Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Pour les spécialistes du marketing e-commerce et les chefs de produit, imaginez une vidéo marketing de 45 secondes qui présente dynamiquement des produits et intègre des témoignages authentiques de clients. Le style visuel et audio doit être élégant et moderne, avec une voix off professionnelle et articulée. Cette vidéo démontrerait comment les "avatars AI" de HeyGen peuvent personnaliser et amplifier tout projet de "créateur de vidéos marketing", en délivrant des messages convaincants directement aux clients potentiels.
Développez une vidéo vibrante de 15 secondes pour les réseaux sociaux ciblant les créateurs de contenu et les influenceurs cherchant une "création de vidéos" rapide et percutante. Le style visuel doit être rapide, incorporant une typographie cinétique et des transitions lumineuses et accrocheuses, accompagnées d'une musique de fond tendance et énergique. Mettez en avant comment la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen peut transformer un simple texte en "contenu pour les réseaux sociaux" captivant en quelques minutes, parfait pour les publications quotidiennes.
Une vidéo promotionnelle engageante de 60 secondes est nécessaire pour les organisateurs d'événements et de conférences, axée sur la création de "vidéos promo" professionnelles. Son esthétique doit être sophistiquée et d'entreprise, utilisant des séquences B-roll de haute qualité et une voix off claire, autoritaire mais invitante. Mettez en avant comment la "Génération de voix off" de HeyGen assure une narration audio de haute qualité, rendant les tâches complexes de "créateur de vidéos" simples et efficaces pour les événements de grande envergure.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Identité de Marque

Créez sans effort des vidéos marketing professionnelles qui s'alignent parfaitement avec votre identité de marque en utilisant le générateur de vidéos AI de HeyGen et des contrôles de marque complets.

1
Step 1
Choisissez Votre Point de Départ
Commencez par sélectionner un modèle professionnel ou saisissez votre script pour exploiter notre capacité de Texte en vidéo à partir de script pour une génération de contenu rapide.
2
Step 2
Appliquez Votre Identité de Marque
Assurez la cohérence de la marque en intégrant votre logo et vos couleurs grâce à nos contrôles de Marque complets (logo, couleurs).
3
Step 3
Ajoutez des Éléments Dynamiques
Améliorez votre vidéo avec des visuels engageants en incorporant des avatars AI réalistes pour présenter votre message avec impact.
4
Step 4
Exportez pour Toute Plateforme
Finalisez votre vidéo marketing et préparez-la pour diverses plateformes en utilisant notre fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation de rapport d'aspect pour s'adapter à tout écran.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Démontrez la Confiance en Votre Marque avec des Histoires de Succès

Créez des vidéos AI convaincantes mettant en avant des histoires de réussite client pour renforcer la confiance et la crédibilité de votre marque.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos marketing convaincantes ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos marketing professionnelles sans effort grâce à son interface intuitive et sa vaste bibliothèque de modèles. Vous pouvez rapidement générer du contenu engageant pour les réseaux sociaux ou des publicités vidéo, en profitant d'un processus de création vidéo fluide.

HeyGen peut-il garantir que mon identité de marque est constamment reflétée dans mon contenu vidéo ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'incorporer facilement votre logo, vos couleurs et d'autres éléments visuels de votre marque dans chaque vidéo. Cela garantit une identité de marque cohérente dans tout votre contenu vidéo généré.

Quels types de vidéos professionnelles peuvent être générés grâce aux capacités AI de HeyGen ?

Le puissant Générateur de Vidéos AI de HeyGen vous permet de produire une gamme diversifiée de vidéos professionnelles, y compris des vidéos explicatives dynamiques et des vidéos promotionnelles engageantes. Avec des fonctionnalités comme les avatars AI et la génération de voix off, les possibilités de création vidéo percutante sont vastes.

Quelle est la simplicité de transformer du texte en contenu vidéo professionnel avec HeyGen ?

HeyGen rend la création de texte en vidéo remarquablement simple. Notre plateforme vous permet de convertir sans effort votre script en une vidéo soignée grâce à notre interface conviviale, positionnant HeyGen comme un créateur de vidéos AI de premier plan pour tous vos besoins.

