Créateur de Vidéo de la Marque du Mois : Mettez en Avant Votre Succès

Élevez votre marque du mois avec des vidéos publicitaires performantes, assurant une identité cohérente grâce à des contrôles de branding puissants (logo, couleurs).

Produisez une vidéo inspirante de 30 secondes mettant en lumière une marque, parfaite pour une campagne de 'créateur de vidéo de la marque du mois', ciblant les propriétaires de petites entreprises cherchant à améliorer leur présence en ligne avec un style visuel propre et professionnel et une bande sonore entraînante. Utilisez les `avatars AI` de HeyGen et la fonctionnalité `Texte en vidéo à partir de script` pour créer sans effort des vidéos marketing engageantes.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez un reel vibrant de 15 secondes pour les réseaux sociaux, conçu comme une vidéo promo rapide pour capter l'attention des créateurs de contenu, avec un style visuel dynamique et une musique de fond tendance. Exploitez les `Modèles & scènes` étendus de HeyGen et la génération efficace de `Voix off` pour introduire rapidement un nouveau produit ou service.
Exemple de Prompt 2
Développez un spot publicitaire convaincant de 45 secondes pour les entreprises de commerce électronique, imaginé comme une vidéo publicitaire performante avec une esthétique visuelle élégante et dynamique et une voix off persuasive et directe. Intégrez les `Sous-titres/captions` automatisés de HeyGen et le riche `Support de bibliothèque/média stock` pour produire un résultat poli et axé sur la conversion avec le `Créateur de Vidéo Promo AI`.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo explicative complète de 60 secondes pour les stratèges en marketing digital, montrant comment un créateur de vidéo en ligne peut révolutionner le message de la marque, avec un `avatar AI` amical et informatif livrant la narration. Utilisez les capacités flexibles de `Redimensionnement & exportation de format` de HeyGen et les fonctionnalités avancées de `Texte en vidéo à partir de script` pour démontrer les possibilités créatives de contenu sur différentes plateformes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéo de la Marque du Mois

Créez sans effort des vidéos époustouflantes de 'Marque du Mois' qui captivent votre audience et mettent en valeur des histoires uniques, le tout propulsé par l'AI.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Commencez votre vidéo 'Marque du Mois' en sélectionnant parmi une gamme de modèles & scènes professionnels conçus pour mettre en avant l'histoire et les offres de votre marque choisie.
2
Step 2
Créez Votre Narration
Donnez vie à votre script en utilisant notre fonctionnalité Texte en vidéo à partir de script pour générer automatiquement des scènes et des dialogues, en accord avec le message de votre marque.
3
Step 3
Appliquez les Éléments de Marque
Assurez-vous que votre vidéo s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque en utilisant des contrôles de branding complets (logo, couleurs) pour maintenir un aspect cohérent et professionnel.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo 'Marque du Mois' et exportez-la dans divers formats d'aspect pour un partage fluide sur toutes vos plateformes de réseaux sociaux afin d'atteindre un public plus large.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant les Histoires de Succès des Clients

Développez de puissants témoignages vidéo et histoires de succès pour renforcer la confiance et promouvoir votre 'marque du mois' de manière authentique.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mes vidéos marketing créatives ?

HeyGen sert de puissant Créateur de Vidéo Promo AI, vous permettant de créer facilement des vidéos marketing engageantes. Vous pouvez exploiter les avatars AI et une large gamme de modèles & scènes pour donner vie à votre vision créative rapidement.

HeyGen propose-t-il des capacités de texte en vidéo pour mes scripts ?

Oui, HeyGen dispose d'une fonctionnalité avancée de texte en vidéo à partir de script, vous permettant de transformer du contenu écrit en vidéos sociales captivantes avec des visuels AI et des voix off réalistes sans effort.

Quels contrôles de branding sont disponibles dans HeyGen pour mes projets vidéo ?

HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant d'intégrer sans effort votre logo, vos couleurs de marque spécifiques et d'autres éléments dans vos vidéos. Cela garantit que chaque projet de créateur de vidéo en ligne maintient une identité de marque cohérente.

HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos publicitaires performantes efficacement ?

Absolument. HeyGen simplifie le processus de création vidéo avec sa vaste bibliothèque de médias, offrant des photos et vidéos stock. Cela vous permet de produire rapidement et professionnellement des vidéos publicitaires performantes et du contenu promotionnel.

