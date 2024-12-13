Créez une vidéo d'instruction de 45 secondes destinée aux nouveaux employés et aux équipes marketing, décrivant clairement les directives essentielles de la marque. Le style visuel doit être corporatif et épuré, avec des superpositions de texte animées et un avatar AI professionnel et informatif délivrant les messages clés. L'audio doit être une voix off claire et autoritaire accompagnée d'une musique de fond subtile et motivante. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter les éléments critiques de nos normes de marque.

