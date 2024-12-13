Votre créateur de vidéos promotionnelles de marque pour un contenu engageant

Créez facilement des vidéos marketing époustouflantes avec des modèles et scènes professionnels.

Créez une vidéo promotionnelle de marque convaincante de 30 secondes démontrant la facilité avec laquelle les propriétaires de petites entreprises et les responsables marketing peuvent lancer de nouvelles campagnes. Le style visuel doit être lumineux et optimiste, avec une voix off amicale et professionnelle guidant les spectateurs à travers le processus d'utilisation des nombreux modèles et scènes de HeyGen pour créer leurs vidéos marketing.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez un créateur de vidéo promo AI élégant de 45 secondes mettant en lumière un nouveau produit technologique, conçu pour les développeurs de produits et les startups technologiques. Adoptez un style visuel moderne et futuriste avec un ton confiant et clair. Utilisez un avatar AI pour présenter les caractéristiques clés, illustrant comment la capacité de HeyGen à transformer un texte en vidéo simplifie les vidéos de produits complexes en récits captivants.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo explicative de 60 secondes conçue pour les entreprises SaaS et les créateurs de contenu éducatif, rendant un service ou un concept complexe facile à comprendre. Le style visuel doit être épuré, axé sur l'infographie, avec une narration calme et autoritaire. Utilisez impérativement les sous-titres/captions de HeyGen pour garantir l'accessibilité et renforcer les points clés, en s'appuyant sur la bibliothèque de médias/stock pour des visuels percutants lors de la création de ces vidéos promotionnelles.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo promo dynamique de 15 secondes pour les marketeurs des réseaux sociaux et les créateurs de contenu, mettant en avant un conseil rapide ou une nouvelle fonctionnalité produit. Le style visuel doit être rapide et visuellement excitant, soutenu par une piste de fond énergique et une génération de voix off concise. Mettez en avant la flexibilité de HeyGen en démontrant sa fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect, permettant une adaptation sans faille des vidéos courtes sur diverses plateformes de réseaux sociaux.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéos promotionnelles de marque

Créez facilement des vidéos promotionnelles époustouflantes pour votre marque avec des outils alimentés par l'AI, améliorant votre marketing et engageant votre audience sur les plateformes.

1
Step 1
Sélectionnez votre point de départ
Commencez en choisissant parmi une bibliothèque diversifiée de modèles professionnels ou commencez avec une toile vierge. Notre interface intuitive prend en charge divers ratios d'aspect pour lancer votre projet.
2
Step 2
Incorporez vos éléments de marque
Téléchargez les éléments uniques de votre marque, y compris les logos, les couleurs, et les images spécifiques. Améliorez votre récit en choisissant parmi notre vaste collection d'éléments libres de droits ou en intégrant vos propres médias.
3
Step 3
Améliorez avec les capacités AI
Exploitez les fonctionnalités AI avancées pour générer automatiquement des voix off engageantes dans diverses langues et ajouter des sous-titres/captions dynamiques pour une portée plus large, perfectionnant véritablement votre message.
4
Step 4
Exportez et partagez votre promo
Une fois votre histoire de marque terminée, exportez facilement vos vidéos promotionnelles de haute qualité dans le format souhaité. Ajustez les ratios d'aspect pour un visionnage optimal sur toutes vos plateformes cibles.

Cas d'Utilisation

Produisez des vidéos de témoignages clients percutantes

Transformez les histoires de réussite de vos clients en témoignages vidéo puissants qui renforcent la confiance et démontrent efficacement la valeur de votre marque.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen fonctionne-t-il en tant que créateur de vidéos promo AI ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos promotionnelles en utilisant des fonctionnalités AI avancées. Commencez simplement avec un script, sélectionnez un avatar AI, et la technologie de texte en vidéo de HeyGen générera une vidéo promotionnelle de marque professionnelle. Vous pouvez également utiliser une variété de modèles personnalisables pour démarrer rapidement.

Quels types de vidéos marketing puis-je créer avec HeyGen ?

Avec HeyGen, vous pouvez produire une large gamme de vidéos marketing, y compris des vidéos produits engageantes, des vidéos explicatives informatives, et des vidéos dynamiques pour les réseaux sociaux. C'est un créateur de vidéos en ligne idéal pour développer des vidéos promotionnelles de marque convaincantes et des vidéos courtes qui captent l'attention du public sur diverses plateformes.

HeyGen peut-il ajouter des voix off, des sous-titres et de la musique à mes vidéos promotionnelles ?

Absolument, HeyGen offre des outils complets pour améliorer vos vidéos promotionnelles. Vous pouvez générer des voix off professionnelles, ajouter automatiquement des sous-titres/captions pour l'accessibilité, et incorporer de la musique libre de droits de sa bibliothèque. Ces fonctionnalités garantissent que vos vidéos promotionnelles sont soignées et percutantes.

HeyGen est-il un créateur de vidéos en ligne facile à utiliser pour le contenu de marque ?

HeyGen est conçu pour être un créateur de vidéos en ligne intuitif, rendant simple la création de vidéos promotionnelles et de contenu de marque. Avec son interface conviviale, sa vaste bibliothèque de modèles, et ses contrôles de marque robustes pour les logos et les couleurs, vous pouvez produire efficacement des vidéos promotionnelles de marque de haute qualité qui s'alignent avec votre identité.

