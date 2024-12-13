Créateur de Vidéos de Récits de Marque : Créez des Narrations Engagées Sans Effort
Transformez votre script en une vidéo de marque puissante instantanément. Notre fonctionnalité de texte à vidéo à partir de script rend la communication de marque fluide et efficace.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Imaginez un explicatif dynamique de 45 secondes pour les équipes marketing et les professionnels de la création, démontrant la puissance d'un créateur de vidéos AI pour produire du contenu engageant avec des visuels modernes et un avatar AI présentant, mettant en avant la fonctionnalité d'avatars AI de HeyGen pour une production simplifiée.
Créez une vidéo vibrante de 60 secondes pour les marques de commerce électronique et les spécialistes du marketing numérique, en se concentrant sur des stratégies de marketing vidéo efficaces et en exploitant les options de personnalisation complètes. Le style visuel doit être rapide et riche en visuels avec du texte à l'écran, amplifié par les sous-titres/captions de HeyGen pour une portée plus large sur les réseaux sociaux.
Produisez une vidéo professionnelle de 30 secondes conçue pour les communicateurs d'entreprise et les départements RH afin d'améliorer la communication de marque. Le style visuel et audio doit être autoritaire et clair, en utilisant les modèles et scènes conçus par HeyGen pour créer des transitions fluides qui maintiennent une esthétique conforme à la marque.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Publicités Vidéo Performantes.
Produisez rapidement des publicités vidéo captivantes qui augmentent la portée de votre marque et stimulent les conversions avec AI.
Produisez du Contenu Engagé pour les Réseaux Sociaux.
Générez facilement des vidéos et des clips captivants pour renforcer la présence de votre marque sur toutes les plateformes de réseaux sociaux.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de récits de marque percutantes ?
HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos de récits de marque captivantes avec des options de personnalisation complètes et des modèles conçus professionnellement, garantissant que votre communication de marque est toujours pertinente et reflète votre message unique.
Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos AI idéal pour le contenu des réseaux sociaux ?
HeyGen utilise des outils alimentés par l'AI et des capacités de texte à vidéo à partir de script pour générer rapidement du contenu engageant pour les réseaux sociaux. Sa génération de voix off et ses avatars AI simplifient le marketing vidéo pour les professionnels de la création recherchant l'efficacité.
HeyGen est-il un créateur de vidéos d'entreprise convivial pour tout le monde ?
Oui, HeyGen est conçu comme un créateur de vidéos d'entreprise convivial, avec un éditeur par glisser-déposer et des contrôles intuitifs. Cela permet à quiconque, y compris les professionnels de la création, de produire facilement des vidéos de haute qualité conformes à la marque.
HeyGen fournit-il des outils pour créer des vidéos explicatives polyvalentes ?
Absolument, HeyGen est une plateforme de marketing vidéo polyvalente qui soutient la création de contenus divers, y compris des vidéos explicatives captivantes. Les utilisateurs peuvent utiliser des avatars AI, la génération de voix off et des scènes personnalisées pour communiquer efficacement des idées complexes.