Créateur de Vidéos de Message de Marque : Racontez Votre Histoire avec l'AI

Élevez vos vidéos marketing et renforcez votre identité de marque avec des avatars AI captivants qui donnent vie à votre histoire.

Imaginez une vidéo de 30 secondes avec un message de marque inspirant, conçue pour les propriétaires de petites entreprises, mettant l'accent sur la narration authentique. Cette vidéo devrait présenter des visuels chaleureux et accueillants de divers entrepreneurs et une voix off confiante et amicale expliquant comment transmettre efficacement leur identité de marque unique. La fonctionnalité "génération de voix off" de HeyGen peut donner vie à leur récit en toute simplicité.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo explicative de produit dynamique de 45 secondes destinée aux équipes marketing lançant de nouveaux produits innovants. Le style visuel doit être élégant et moderne, utilisant des animations vibrantes pour mettre en avant les caractéristiques clés, accompagnées d'une bande sonore contemporaine et entraînante. Les utilisateurs peuvent exploiter les "modèles et scènes" étendus de HeyGen pour créer rapidement un contenu vidéo marketing captivant qui attire l'attention.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo professionnelle de 60 secondes présentant la vision d'une entreprise, destinée aux communications internes ou aux présentations aux parties prenantes externes. L'esthétique visuelle doit être soignée et autoritaire, avec des avatars AI diversifiés transmettant des messages clés avec un audio clair et bien modulé. Cette capacité de création vidéo AI garantit une représentation cohérente de la marque dans toutes les communications.
Exemple de Prompt 3
Produisez un extrait vidéo marketing engageant de 15 secondes idéal pour les créateurs de contenu et les gestionnaires de réseaux sociaux cherchant à augmenter leur engagement sur les plateformes sociales. Cette vidéo nécessite un style visuel rapide et tendance, des "sous-titres/captions" vibrants à l'écran, et une musique de fond énergique pour capter immédiatement l'attention. La fonctionnalité "sous-titres/captions" de HeyGen rend ces clips courts et percutants facilement accessibles.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Message de Marque

Créez facilement des vidéos de message de marque professionnelles et engageantes qui résonnent avec votre audience et renforcent votre identité de marque en utilisant l'AI intuitive de HeyGen.

1
Step 1
Créez Votre Script ou Commencez avec du Texte
Commencez par élaborer votre message de marque principal. Il vous suffit de coller votre script dans HeyGen, en utilisant sa capacité de texte en vidéo à partir de script pour transformer votre récit en une histoire visuelle. C'est la base d'une narration de marque puissante.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels et Éléments de Marque
Améliorez votre message en choisissant parmi une variété de modèles conçus professionnellement. Personnalisez votre vidéo avec les couleurs uniques de votre marque, votre logo et d'autres éléments visuels pour assurer la cohérence avec votre identité de marque globale.
3
Step 3
Ajoutez des Avatars AI ou des Voix Off Engagants
Donnez vie à votre message de marque avec des avatars AI dynamiques qui peuvent présenter votre contenu avec une touche humaine. Alternativement, générez des voix off réalistes pour narrer votre vidéo, assurant clarté et impact pour vos vidéos professionnelles.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo de Marque
Une fois que votre vidéo de message de marque est parfaite, exportez-la facilement dans divers ratios d'aspect adaptés à différentes plateformes de médias sociaux. Votre vidéo de haute qualité est maintenant prête à atteindre votre audience cible et à élever vos efforts de marketing vidéo.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez le Succès Authentique des Clients

.

Renforcez la confiance et la crédibilité en transformant les témoignages clients en histoires de réussite vidéo professionnelles et engageantes alimentées par l'AI.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mes vidéos de message de marque ?

HeyGen est un puissant créateur de vidéos de message de marque qui vous permet de créer des vidéos professionnelles qui résonnent. Notre plateforme offre de nombreuses options de personnalisation, y compris des contrôles de marque et des modèles diversifiés, pour garantir que votre identité de marque est communiquée de manière cohérente et puissante en utilisant des avatars AI engageants pour la narration.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos AI idéal pour les campagnes marketing ?

HeyGen se distingue comme un créateur de vidéos AI efficace pour tous vos besoins en marketing vidéo. Il transforme efficacement vos scripts en visuels captivants avec des fonctionnalités avancées de texte en vidéo et des voix off de haute qualité. L'éditeur intuitif par glisser-déposer simplifie la création de vidéos professionnelles, rendant vos efforts marketing plus percutants.

HeyGen peut-il être utilisé pour créer des vidéos pour diverses plateformes de médias sociaux ?

Absolument, HeyGen prend en charge une large gamme de contenus de marketing vidéo, des explications de produits engageantes aux publications dynamiques pour les plateformes de médias sociaux. Avec nos modèles polyvalents et nos capacités de redimensionnement des ratios d'aspect, vous pouvez facilement adapter vos vidéos professionnelles à n'importe quel canal de médias sociaux, améliorant votre narration avec des animations.

Quelle est la convivialité de la plateforme HeyGen pour la création et la personnalisation de vidéos ?

HeyGen propose un éditeur par glisser-déposer exceptionnellement convivial, simplifiant la création de vidéos professionnelles pour tout le monde. Vous pouvez personnaliser sans effort chaque élément, des avatars AI aux scènes en passant par les sous-titres et les captions, garantissant que vos vidéos s'alignent parfaitement avec votre vision. Notre plateforme facilite également la collaboration en équipe pour un flux de travail sans accroc.

