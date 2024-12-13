Créateur de Vidéos Teaser de Marque : Créez des Teasers Engagés Instantanément
Créez des vidéos promotionnelles époustouflantes qui captivent votre audience et élèvent votre marque, enrichies par de puissants avatars AI.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo promotionnelle de 45 secondes pour accroître la notoriété d'une ligne de mode éco-responsable, destinée aux consommateurs soucieux de l'environnement et aux blogueurs de mode. Concevez un style visuel organique avec des palettes de couleurs terreuses, un éclairage naturel doux et une bande sonore acoustique sereine qui met en valeur les textures des vêtements. Exploitez les modèles personnalisables de HeyGen pour rapidement mettre en scène, en enrichissant le récit avec une voix off générée pour décrire la mission de la marque.
Créez un teaser d'événement excitant de 60 secondes ressemblant à une bande-annonce de film pour un prochain sommet virtuel de l'industrie, destiné aux professionnels du secteur et aux participants potentiels. Présentez un montage rapide de séquences dynamiques de conférenciers et de graphiques percutants, accompagné d'une musique orchestrale cinématographique et inspirante. Assurez-vous que toutes les informations clés sont accessibles en incorporant les sous-titres/captions automatiques de HeyGen, complétant les visuels issus de la vaste bibliothèque multimédia.
Produisez une vidéo concise de 20 secondes pour le lancement d'un rebranding d'entreprise, spécifiquement destinée aux clients existants et aux principaux acteurs dans le cadre d'une campagne marketing plus large. Le style visuel doit être moderne, épuré et élégant, utilisant des transitions subtiles pour susciter l'anticipation de la révélation du nouveau logo, souligné par une voix off AI sophistiquée et confiante. Préparez ce teaser percutant pour diverses plateformes en utilisant la capacité de redimensionnement et d'exportation des formats de HeyGen.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Vidéos Teaser Performantes.
Produisez rapidement des publicités vidéo convaincantes et du contenu promotionnel pour capter l'attention de l'audience et stimuler l'engagement pour votre marque.
Générez des Teasers de Marque Engagés pour les Médias Sociaux.
Créez sans effort des vidéos courtes captivantes et des clips optimisés pour diverses plateformes de médias sociaux pour accroître la visibilité de la marque.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos teaser de marque convaincantes ?
HeyGen est un créateur de vidéos teaser de marque intuitif qui vous permet de produire du contenu engageant sans effort. Utilisez nos outils AI, nos modèles personnalisables et notre vaste bibliothèque de médias pour créer des vidéos promotionnelles qui élèvent considérablement la notoriété de votre marque pour les campagnes marketing.
Puis-je inclure des avatars AI dans mes vidéos promotionnelles réalisées avec HeyGen ?
Oui, HeyGen offre la possibilité d'intégrer des avatars AI réalistes dans vos vidéos promotionnelles. Utilisez simplement la fonction de texte-à-vidéo, et notre génération avancée de voix off donnera vie à votre script avec un présentateur numérique captivant, parfait pour les vidéos de produits ou les bandes-annonces de films.
Quels outils créatifs HeyGen propose-t-il pour personnaliser les vidéos teaser ?
HeyGen propose un éditeur vidéo en ligne robuste avec des modèles personnalisables et une interface glisser-déposer pour un contrôle créatif complet. Améliorez vos vidéos teaser avec des sous-titres générés automatiquement, un Kit de Marque personnalisé pour le contrôle de la marque, et un contenu riche de notre bibliothèque de médias.
Comment HeyGen soutient-il la génération de vidéos pour les campagnes marketing sur les plateformes de médias sociaux ?
HeyGen est un générateur de vidéos AI idéal pour les campagnes marketing, vous permettant de créer des vidéos promotionnelles à fort impact optimisées pour diverses plateformes de médias sociaux. Avec des options flexibles de redimensionnement et d'exportation des formats, votre contenu maintiendra sa qualité et sera superbe partout.