Créez une vidéo dynamique de 60 secondes ciblant les responsables marketing et les stratèges de marque, annonçant un nouveau partenariat B2B. Le style visuel doit être professionnel et dynamique, avec des graphismes en mouvement élégants et une bande sonore moderne, complétés par une voix off claire et enthousiaste. Utilisez la fonctionnalité de conversion de texte en vidéo de HeyGen pour transformer sans effort votre script d'annonce de partenariat en visuels captivants, mettant en avant les principaux avantages de la collaboration et les perspectives futures pour les vidéos marketing.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative convaincante de 90 secondes destinée aux chefs de projet techniques et aux développeurs de produits, détaillant l'intégration de deux solutions logicielles suite à une coentreprise. Le style visuel et audio doit être clair, informatif et précis, intégrant des enregistrements d'écran détaillés, des diagrammes animés et une voix off sophistiquée et calme. Exploitez les avatars AI de HeyGen pour présenter des informations techniques complexes de manière claire, garantissant un processus de génération vidéo de bout en bout qui simplifie le récit de l'intégration produit.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo tutorielle engageante de 45 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux nouveaux utilisateurs, démontrant comment configurer leur premier projet collaboratif sur une nouvelle plateforme. Le style visuel et audio doit être convivial, clair et facile à suivre, avec des graphismes lumineux et épurés, un texte simple à l'écran et une narration accueillante. Sélectionnez parmi les modèles et scènes personnalisables de HeyGen pour assembler rapidement un guide vidéo en ligne d'aspect professionnel qui simplifie le processus d'intégration pour les nouveaux utilisateurs.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo inspirante d'une minute sur une histoire de réussite pour les partenaires de marque potentiels et les cadres du développement commercial, mettant en avant l'impact positif d'une collaboration récente. Le style visuel et audio doit être authentique, professionnel et motivant, mélangeant des témoignages authentiques avec des séquences B-roll pertinentes et une musique de fond motivante. Utilisez la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen pour ajouter une narration soignée, renforçant la narration et transmettant efficacement l'identité de marque partagée et la valeur des modèles de vidéos de partenariat.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos de Partenariat de Marque

Créez des vidéos d'annonce de partenariat de marque percutantes sans effort, en exploitant les fonctionnalités AI et les modèles personnalisables pour amplifier votre message sur les plateformes.

1
Step 1
Choisissez un Modèle de Partenariat
Sélectionnez parmi une variété de modèles de vidéos de partenariat conçus professionnellement pour définir instantanément le ton de votre annonce.
2
Step 2
Personnalisez Votre Identité de Marque
Appliquez votre Kit de Marque unique, y compris logos, couleurs et polices, pour garantir que votre vidéo s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque.
3
Step 3
Générez un Contenu Engagé
Exploitez la fonctionnalité de texte en vidéo à partir de script pour transformer votre message de partenariat en visuels captivants avec facilité.
4
Step 4
Exportez et Partagez Partout
Utilisez le redimensionnement et l'exportation des formats d'aspect pour optimiser votre vidéo pour diverses plateformes de médias sociaux et atteindre un public plus large.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de partenariat de marque ?

HeyGen agit comme un créateur de vidéos AI intuitif, vous permettant de générer des vidéos de partenariat de marque captivantes avec des avatars AI et une fonctionnalité de texte en vidéo à partir d'un simple script. Son éditeur glisser-déposer rend le processus efficace pour une génération vidéo de bout en bout.

Puis-je personnaliser les vidéos d'annonce de partenariat pour correspondre à l'identité de ma marque dans HeyGen ?

Absolument ! HeyGen offre des modèles personnalisables étendus et des contrôles de marque robustes, y compris la possibilité d'ajouter votre logo et des couleurs spécifiques à votre marque. Cela garantit que vos efforts de création de vidéos d'annonce de partenariat s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque.

Quels outils d'édition vidéo techniques HeyGen propose-t-il pour créer des vidéos marketing ?

HeyGen propose une suite d'outils d'édition intuitifs pour les vidéos marketing, tels que la génération de voix off, les sous-titres automatiques et une vaste bibliothèque multimédia. Vous pouvez également exporter vos vidéos dans divers formats d'aspect, garantissant un affichage optimal sur différentes plateformes de médias sociaux.

HeyGen propose-t-il des modèles spécifiquement pour les vidéos de partenariat ?

Oui, HeyGen propose une riche collection de modèles de vidéos de partenariat conçus professionnellement. Ces modèles sont dotés de fonctionnalités AI et permettent une personnalisation instantanée de la marque, rationalisant considérablement votre flux de production vidéo.

