Créateur de Vidéos de Refonte de Marque : Revitalisez Vos Visuels

Générez facilement des vidéos de rebranding époustouflantes, en utilisant des avatars AI avancés pour captiver votre audience.

Produisez une vidéo convaincante de 45 secondes destinée aux responsables marketing, introduisant une refonte significative de la marque à leur audience, avec un style visuel moderne et énergique, complété par une musique de fond contemporaine et entraînante. Cette vidéo devrait exploiter la capacité de HeyGen à "Transformer le texte en vidéo à partir d'un script" pour convertir sans effort les messages clés en contenu engageant pour les réseaux sociaux, en veillant à ce que le récit central de la refonte de la marque soit clairement communiqué à travers des avatars dynamiques d'AI.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo concise de 30 secondes axée sur le produit pour les marques de commerce électronique lançant une nouvelle ligne sous une identité récemment rebrandée, en utilisant des visuels élégants centrés sur le produit avec des superpositions de texte animées et un jingle sophistiqué et entraînant. L'utilisation des divers "Modèles & scènes" de HeyGen simplifiera la création, tandis que la "Génération de voix off" fournira une narration claire et persuasive pour mettre en avant les points de vente uniques de ces nouvelles vidéos de marque.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo inspirante de 60 secondes spécifiquement pour les stratèges de marque cherchant à se connecter avec un public plus jeune à travers un récit authentique, en utilisant des couleurs vives, des coupes rapides dynamiques et une voix off inspirante et relatable. Cet outil de création de vidéos en ligne peut incorporer des ressources de haute qualité de la "Bibliothèque de médias/stock" de HeyGen et utiliser des "Sous-titres/captions" automatiques pour maximiser la portée et l'accessibilité, garantissant que le récit résonne profondément avec le public cible.
Exemple de Prompt 3
Créez une courte vidéo de communication interne de 20 secondes pour les équipes de l'entreprise naviguant dans une évolution de l'identité de la marque, présentant un style visuel professionnel mais accessible avec des graphiques épurés et une voix off confiante et rassurante. Tirer parti du "Redimensionnement & exportation des formats" de HeyGen garantira que la vidéo est parfaitement formatée pour diverses plateformes internes, et l'inclusion d'"Avatars AI" amicaux peut aider à créer des vidéos à grande échelle, favorisant un sentiment d'unité et d'excitation parmi les employés.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Refonte de Marque

Créez sans effort des vidéos de rebranding captivantes qui reflètent authentiquement votre identité de marque mise à jour et résonnent avec votre audience.

1
Step 1
Sélectionnez une Base
Commencez par choisir parmi notre vaste bibliothèque de modèles personnalisables ou démarrez avec une toile vierge pour poser les bases du nouveau récit de votre marque.
2
Step 2
Créez un Contenu Engagé
Utilisez nos puissants avatars AI pour générer des visuels dynamiques et des voix off, garantissant que votre message de rebranding est convaincant et cohérent.
3
Step 3
Appliquez Votre Identité de Marque
Intégrez sans effort vos nouveaux éléments de marque avec nos contrôles de branding, en appliquant des logos, couleurs et polices mis à jour à chaque vidéo pour un look cohérent.
4
Step 4
Exportez et Partagez Largement
Finalisez votre vidéo et exportez-la dans plusieurs formats d'aspect, l'optimisant pour diverses plateformes afin de lancer et distribuer efficacement votre contenu de marque rafraîchi.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Communiquez la Vision de la Marque

Exprimez la mission et les valeurs de votre marque rafraîchie à travers des vidéos narratives générées par AI convaincantes.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer nos efforts de vidéo de refonte de marque ?

HeyGen renforce votre refonte de marque en fournissant un créateur de vidéos en ligne intuitif avec des modèles personnalisables et des fonctionnalités AI puissantes. Créez facilement des vidéos de marque soignées qui s'alignent parfaitement avec votre identité de marque mise à jour, rendant vos vidéos de rebranding percutantes et mémorables.

Quelles fonctionnalités AI HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos de marque efficacement ?

HeyGen utilise des capacités avancées de générateur de vidéos AI pour simplifier la création de vidéos de marque. Vous pouvez transformer du texte en vidéo avec des avatars AI réalistes et des voix off, vous permettant de créer des vidéos à grande échelle pour toutes vos campagnes marketing rapidement et efficacement.

HeyGen peut-il nous aider à créer du contenu engageant pour les réseaux sociaux dans le cadre de nos campagnes marketing ?

Absolument, HeyGen est un excellent créateur de vidéos en ligne pour concevoir du contenu engageant pour les réseaux sociaux. Avec une large gamme de modèles personnalisables, de multiples formats d'aspect, et une bibliothèque de médias robuste, vous pouvez concevoir des vidéos dynamiques optimisées pour diverses plateformes sociales afin de booster vos campagnes marketing.

Comment HeyGen assure-t-il la cohérence de la marque dans tout notre contenu vidéo ?

HeyGen assure des visuels cohérents pour votre identité de marque grâce à ses contrôles de Branding complets. Vous pouvez télécharger vos logos, définir les couleurs de la marque, et utiliser des modèles cohérents pour produire des vidéos de marque qui maintiennent un aspect unifié et professionnel dans toutes vos communications.

