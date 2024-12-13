Créez Votre Vidéo d'Histoire de Marque : Élevez Votre Récit

Créez des vidéos captivantes d'histoires de marque qui forgent des liens émotionnels avec votre public, simplifiées par la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen à partir d'un script.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de marque dynamique de 30 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises occupés à la recherche de solutions efficaces. Cette vidéo doit utiliser une narration visuelle moderne et épurée avec des graphiques animés vibrants illustrant un défi commun et sa résolution rapide, le tout sur une bande sonore optimiste et entraînante. Exploitez les modèles et scènes de HeyGen pour construire rapidement une séquence convaincante de problème-solution, montrant comment le produit simplifie leur flux de travail.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de 60 secondes sur les valeurs de la marque, conçue pour les partenaires communautaires existants et les clients fidèles, mettant en avant les valeurs partagées de la marque et son impact social. Le style visuel sera authentique, de type documentaire, avec des témoignages authentiques de bénéficiaires et d'employés, accompagnés d'une musique inspirante et émotive. Assurez l'accessibilité et l'engagement en utilisant les sous-titres/captions de HeyGen pour tous les dialogues parlés.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de présentation de produit inspirante de 50 secondes spécifiquement pour les passionnés de technologie et les premiers adoptants avides d'innovation. L'esthétique visuelle doit être élégante et futuriste, utilisant des graphiques animés de pointe pour dévoiler les fonctionnalités avancées du produit et sa vision future, le tout souligné par une musique électronique énergique. Présentez ce message avant-gardiste à travers un avatar AI engageant généré grâce à la capacité d'avatars AI de HeyGen.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer une Vidéo Publicitaire d'Histoire de Marque

Créez des récits de marque convaincants qui résonnent avec votre public cible et améliorent vos efforts de marketing vidéo grâce à un processus de création simplifié.

1
Step 1
Créez Votre Script Narratif
Commencez par rédiger un script captivant qui décrit l'histoire unique de votre marque et son message central. La fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen à partir d'un script vous permet de transformer sans effort votre récit écrit en une base vidéo dynamique.
2
Step 2
Choisissez Vos Éléments Visuels
Sélectionnez les visuels parfaits pour incarner la personnalité de votre marque. Intégrez des avatars AI pour représenter votre marque ou ses valeurs, ajoutant une touche humaine et renforçant la connexion émotionnelle avec vos spectateurs, formant ainsi une narration visuelle forte.
3
Step 3
Appliquez Votre Identité de Marque
Intégrez l'identité visuelle distincte de votre marque tout au long de l'annonce. Utilisez les contrôles de marque de HeyGen (logo, couleurs) pour assurer la cohérence, renforçant votre message de marque et rendant votre annonce instantanément reconnaissable.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Histoire
Finalisez votre vidéo publicitaire d'histoire de marque et préparez-la pour divers plateformes. Utilisez les options de redimensionnement et d'exportation de format d'image de HeyGen pour optimiser votre vidéo pour différents canaux, maximisant ainsi sa portée et son impact dans votre stratégie de marketing vidéo.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des Récits de Marque Inspirants

Développez des vidéos d'histoires de marque inspirantes qui résonnent profondément avec les spectateurs, favorisant des connexions émotionnelles et renforçant les valeurs partagées.

Questions Fréquemment Posées

Quels éléments composent une vidéo d'histoire de marque convaincante avec HeyGen ?

HeyGen vous permet de créer une vidéo d'histoire de marque convaincante en transformant votre script en une puissante narration visuelle à l'aide d'avatars AI. Cela vous aide à établir des liens émotionnels avec votre public cible grâce à un contenu authentique et une narration créative, élevant ainsi vos efforts de marketing vidéo.

Comment HeyGen peut-il simplifier le processus de production vidéo pour les histoires de marque ?

HeyGen simplifie la production vidéo pour les vidéos d'histoires de marque en vous permettant de générer du texte à vidéo à partir d'un script avec des avatars AI et des voix off. Cela réduit considérablement les coûts de production vidéo traditionnels et les délais de réalisation, facilitant ainsi la production de contenu créatif de haute qualité de manière efficace.

HeyGen peut-il maintenir la cohérence de la marque à travers divers efforts de marketing vidéo ?

Oui, HeyGen assure une cohérence visuelle à travers toutes vos vidéos d'histoires de marque grâce à des contrôles de marque robustes, y compris des logos personnalisés et des schémas de couleurs. En utilisant ses modèles et sa bibliothèque de médias, votre marketing vidéo s'alignera toujours sur votre message de marque global.

Pourquoi mon entreprise devrait-elle utiliser HeyGen pour ses vidéos d'histoires de marque ?

HeyGen permet aux entreprises de créer des vidéos d'histoires de marque engageantes qui humanisent la marque et résonnent avec leur public cible. Ses capacités avancées d'AI facilitent une narration convaincante, vous aidant à créer rapidement un contenu authentique pour augmenter l'engagement et inciter à l'action dans vos campagnes marketing.

