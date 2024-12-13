Générateur de Messages de Marque : Libérez Votre Voix de Marque IA

Surmontez les blocages créatifs et assurez un message cohérent pour tout votre contenu, y compris la création puissante de Texte en vidéo à partir d'un script.

Créez une vidéo convaincante d'une minute démontrant comment le "générateur de messages de marque" de HeyGen permet aux utilisateurs de surmonter les "blocages créatifs" en fournissant un texte instantané et pertinent. Ciblez les entrepreneurs occupés et les professionnels du marketing avec un style visuel lumineux et dynamique, mettant en avant des textes à l'écran et une voix off confiante et professionnelle. Montrez le processus fluide de transformation du texte généré en une vidéo soignée en utilisant la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir d'un script" de HeyGen, en soulignant l'efficacité et la facilité d'utilisation pour les propriétaires de petites entreprises.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo tutorielle de 1,5 minute destinée aux spécialistes du marketing digital et aux stratèges de contenu, illustrant comment l'"IA générative" soutient un "message cohérent" pour divers contenus marketing. Utilisez une esthétique visuelle élégante et moderne avec des enregistrements d'écran montrant l'outil en action, accompagnés d'une voix off calme et instructive. La vidéo doit mettre en avant comment les "avatars IA" de HeyGen peuvent diffuser ces messages uniformes sur différents canaux, tout en maintenant une présentation professionnelle.
Exemple de Prompt 2
Réalisez une vidéo promotionnelle d'une minute ciblant les responsables de marque et les rédacteurs, démontrant comment exploiter un "générateur de texte IA" pour perfectionner votre "message de marque" principal. Le style visuel doit être soigné et professionnel, avec des transitions dynamiques et des textes à l'écran professionnels. Soulignez comment les capacités de "génération de voix off" de HeyGen peuvent ensuite donner vie à ce message raffiné avec une variété de voix naturelles, assurant un impact maximal dans le raffinement de vos textes.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo explicative complète de deux minutes pour les spécialistes du marketing par e-mail et les propriétaires de petites entreprises, détaillant comment un "rédacteur IA" peut améliorer considérablement l'efficacité des campagnes de "marketing par e-mail". Adoptez une approche visuelle claire et étape par étape avec des graphiques épurés et une voix off enthousiaste et utile. Intégrez les "sous-titres/légendes" de HeyGen pour améliorer l'accessibilité et l'engagement, illustrant comment le texte généré peut être intégré de manière transparente dans un contenu vidéo engageant, communiquant efficacement votre proposition de valeur.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Messages de Marque

Développez et maintenez facilement une voix de marque forte et cohérente dans toutes vos communications avec notre générateur intelligent de messages de marque.

1
Step 1
Créez Votre Profil de Marque
Utilisez le générateur de texte IA pour saisir et établir le ton de voix unique et les principes de message de base de votre marque.
2
Step 2
Ajoutez Votre Brief de Contenu
Collez vos idées clés ou une ébauche préliminaire dans le rédacteur IA pour générer diverses options de messages de marque pour toute campagne.
3
Step 3
Choisissez Votre Meilleur Message
Sélectionnez le texte le plus percutant et affinez-le en utilisant l'IA générative pour garantir un message cohérent aligné avec le style unique de votre marque.
4
Step 4
Appliquez le Message au Contenu
Appliquez sans effort votre message de marque affiné à divers contenus marketing, en améliorant vos vidéos avec le Texte en vidéo à partir d'un script.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des Histoires de Réussite Client

Créez des vidéos IA percutantes à partir de témoignages clients pour renforcer la crédibilité de votre marque et mettre en avant votre proposition de valeur.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen assure-t-il une voix de marque cohérente pour tout mon contenu ?

HeyGen vous permet de maintenir une identité de marque cohérente en exploitant ses capacités d'IA. Son générateur de texte IA aide à rédiger des scripts qui reflètent votre voix de marque unique, garantissant un message cohérent dans tout votre contenu vidéo.

HeyGen peut-il générer efficacement du contenu marketing à partir d'un simple script ?

Absolument. HeyGen simplifie la création de contenu marketing en transformant les scripts en vidéos professionnelles grâce à l'IA générative. Vous fournissez simplement votre texte, et la fonctionnalité de texte en vidéo à partir d'un script de HeyGen, avec des avatars IA et des voix off, donne vie à votre message.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour affiner le texte et surmonter les blocages créatifs ?

HeyGen intègre des fonctionnalités avancées d'IA générative pour aider les utilisateurs à affiner leurs textes et surmonter efficacement les blocages créatifs. En tant que générateur de texte IA et rédacteur IA, il aide à structurer vos scripts pour un impact maximal, garantissant que votre contenu est soigné et précis avant la production vidéo.

Comment HeyGen peut-il aider à intégrer l'identité visuelle de ma marque dans les vidéos ?

HeyGen offre des contrôles de marque complets pour intégrer de manière transparente votre identité visuelle de marque dans chaque vidéo. Vous pouvez facilement appliquer votre logo d'entreprise, des couleurs de marque spécifiques et utiliser des modèles et des scènes personnalisables pour assurer une apparence cohérente et professionnelle qui s'aligne avec votre marque.

