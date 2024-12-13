Créateur de Vidéos de Refonte de Marque : Revitalisez Vos Visuels
Générez facilement des vidéos de rebranding époustouflantes, en utilisant des avatars AI avancés pour captiver votre audience.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo concise de 30 secondes axée sur le produit pour les marques de commerce électronique lançant une nouvelle ligne sous une identité récemment rebrandée, en utilisant des visuels élégants centrés sur le produit avec des superpositions de texte animées et un jingle sophistiqué et entraînant. L'utilisation des divers "Modèles & scènes" de HeyGen simplifiera la création, tandis que la "Génération de voix off" fournira une narration claire et persuasive pour mettre en avant les points de vente uniques de ces nouvelles vidéos de marque.
Créez une vidéo inspirante de 60 secondes spécifiquement pour les stratèges de marque cherchant à se connecter avec un public plus jeune à travers un récit authentique, en utilisant des couleurs vives, des coupes rapides dynamiques et une voix off inspirante et relatable. Cet outil de création de vidéos en ligne peut incorporer des ressources de haute qualité de la "Bibliothèque de médias/stock" de HeyGen et utiliser des "Sous-titres/captions" automatiques pour maximiser la portée et l'accessibilité, garantissant que le récit résonne profondément avec le public cible.
Créez une courte vidéo de communication interne de 20 secondes pour les équipes de l'entreprise naviguant dans une évolution de l'identité de la marque, présentant un style visuel professionnel mais accessible avec des graphiques épurés et une voix off confiante et rassurante. Tirer parti du "Redimensionnement & exportation des formats" de HeyGen garantira que la vidéo est parfaitement formatée pour diverses plateformes internes, et l'inclusion d'"Avatars AI" amicaux peut aider à créer des vidéos à grande échelle, favorisant un sentiment d'unité et d'excitation parmi les employés.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Campagnes Publicitaires de Marque.
Produisez rapidement des publicités vidéo de marque à fort impact pour annoncer et promouvoir votre refonte de marque sur les plateformes.
Engagez les Audiences avec du Contenu Social.
Développez rapidement des vidéos captivantes pour les réseaux sociaux afin de présenter votre rebranding et de vous connecter avec votre communauté.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer nos efforts de vidéo de refonte de marque ?
HeyGen renforce votre refonte de marque en fournissant un créateur de vidéos en ligne intuitif avec des modèles personnalisables et des fonctionnalités AI puissantes. Créez facilement des vidéos de marque soignées qui s'alignent parfaitement avec votre identité de marque mise à jour, rendant vos vidéos de rebranding percutantes et mémorables.
Quelles fonctionnalités AI HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos de marque efficacement ?
HeyGen utilise des capacités avancées de générateur de vidéos AI pour simplifier la création de vidéos de marque. Vous pouvez transformer du texte en vidéo avec des avatars AI réalistes et des voix off, vous permettant de créer des vidéos à grande échelle pour toutes vos campagnes marketing rapidement et efficacement.
HeyGen peut-il nous aider à créer du contenu engageant pour les réseaux sociaux dans le cadre de nos campagnes marketing ?
Absolument, HeyGen est un excellent créateur de vidéos en ligne pour concevoir du contenu engageant pour les réseaux sociaux. Avec une large gamme de modèles personnalisables, de multiples formats d'aspect, et une bibliothèque de médias robuste, vous pouvez concevoir des vidéos dynamiques optimisées pour diverses plateformes sociales afin de booster vos campagnes marketing.
Comment HeyGen assure-t-il la cohérence de la marque dans tout notre contenu vidéo ?
HeyGen assure des visuels cohérents pour votre identité de marque grâce à ses contrôles de Branding complets. Vous pouvez télécharger vos logos, définir les couleurs de la marque, et utiliser des modèles cohérents pour produire des vidéos de marque qui maintiennent un aspect unifié et professionnel dans toutes vos communications.