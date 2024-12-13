Créez une vidéo teaser de marque captivante de 30 secondes pour un nouveau produit technologique révolutionnaire, ciblant les passionnés de technologie et les premiers adoptants. Utilisez des visuels élégants et futuristes avec une bande sonore électronique dynamique et pleine de suspense, et des coupes rapides pour susciter l'anticipation sans tout révéler. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour délivrer des phrases clés et des indices, générant la vidéo finale directement à partir de votre script.

