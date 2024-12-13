Générateur de Vidéos de Formation de Marque : Créez un Apprentissage Engagé

Produisez sans effort des vidéos de formation professionnelles avec des avatars AI pour engager votre équipe et standardiser les connaissances de la marque.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'instruction ciblée de 90 secondes servant de guide clair pour une fonctionnalité logicielle spécifique, destinée aux équipes internes ou au support client. Le style visuel et audio doit être direct et informatif, utilisant des enregistrements d'écran et une voix off professionnelle. Utilisez la capacité de HeyGen de transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour convertir rapidement des instructions détaillées en documentation vidéo engageante, garantissant précision et cohérence.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo de formation engageante de 2 minutes pour les équipes de L&D, présentant un nouveau module de conformité avec un format structuré et visuellement attrayant. L'audio doit être autoritaire mais accessible, soutenu par du texte à l'écran. Implémentez les modèles et scènes de HeyGen pour créer efficacement du contenu de formation de qualité, permettant un déploiement rapide et un branding cohérent sur tous les supports éducatifs.
Exemple de Prompt 3
Concevez un tutoriel produit dynamique de 45 secondes pour les utilisateurs généraux, détaillant une fonction clé de notre nouvelle mise à jour logicielle. Le style visuel doit être rapide avec des éléments animés et des démonstrations claires de l'interface utilisateur, tandis que l'audio doit être une voix off énergique et articulée. Exploitez la génération de voix off de HeyGen pour produire une piste audio soignée et claire pour ce tutoriel de générateur vidéo AI, assurant un ajout accessible à votre bibliothèque de tutoriels vidéo.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Formation de Marque

Créez des vidéos de formation professionnelles et engageantes sans effort avec notre générateur de vidéos AI, transformant le texte en contenu visuel dynamique en quelques minutes.

1
Step 1
Collez Votre Script
Commencez par coller votre script de formation dans le générateur. Notre plateforme utilise votre texte pour générer la base de votre vidéo, garantissant précision et efficacité pour votre vidéo de formation de marque.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI et Voix
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre marque. Ces avatars sont associés de manière transparente à des voix générées par AI, offrant un présentateur convaincant et personnalisé pour votre formation.
3
Step 3
Appliquez la Personnalisation de la Marque
Appliquez le style unique de votre marque en utilisant nos modèles professionnels. Intégrez facilement vos logos, couleurs et médias de fond pour garantir que votre vidéo de formation est conforme à votre marque et soignée.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Une fois votre vidéo de formation terminée, exportez-la dans le format et le ratio d'aspect souhaités. Partagez facilement votre contenu de haute qualité généré par AI avec votre équipe ou votre public pour une création vidéo efficace.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez la Formation Technique Complexe

Transformez des informations techniques complexes et des spécifications de produits en documentation vidéo facilement compréhensible, rendant la formation de marque complexe accessible à tous.

Questions Fréquemment Posées

Comment le générateur de vidéos AI de HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos ?

HeyGen utilise son générateur de vidéos AI avancé pour transformer des scripts textuels en vidéos engageantes avec des avatars AI réalistes. Cette plateforme d'AI générative simplifie l'ensemble du processus de création vidéo, permettant aux utilisateurs de produire rapidement du contenu de haute qualité sans compétences complexes en montage vidéo.

HeyGen peut-il soutenir un message de marque cohérent dans les vidéos de formation ?

Absolument, HeyGen fonctionne comme un puissant générateur de vidéos de formation de marque, offrant des modèles préconçus et des contrôles de branding pour maintenir une cohérence visuelle. Ses capacités garantissent que toutes vos vidéos de formation et guides pratiques s'alignent parfaitement avec l'esthétique et la voix de votre marque.

Quelles capacités techniques HeyGen offre-t-il pour la localisation vidéo ?

HeyGen fournit des fonctionnalités techniques robustes pour la localisation vidéo, y compris un traducteur vidéo AI et un support pour plus de 140 langues. Cela permet une génération de voix off fluide et une synchronisation audio, facilitant l'adaptation de la documentation vidéo pour un public mondial.

Le montage vidéo de HeyGen est-il efficace pour des mises à jour rapides ?

Oui, l'édition basée sur le texte et l'éditeur vidéo AI de HeyGen simplifient les révisions, permettant des mises à jour sans effort de votre contenu vidéo. Cette suite de montage vidéo efficace permet aux équipes de L&D de modifier rapidement les vidéos de formation et autres communications selon les besoins.

