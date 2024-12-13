Créez une vidéo percutante de 45 secondes mettant en avant le lancement d'un nouveau produit, conçue pour les propriétaires de petites entreprises désireux d'exploiter un "créateur de vidéos d'actualités de marque" sans production extensive. Le style visuel doit être élégant, avec des graphismes animés modernes et des palettes de couleurs vives, complétés par une bande sonore entraînante et professionnelle. Montrez comment les utilisateurs peuvent facilement adapter les "modèles vidéo" pour correspondre à leur identité de marque en utilisant la fonctionnalité Modèles & scènes de HeyGen, rendant la création de vidéos complexes accessible et percutante.

