Générateur de Vidéo de Présentation de Marque : Boostez Votre Marque

Créez rapidement des vidéos convaincantes et conformes à votre marque pour augmenter les ventes et améliorer votre présence en ligne avec des contrôles de branding personnalisés.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo marketing dynamique de 45 secondes ciblant les responsables marketing du e-commerce et de la technologie, visant à annoncer le lancement d'un nouveau produit. La vidéo doit avoir un style visuel moderne et énergique, complété par une musique haute énergie et une "génération de voix off" claire et persuasive, en utilisant les "modèles vidéo" de HeyGen pour créer rapidement et efficacement une vidéo produit percutante.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative informative de 60 secondes adaptée aux entreprises SaaS et aux créateurs de contenu éducatif, simplifiant un service ou un concept complexe. Le style visuel doit être illustratif et clair, soutenu par une voix calme et autoritaire, une musique de fond subtile et des "sous-titres/légendes" faciles à lire. Utilisez la vaste "bibliothèque de médias/soutien de stock" de HeyGen pour améliorer la narration visuelle et convertir votre script en une vidéo explicative détaillée grâce à sa fonctionnalité de "texte en vidéo à partir de script".
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo promotionnelle de 30 secondes spécifiquement pour les gestionnaires de réseaux sociaux et les créateurs de contenu, axée sur le maintien d'une présence de marque cohérente sur les plateformes. La vidéo doit présenter un style visuel tendance et rapide avec une musique contemporaine et des graphismes engageants, démontrant la capacité de HeyGen pour le "redimensionnement et l'exportation des rapports d'aspect" et utilisant divers "modèles et scènes" pour créer facilement des vidéos uniques pour les réseaux sociaux sur différents canaux.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéo de Présentation de Marque

Créez des vidéos de présentation de marque convaincantes et professionnelles avec un générateur de vidéos AI, transformant vos textes et idées en histoires visuelles engageantes sans effort.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Point de Départ
Commencez par choisir parmi une variété de modèles vidéo professionnels et de scènes, ou partez de zéro avec une toile vierge pour construire votre récit de marque.
2
Step 2
Collez Votre Script
Transformez votre contenu écrit en visuels dynamiques en collant votre script de présentation de marque directement dans l'éditeur de texte en vidéo. L'AI le convertira en vidéo.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments de Marque
Améliorez votre vidéo avec votre identité de marque unique. Appliquez votre logo, vos couleurs de marque et vos polices en utilisant les contrôles de branding pour assurer la cohérence et renforcer la présence de votre marque tout au long.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo conforme à la marque, puis exportez-la dans le rapport d'aspect et la qualité souhaités. Partagez votre présentation de marque convaincante sur tous vos canaux marketing.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant les Histoires de Succès de Vos Clients

Utilisez l'AI pour créer des témoignages vidéo engageants qui mettent efficacement en valeur les réussites de vos clients et renforcent la confiance envers votre marque.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la génération de vidéos créatives par AI ?

HeyGen permet aux utilisateurs de simplifier la génération de vidéos créatives en transformant le texte en vidéos engageantes avec des avatars AI réalistes et des voix off de haute qualité. Ce générateur de vidéos AI rend le contenu vidéo professionnel accessible sans nécessiter une expertise technique approfondie.

HeyGen peut-il produire efficacement des vidéos marketing conformes à la marque ?

Absolument, HeyGen est un puissant créateur de vidéos de marque conçu pour produire des vidéos marketing conformes à la marque. Vous pouvez maintenir la cohérence de la marque en utilisant des contrôles de branding personnalisés, y compris les logos et les couleurs, à travers divers modèles vidéo.

Quels outils créatifs HeyGen offre-t-il pour une création vidéo efficace ?

HeyGen propose une suite d'outils créatifs pour simplifier la création vidéo, y compris une vaste bibliothèque de modèles vidéo et un éditeur par glisser-déposer. Les utilisateurs peuvent facilement créer diverses vidéos marketing et explicatives, en tirant parti des fonctionnalités alimentées par l'AI pour une expérience d'édition fluide.

Comment HeyGen peut-il aider à générer divers types de vidéos professionnelles ?

HeyGen vous permet de générer une large gamme de vidéos professionnelles, des vidéos de présentation de marque aux vidéos pour les réseaux sociaux, en utilisant sa plateforme polyvalente. Avec des capacités comme le texte en vidéo AI et le redimensionnement des rapports d'aspect, vous pouvez créer un contenu vidéo convaincant adapté à n'importe quelle plateforme ou objectif.

