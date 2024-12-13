Générateur de Vidéos de Positionnement de Marque : Alimenté par l'AI & Facile

Transformez votre texte en vidéos de positionnement de marque captivantes sans effort, en tirant parti de la technologie avancée de texte-à-vidéo.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo explicative dynamique de 45 secondes ciblant les marketeurs digitaux et les entrepreneurs du e-commerce, révélant l'efficacité de la création de contenu marketing convaincant. Cette vidéo nécessite un style visuel engageant avec une musique énergique et des explications claires, mettant en avant les divers modèles de vidéos disponibles et la fonctionnalité intuitive de texte-à-vidéo à partir de script d'un créateur de vidéos marketing.
Exemple de Prompt 2
Développez une pièce de communication d'entreprise sophistiquée de 60 secondes destinée aux créateurs de contenu et aux spécialistes de la communication d'entreprise, illustrant comment transformer des messages complexes en histoires visuelles captivantes. Avec un style visuel informatif, un ton calme et une voix autoritaire, cette vidéo doit souligner les fonctionnalités avancées de texte-à-vidéo à partir de script et les contrôles de marque complets pour une identité de marque cohérente.
Exemple de Prompt 3
Créez une publicité rapide de 15 secondes pour les réseaux sociaux, destinée aux gestionnaires de réseaux sociaux et aux startups, conçue pour capter immédiatement l'attention et introduire le moyen le plus rapide de produire du contenu vidéo. Le style visuel et audio doit être accrocheur et aligné sur les tendances actuelles, en se concentrant sur la façon dont un Générateur de Vidéos Marketing AI simplifie le processus de création, avec redimensionnement et exportation des formats d'image et sous-titres/captions automatiques.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne Votre Générateur de Vidéos de Positionnement de Marque

Créez des vidéos marketing captivantes qui communiquent clairement la position unique de votre marque, de manière efficace et précise, pour captiver votre audience.

1
Step 1
Collez Votre Vision
Commencez par coller votre script dans la plateforme. Notre fonctionnalité de texte-à-vidéo transforme votre contenu écrit en une vidéo dynamique, garantissant que votre message de marque principal est clair et concis.
2
Step 2
Choisissez Votre Identité de Marque
Sélectionnez parmi une variété de modèles et utilisez les contrôles de marque pour intégrer votre logo, vos couleurs de marque et d'autres éléments visuels, maintenant une identité de marque cohérente dans votre vidéo.
3
Step 3
Ajoutez des Avatars AI
Donnez vie à votre message en ajoutant des avatars AI expressifs pour représenter votre marque. Ces présentateurs virtuels aident à transmettre votre histoire avec authenticité et engagement.
4
Step 4
Exportez pour une Portée Optimale
Optimisez votre vidéo pour n'importe quelle plateforme avec le redimensionnement des formats d'image, puis exportez votre vidéo de positionnement de marque finale prête pour les réseaux sociaux, les sites web ou les campagnes marketing, assurant un impact maximal.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des Histoires de Succès Client Authentiques

Exploitez l'AI pour créer des témoignages vidéo convaincants, renforçant la confiance et mettant en valeur efficacement la proposition de valeur de votre marque.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos marketing engageantes ?

HeyGen vous permet de créer des campagnes marketing convaincantes de manière efficace en utilisant un générateur de vidéos AI avancé. Profitez de modèles de vidéos prêts à l'emploi, d'avatars AI réalistes et de génération de voix off fluide pour exprimer efficacement l'identité de votre marque.

HeyGen peut-il aider à maintenir l'identité de marque sur tout le contenu vidéo ?

Oui, HeyGen sert de puissant générateur de vidéos de positionnement de marque, offrant des contrôles de marque complets. Vous pouvez facilement appliquer vos logos et couleurs uniques pour assurer une identité de marque cohérente sur toutes vos vidéos générées par AI pour diverses plateformes comme les réseaux sociaux.

Qu'est-ce qui rend HeyGen un générateur de vidéos AI efficace pour les entreprises ?

HeyGen réduit considérablement le temps de production en permettant la création de "texte-à-vidéo" à partir de scripts simples. Son éditeur intuitif par glisser-déposer et ses fonctionnalités alimentées par l'AI permettent un développement rapide de campagnes marketing de haute qualité, augmentant significativement le temps économisé pour votre équipe.

HeyGen optimise-t-il le contenu vidéo pour diverses plateformes ?

HeyGen permet un redimensionnement flexible des formats d'image, garantissant que vos vidéos générées par AI sont parfaitement adaptées aux différents canaux et plateformes de réseaux sociaux. De plus, des sous-titres/captions automatiques peuvent être ajoutés pour améliorer l'accessibilité et l'engagement.

