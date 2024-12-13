Créateur de Vidéos de Marketing de Marque : Élevez Vos Campagnes

Créez des vidéos marketing époustouflantes et conformes à votre marque pour n'importe quelle plateforme en utilisant des outils alimentés par l'IA et des contrôles de marque avancés pour un message cohérent.

Créez une vidéo promotionnelle convaincante de 30 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises et les spécialistes du marketing digital cherchant à lancer rapidement du contenu engageant sur les plateformes de médias sociaux. Le style visuel doit être dynamique et moderne, complété par une voix off claire et énergique. Cette vidéo démontrera à quel point il est facile pour les utilisateurs de tirer parti de la fonctionnalité "Modèles & scènes" de HeyGen pour produire des vidéos promotionnelles à fort impact, en les redimensionnant sans effort pour diverses plateformes grâce au "Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect".

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo marketing informative de 45 secondes conçue pour les agences de marketing et les créateurs de contenu cherchant des moyens innovants pour augmenter leur production vidéo. Adoptez un style visuel professionnel et épuré avec une voix engageante et autoritaire pour transmettre de la crédibilité. La vidéo doit mettre en avant la capacité de HeyGen en tant que "créateur de vidéos AI", montrant comment les utilisateurs peuvent transformer "Texte en vidéo à partir de script" en utilisant divers "avatars AI" pour créer des vidéos marketing convaincantes sans montage traditionnel complexe.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative amicale et illustrative de 60 secondes destinée aux éducateurs, communicateurs internes et chefs de produit qui ont besoin de créer du contenu vidéo rapidement. L'audio doit avoir un ton chaleureux et accessible, avec des visuels qui démontrent clairement les processus. Cette vidéo illustrera la puissance de HeyGen pour les initiatives de "création de vidéos", en soulignant comment la simple "Génération de voix off" combinée avec des "Sous-titres/captions" automatiques et un riche "Support de bibliothèque/média stock" peut aboutir à des matériaux de "marketing vidéo" soignés et accessibles.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo de marketing de marque polie de 30 secondes adaptée aux équipes de marketing d'entreprise et aux gestionnaires de marque, mettant l'accent sur la cohérence et l'efficacité. Le style visuel doit être élégant et aligné avec les directives de marque d'entreprise, avec une voix professionnelle qui inspire confiance. Cette suggestion se concentre sur l'utilisation de HeyGen comme un "créateur de vidéos de marketing de marque" polyvalent, démontrant comment ses "Modèles & scènes" maintiennent le contrôle de la marque tandis que la "Génération de voix off" assure un message cohérent à travers toutes les "vidéos marketing", facilement adaptable avec le "Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect" pour toute plateforme.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionnent les Créateurs de Vidéos de Marketing de Marque

Créez sans effort des vidéos de marketing de marque professionnelles en utilisant des outils alimentés par l'IA et des fonctionnalités d'édition intuitives, transformant votre message en contenu visuel engageant pour n'importe quelle plateforme.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Commencez votre projet vidéo en choisissant parmi une bibliothèque diversifiée de modèles professionnels adaptés à divers besoins et styles marketing.
2
Step 2
Personnalisez Votre Contenu
Utilisez l'éditeur de glisser-déposer pour intégrer sans effort vos médias, textes et scènes, en façonnant chaque élément pour qu'il s'aligne avec votre message de marque.
3
Step 3
Appliquez l'Identité de Marque
Incorporez vos éléments de marque uniques, tels que logos, couleurs et polices, en utilisant des contrôles de marque dédiés pour assurer une cohérence visuelle et renforcer la reconnaissance.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Finalisez votre création et utilisez le redimensionnement des ratios d'aspect pour exporter votre vidéo dans le format parfait, prête à être partagée immédiatement sur toutes vos plateformes souhaitées.

Cas d'Utilisation

Présentez des Histoires de Réussite Client

Renforcez la confiance et la crédibilité en transformant les témoignages clients en vidéos marketing convaincantes et authentiques avec l'IA.

Questions Fréquemment Posées

Pourquoi les entreprises devraient-elles choisir HeyGen pour leurs besoins en vidéos marketing ?

HeyGen est un créateur de vidéos AI avancé et une plateforme de création de vidéos en ligne conçue pour simplifier la production de vidéos marketing professionnelles. Il permet aux entreprises de créer des vidéos de haute qualité et conformes à leur marque de manière efficace, améliorant ainsi leur stratégie globale de marketing vidéo sur diverses plateformes.

Quelles fonctionnalités alimentées par l'IA HeyGen utilise-t-il pour créer des vidéos engageantes ?

HeyGen utilise des outils de pointe alimentés par l'IA, y compris des avatars AI réalistes et des capacités de texte en vidéo à partir de script, pour transformer des idées en contenu dynamique. Cette technologie rend la création de vidéos convaincantes et professionnelles accessible et remarquablement efficace pour toute organisation.

Comment HeyGen aide-t-il à maintenir la cohérence de la marque à travers les vidéos sur les réseaux sociaux ?

HeyGen offre des contrôles de marque robustes, permettant aux utilisateurs d'incorporer leurs logos, couleurs et éléments visuels spécifiques dans chaque vidéo, assurant une identité de marque cohérente. Cette capacité est essentielle pour créer des vidéos marketing cohérentes sur des plateformes de médias sociaux populaires comme YouTube, TikTok et Instagram, renforçant la présence de votre marque.

Quels types de vidéos les utilisateurs peuvent-ils créer efficacement avec HeyGen ?

L'éditeur intuitif de glisser-déposer de HeyGen, ses modèles étendus et sa bibliothèque de médias stock complète permettent la création efficace d'une large gamme de contenus vidéo. Les utilisateurs peuvent produire des vidéos promotionnelles professionnelles, des vidéos de démonstration engageantes, des vidéos explicatives perspicaces, et plus encore, répondant à divers objectifs de marketing vidéo.

