Générateur de Vidéos de Normes de Marque : Créez des Vidéos Conformes à la Marque Rapidement
Assurez une identité de marque cohérente dans toutes les vidéos marketing. Exploitez les puissants avatars AI pour développer votre création de contenu sans effort.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo marketing dynamique de 30 secondes destinée aux clients potentiels et aux abonnés des réseaux sociaux, mettant en avant notre dernière offre tout en respectant strictement notre identité de marque. L'esthétique visuelle doit être dynamique et moderne, intégrant des coupes rapides et des prises de vue de produits engageantes, complétées par une bande sonore contemporaine et entraînante. Exploitez les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement une vidéo soignée qui maintient des visuels de marque cohérents.
Produisez une vidéo d'annonce captivante de 60 secondes pour les parties prenantes internes et la presse, introduisant une nouvelle initiative de l'entreprise et son impact sur notre présence numérique. Le style visuel et audio doit être inspirant et élégant, avec des séquences de stock de haute qualité et une partition orchestrale dramatique. Le récit, généré efficacement grâce à la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen, doit souligner comment cette initiative améliore nos actifs de marque globaux.
Créez une vidéo de conseil de 15 secondes pour les réseaux sociaux ciblant notre base de clients existante, offrant une astuce rapide ou un aperçu en accord avec nos directives de marque. Visuellement, la vidéo doit être lumineuse et énergique avec des animations simples, et l'audio doit comporter une voix off amicale et conversationnelle accompagnée d'un jingle accrocheur et aligné sur la marque. Utilisez les avatars AI personnalisés de HeyGen pour délivrer le message, assurant une voix de marque reconnaissable et cohérente sur tous les contenus des réseaux sociaux.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen aide-t-il les entreprises à maintenir l'identité et les normes de marque dans le contenu vidéo ?
HeyGen est un puissant générateur de vidéos de normes de marque qui assure la cohérence dans toutes vos communications vidéo. Il vous permet d'intégrer vos actifs de marque, tels que les logos et les couleurs de marque, et même de créer des avatars AI personnalisés qui s'alignent parfaitement avec vos directives de marque établies, renforçant ainsi votre présence numérique.
Quelle est l'approche de HeyGen pour simplifier la création de contenu créatif ?
Le générateur de vidéos AI de HeyGen simplifie le processus de création de contenu en permettant aux utilisateurs de transformer facilement du texte en vidéo. Cette capacité, combinée à une variété de modèles et de styles vidéo, vous permet de produire rapidement et efficacement des vidéos marketing engageantes et du contenu pour les réseaux sociaux.
HeyGen peut-il créer des avatars AI personnalisés pour représenter efficacement notre marque ?
Oui, HeyGen se spécialise dans la création d'avatars AI personnalisés qui représentent authentiquement l'identité de votre marque. Ces avatars sur mesure assurent une apparence cohérente et professionnelle dans toutes vos vidéos, renforçant vos normes de marque dans chaque contenu que vous produisez.
Comment HeyGen peut-il améliorer nos vidéos marketing et notre plateforme de marque globale ?
HeyGen améliore considérablement vos vidéos marketing en offrant une plateforme de marque robuste qui soutient une création de contenu complète. Vous pouvez exploiter des fonctionnalités telles que le texte-à-vidéo, des avatars AI personnalisés et divers modèles pour développer des vidéos marketing convaincantes qui communiquent efficacement le message de votre marque et élèvent votre identité de marque.