Générateur de Vidéos de Formation de Marque : Créez un Apprentissage Engagé
Produisez sans effort des vidéos de formation professionnelles avec des avatars AI pour engager votre équipe et standardiser les connaissances de la marque.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo d'instruction ciblée de 90 secondes servant de guide clair pour une fonctionnalité logicielle spécifique, destinée aux équipes internes ou au support client. Le style visuel et audio doit être direct et informatif, utilisant des enregistrements d'écran et une voix off professionnelle. Utilisez la capacité de HeyGen de transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour convertir rapidement des instructions détaillées en documentation vidéo engageante, garantissant précision et cohérence.
Créez une vidéo de formation engageante de 2 minutes pour les équipes de L&D, présentant un nouveau module de conformité avec un format structuré et visuellement attrayant. L'audio doit être autoritaire mais accessible, soutenu par du texte à l'écran. Implémentez les modèles et scènes de HeyGen pour créer efficacement du contenu de formation de qualité, permettant un déploiement rapide et un branding cohérent sur tous les supports éducatifs.
Concevez un tutoriel produit dynamique de 45 secondes pour les utilisateurs généraux, détaillant une fonction clé de notre nouvelle mise à jour logicielle. Le style visuel doit être rapide avec des éléments animés et des démonstrations claires de l'interface utilisateur, tandis que l'audio doit être une voix off énergique et articulée. Exploitez la génération de voix off de HeyGen pour produire une piste audio soignée et claire pour ce tutoriel de générateur vidéo AI, assurant un ajout accessible à votre bibliothèque de tutoriels vidéo.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement de la Formation des Employés.
Exploitez les avatars AI pour créer des vidéos de formation dynamiques et interactives, augmentant considérablement l'engagement et la rétention des connaissances pour les employés.
Étendez la Portée et le Contenu de la Formation.
Produisez rapidement des bibliothèques de vidéos de formation et des guides pratiques, permettant à votre marque d'éduquer plus d'employés à travers des équipes mondiales diversifiées de manière efficace.
Questions Fréquemment Posées
Comment le générateur de vidéos AI de HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos ?
HeyGen utilise son générateur de vidéos AI avancé pour transformer des scripts textuels en vidéos engageantes avec des avatars AI réalistes. Cette plateforme d'AI générative simplifie l'ensemble du processus de création vidéo, permettant aux utilisateurs de produire rapidement du contenu de haute qualité sans compétences complexes en montage vidéo.
HeyGen peut-il soutenir un message de marque cohérent dans les vidéos de formation ?
Absolument, HeyGen fonctionne comme un puissant générateur de vidéos de formation de marque, offrant des modèles préconçus et des contrôles de branding pour maintenir une cohérence visuelle. Ses capacités garantissent que toutes vos vidéos de formation et guides pratiques s'alignent parfaitement avec l'esthétique et la voix de votre marque.
Quelles capacités techniques HeyGen offre-t-il pour la localisation vidéo ?
HeyGen fournit des fonctionnalités techniques robustes pour la localisation vidéo, y compris un traducteur vidéo AI et un support pour plus de 140 langues. Cela permet une génération de voix off fluide et une synchronisation audio, facilitant l'adaptation de la documentation vidéo pour un public mondial.
Le montage vidéo de HeyGen est-il efficace pour des mises à jour rapides ?
Oui, l'édition basée sur le texte et l'éditeur vidéo AI de HeyGen simplifient les révisions, permettant des mises à jour sans effort de votre contenu vidéo. Cette suite de montage vidéo efficace permet aux équipes de L&D de modifier rapidement les vidéos de formation et autres communications selon les besoins.