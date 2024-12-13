Créateur de Vidéos de Récits de Marque : Créez des Narrations Engagées Sans Effort

Transformez votre script en une vidéo de marque puissante instantanément. Notre fonctionnalité de texte à vidéo à partir de script rend la communication de marque fluide et efficace.

Développez une vidéo de marque captivante de 30 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux startups, en mettant l'accent sur un style visuel inspirant et professionnel, complété par une voix off amicale, montrant à quel point il est simple d'utiliser HeyGen pour la génération de voix off afin de transmettre efficacement le récit unique de votre marque.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez un explicatif dynamique de 45 secondes pour les équipes marketing et les professionnels de la création, démontrant la puissance d'un créateur de vidéos AI pour produire du contenu engageant avec des visuels modernes et un avatar AI présentant, mettant en avant la fonctionnalité d'avatars AI de HeyGen pour une production simplifiée.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo vibrante de 60 secondes pour les marques de commerce électronique et les spécialistes du marketing numérique, en se concentrant sur des stratégies de marketing vidéo efficaces et en exploitant les options de personnalisation complètes. Le style visuel doit être rapide et riche en visuels avec du texte à l'écran, amplifié par les sous-titres/captions de HeyGen pour une portée plus large sur les réseaux sociaux.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo professionnelle de 30 secondes conçue pour les communicateurs d'entreprise et les départements RH afin d'améliorer la communication de marque. Le style visuel et audio doit être autoritaire et clair, en utilisant les modèles et scènes conçus par HeyGen pour créer des transitions fluides qui maintiennent une esthétique conforme à la marque.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Récits de Marque

Créez des narrations de marque captivantes sans effort avec notre créateur de vidéos AI intuitif, transformant votre histoire en contenu vidéo engageant.

1
Step 1
Créez Votre Fondation
Commencez par sélectionner parmi une gamme de modèles conçus professionnellement ou en saisissant votre script pour établir le cœur de votre vidéo de récit de marque.
2
Step 2
Ajoutez des Éléments Dynamiques
Enrichissez votre narration en intégrant des médias de notre bibliothèque et en générant des voix off percutantes pour donner vie à votre histoire.
3
Step 3
Affinez Votre Message de Marque
Assurez-vous que l'identité unique de votre marque brille en appliquant une personnalisation complète, y compris des contrôles de marque pour les logos et les couleurs, afin de créer des vidéos véritablement conformes à la marque.
4
Step 4
Publiez Votre Histoire
Partagez votre récit de marque captivant en exportant votre vidéo dans divers formats d'aspect, optimisés pour une distribution en tant que contenu engageant sur les réseaux sociaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant les Histoires de Succès des Clients

.

Renforcez la confiance et la crédibilité en transformant les témoignages clients en récits vidéo captivants avec facilité.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de récits de marque percutantes ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos de récits de marque captivantes avec des options de personnalisation complètes et des modèles conçus professionnellement, garantissant que votre communication de marque est toujours pertinente et reflète votre message unique.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos AI idéal pour le contenu des réseaux sociaux ?

HeyGen utilise des outils alimentés par l'AI et des capacités de texte à vidéo à partir de script pour générer rapidement du contenu engageant pour les réseaux sociaux. Sa génération de voix off et ses avatars AI simplifient le marketing vidéo pour les professionnels de la création recherchant l'efficacité.

HeyGen est-il un créateur de vidéos d'entreprise convivial pour tout le monde ?

Oui, HeyGen est conçu comme un créateur de vidéos d'entreprise convivial, avec un éditeur par glisser-déposer et des contrôles intuitifs. Cela permet à quiconque, y compris les professionnels de la création, de produire facilement des vidéos de haute qualité conformes à la marque.

HeyGen fournit-il des outils pour créer des vidéos explicatives polyvalentes ?

Absolument, HeyGen est une plateforme de marketing vidéo polyvalente qui soutient la création de contenus divers, y compris des vidéos explicatives captivantes. Les utilisateurs peuvent utiliser des avatars AI, la génération de voix off et des scènes personnalisées pour communiquer efficacement des idées complexes.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo