vous permettant d'appliquer automatiquement le logo et les couleurs de votre entreprise. Cela garantit que toutes vos vidéos de formation maintiennent une identité de marque professionnelle et cohérente, aidant à préserver l'apparence unique de votre marque.
Quelles fonctionnalités HeyGen inclut-il pour rendre la création de vidéos de formation plus efficace ?
HeyGen offre des fonctionnalités puissantes telles que l'édition en un clic, la génération de voix off et les capacités d'enregistrement d'écran pour réduire considérablement le temps de production. Vous pouvez également ajouter des sous-titres et utiliser une vaste bibliothèque multimédia pour une création efficace de vidéos de type tutoriel.
Les capacités AI de HeyGen sont-elles adaptées aux vidéos de formation interactives ?
Absolument. HeyGen utilise des avatars AI et le texte-à-vidéo à partir du script pour permettre la création de vidéos de formation hautement engageantes et personnalisées. Vous pouvez personnaliser le contenu pour offrir des leçons dynamiques, favorisant un meilleur partage des connaissances et une meilleure compréhension pour votre audience.