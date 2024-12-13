Produisez une vidéo convaincante de 45 secondes destinée aux responsables marketing, introduisant une refonte significative de la marque à leur audience, avec un style visuel moderne et énergique, complété par une musique de fond contemporaine et entraînante. Cette vidéo devrait exploiter la capacité de HeyGen à "Transformer le texte en vidéo à partir d'un script" pour convertir sans effort les messages clés en contenu engageant pour les réseaux sociaux, en veillant à ce que le récit central de la refonte de la marque soit clairement communiqué à travers des avatars dynamiques d'AI.

