Créez une vidéo dynamique de 60 secondes ciblant les responsables marketing et les stratèges de marque, annonçant un nouveau partenariat B2B. Le style visuel doit être professionnel et dynamique, avec des graphismes en mouvement élégants et une bande sonore moderne, complétés par une voix off claire et enthousiaste. Utilisez la fonctionnalité de conversion de texte en vidéo de HeyGen pour transformer sans effort votre script d'annonce de partenariat en visuels captivants, mettant en avant les principaux avantages de la collaboration et les perspectives futures pour les vidéos marketing.

Générer une Vidéo