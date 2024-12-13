Créateur de Vidéos de Storytelling de Marque : Créez des Récits Engagés
Créez rapidement des vidéos conformes à votre marque en utilisant nos divers modèles et scènes pour un storytelling vidéo captivant.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo explicative informative de 45 secondes ciblant les chefs de produit, les équipes de vente et les éducateurs qui ont besoin de simplifier des idées complexes. La vidéo doit avoir un style visuel clair et épuré avec des graphiques dynamiques, soutenue par une voix off amicale mais autoritaire. Exploitez la fonction de texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script et sa vaste bibliothèque de médias/stock pour illustrer efficacement les caractéristiques clés des produits ou des concepts éducatifs, simplifiant ainsi le processus global de création vidéo.
Développez une publicité vidéo engageante de 30 secondes parfaite pour les marketeurs des réseaux sociaux et les créateurs de contenu cherchant à capter l'attention instantanément. Employez un style visuel rapide, vibrant et moderne avec une musique de fond tendance. Cette suggestion encourage l'utilisation des divers modèles et scènes de HeyGen pour démarrer la création et sa fonction de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect pour optimiser les différentes plateformes, assurant une livraison de contenu percutante sur les réseaux sociaux.
Concevez une vidéo artistique de 90 secondes pour les agences créatives et les cinéastes indépendants, en se concentrant sur le storytelling vidéo avancé. Envisagez un style visuel cinématographique et évocateur, enrichi par un design sonore personnalisé et une musique atmosphérique. Utilisez les sous-titres/captions de HeyGen pour l'accessibilité et la fonction de texte-à-vidéo à partir d'un script pour donner vie à des récits complexes, démontrant le pouvoir des visuels AI pour inspirer et engager un public sophistiqué.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Présentez des Histoires de Succès Client.
Créez facilement des vidéos AI convaincantes qui mettent en avant le succès des clients, renforçant la confiance et la crédibilité de votre marque.
Créez des Publicités Vidéo Performantes.
Produisez rapidement des publicités vidéo puissantes et à fort taux de conversion avec AI, communiquant efficacement le message et la valeur de votre marque.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer le storytelling de marque à travers la création vidéo ?
HeyGen permet aux utilisateurs de devenir un créateur de vidéos de storytelling de marque, transformant les scripts en visuels captivants. Avec des avatars AI, des modèles personnalisables et des contrôles de marque faciles, vous pouvez créer des vidéos marketing engageantes qui captivent votre audience et transmettent votre message efficacement.
Puis-je créer facilement des présentations animées de haute qualité et des vidéos marketing avec HeyGen ?
Oui, HeyGen simplifie la création de vidéos AI, vous permettant de produire facilement des présentations animées de haute qualité et des vidéos marketing. Sa plateforme intuitive, complète avec des avatars AI et une riche bibliothèque de médias, vous aide à générer des visuels AI professionnels sans expérience approfondie en montage vidéo.
Quels types de vidéos HeyGen peut-il générer pour le contenu des réseaux sociaux ?
HeyGen est un créateur de vidéos polyvalent parfait pour générer divers contenus pour les réseaux sociaux, y compris des publicités vidéo engageantes et des vidéos explicatives rapides. Vous pouvez transformer du texte en vidéo avec des sous-titres générés automatiquement et ajuster facilement les ratios d'aspect pour diverses plateformes, assurant que votre message atteigne un public plus large.
Comment HeyGen assure-t-il une cohérence de marque sur tous mes actifs vidéo ?
HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'intégrer votre logo et vos couleurs spécifiques de marque de manière transparente dans tous vos actifs vidéo. Cela garantit que chaque vidéo conforme à votre marque maintient une identité visuelle cohérente, renforçant votre storytelling de marque et votre image professionnelle.