Transformez vos idées en vidéos d'actualités de marque percutantes instantanément, en exploitant la technologie avancée de texte en vidéo à partir de script.

Créez une vidéo percutante de 45 secondes mettant en avant le lancement d'un nouveau produit, conçue pour les propriétaires de petites entreprises désireux d'exploiter un "créateur de vidéos d'actualités de marque" sans production extensive. Le style visuel doit être élégant, avec des graphismes animés modernes et des palettes de couleurs vives, complétés par une bande sonore entraînante et professionnelle. Montrez comment les utilisateurs peuvent facilement adapter les "modèles vidéo" pour correspondre à leur identité de marque en utilisant la fonctionnalité Modèles & scènes de HeyGen, rendant la création de vidéos complexes accessible et percutante.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo didactique de 30 secondes destinée aux créateurs de contenu à la recherche de solutions vocales innovantes, démontrant la puissance d'un "éditeur vidéo AI". Cette vidéo doit adopter un style visuel épuré et minimaliste avec des enregistrements d'écran clairs et des animations subtiles, rehaussée par une narration "voix AI" nette et naturelle. Mettez en avant la capacité de génération de voix off de HeyGen, illustrant comment les créateurs peuvent rapidement convertir du texte en discours réaliste pour des tutoriels ou des vidéos explicatives engageantes.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo marketing engageante de 60 secondes pour les équipes marketing axées sur l'atteinte d'un public plus large et plus accessible, transformant le "texte en vidéo" avec une facilité inégalée. L'esthétique de la vidéo doit être professionnelle et informative, utilisant des animations de texte dynamiques et des visuels percutants, soulignés par une musique inspirante mais calme. Mettez en avant la fonctionnalité Sous-titres/captions de HeyGen, montrant comment les utilisateurs peuvent ajouter facilement des sous-titres précis et stylés pour s'assurer que leur message résonne avec chaque spectateur.
Exemple de Prompt 3
Créez une publicité vibrante de 20 secondes pour les réseaux sociaux ciblant les marketeurs digitaux qui ont besoin de générer rapidement du contenu captivant, en se concentrant sur l'intégration transparente des "avatars AI". Visuellement, la vidéo doit être rapide, colorée et très engageante, mettant en scène divers avatars AI interagissant dans différentes scènes, sur une piste de fond moderne et tendance. Démontrez le support de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, illustrant comment les utilisateurs peuvent combiner sans effort des ressources professionnelles avec leurs avatars choisis pour créer instantanément des récits visuels époustouflants.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Actualités de Marque

Créez sans effort des vidéos d'actualités de marque captivantes en utilisant l'AI, depuis le script initial jusqu'aux visuels soignés, engageant votre audience avec un contenu professionnel.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par écrire ou coller votre histoire d'actualités de marque. L'AI puissante de HeyGen utilise le texte en vidéo à partir de script pour transformer instantanément votre texte en un récit visuel dynamique.
2
Step 2
Choisissez des Actifs Visuels
Améliorez votre histoire en sélectionnant dans notre vaste bibliothèque de Modèles & scènes et d'actifs stock. Trouvez facilement les visuels parfaits pour compléter vos mises à jour de marque.
3
Step 3
Personnalisez avec la Marque
Intégrez l'identité de votre entreprise de manière transparente. Appliquez votre logo, vos couleurs de marque, et utilisez les contrôles de Branding de HeyGen pour vous assurer que chaque vidéo reflète votre style unique.
4
Step 4
Générez la Voix & Exportez
Ajoutez une narration professionnelle en sélectionnant parmi diverses voix AI. Une fois perfectionnée, exportez facilement votre vidéo d'actualités de marque dans divers formats pour un partage fluide sur les plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant le Succès des Clients

Transformez les témoignages clients en vidéos d'actualités de marque dynamiques, renforçant la confiance et la crédibilité avec un contenu authentique généré par AI et des modèles vidéo.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos marketing engageantes ?

HeyGen vous permet de produire des vidéos marketing captivantes sans effort grâce à une gamme diversifiée de modèles vidéo. Vous pouvez facilement les personnaliser avec des options de personnalisation de marque, intégrer des animations et utiliser un créateur d'intro pour un look professionnel.

HeyGen prend-il en charge la conversion de texte en vidéo ?

Oui, HeyGen excelle dans la conversion de texte en vidéo, transformant vos scripts en contenu dynamique instantanément. Choisissez parmi une variété de voix AI réalistes pour narrer parfaitement votre message.

Quels actifs créatifs sont disponibles dans l'éditeur vidéo AI de HeyGen ?

L'éditeur vidéo AI de HeyGen offre une vaste bibliothèque de médias avec des ressources stock, de la musique de fond, et des options pour les sous-titres et les bandeaux inférieurs pour améliorer votre contenu. Cela rend la création vidéo complète et visuellement attrayante.

HeyGen peut-il être utilisé comme créateur de vidéos d'actualités de marque ?

Absolument, HeyGen est un créateur de vidéos d'actualités de marque idéal, vous permettant de générer rapidement des annonces professionnelles. Exploitez les avatars AI et les fonctionnalités robustes de personnalisation de marque pour maintenir une identité de marque cohérente dans toutes vos mises à jour d'actualités.

