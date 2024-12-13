HeyGen est conçu pour être un créateur de vidéos en ligne intuitif, rendant simple la création de vidéos promotionnelles et de contenu de marque. Avec son interface conviviale, sa vaste bibliothèque de modèles, et ses contrôles de marque robustes pour les logos et les couleurs, vous pouvez produire efficacement des vidéos promotionnelles de marque de haute qualité qui s'alignent avec votre identité.