Générateur de Vidéos d'Histoire de Marque pour des Récits Impactants
Créez sans effort des histoires de marque époustouflantes, en tirant parti des visuels AI et des modèles professionnels, le tout grâce à nos modèles et scènes intuitifs.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo dynamique de 60 secondes pour les passionnés de technologie et les partenaires de l'industrie, illustrant l'évolution de notre marque à travers l'innovation continue et les percées de produits. Le style visuel doit être élégant et futuriste, avec des visualisations de données animées et des coupes rapides, accompagnées d'une bande sonore électronique énergique. Ce segment de création de vidéo de marque doit utiliser la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour générer rapidement un contenu engageant expliquant nos avancées techniques, en soulignant comment nous repoussons continuellement les limites dans le domaine des générateurs de vidéos AI.
Produisez une vidéo émotionnelle de 30 secondes pour les consommateurs socialement conscients, mettant en avant l'impact positif de notre marque sur les communautés locales et la vie des clients. Le style visuel doit être authentique et sincère, avec de véritables témoignages et des séquences documentaires vibrantes, soutenues par une bande sonore acoustique inspirante. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour ajouter une couche narrative compatissante, racontant efficacement nos vidéos d'histoire de marque à travers des visuels AI convaincants qui résonnent avec notre public.
Créez une annonce concise de 15 secondes pour les utilisateurs de réseaux sociaux occupés, qui communique rapidement les valeurs fondamentales de notre marque et notre vision tournée vers l'avenir. Le style visuel doit être audacieux et énergique, avec des transitions rapides, des palettes de couleurs vibrantes et des superpositions de texte claires et percutantes, le tout sur une musique contemporaine entraînante. Exploitez les modèles et scènes de HeyGen pour rationaliser la production et maintenir des personnages et un branding cohérents dans tous nos efforts marketing, créant une vidéo de marque mémorable qui capte instantanément l'attention.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Donnez vie aux événements historiques avec le storytelling vidéo alimenté par AI.
Donnez vie aux étapes historiques de votre marque avec un storytelling vidéo alimenté par AI captivant votre audience avec des récits immersifs.
Générez des vidéos et clips engageants pour les réseaux sociaux en quelques minutes.
Générez rapidement des vidéos et clips d'histoire de marque engageants adaptés aux réseaux sociaux, renforçant votre présence en ligne et votre connexion avec l'audience.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer le storytelling de marque grâce à l'AI ?
Le Générateur de Storytelling de Marque AI de HeyGen vous permet de créer des histoires vidéo captivantes sans effort. Exploitez nos avatars AI et voix off générées par AI pour donner vie à l'histoire de votre marque, transformant le texte en vidéo AI avec des visuels professionnels.
Qu'est-ce qui fait de HeyGen un éditeur vidéo AI intuitif pour la création de contenu ?
HeyGen simplifie la création de contenu avec son puissant éditeur vidéo AI et ses capacités de texte à vidéo AI. Vous pouvez générer des vidéos professionnelles à partir d'un script en utilisant un montage par glisser-déposer, avec des contrôles de branding personnalisés et une riche bibliothèque multimédia.
HeyGen prend-il en charge un branding cohérent et des avatars AI personnalisés ?
Oui, HeyGen vous permet de maintenir une identité de marque forte avec des personnages cohérents et des contrôles de branding personnalisés. Utilisez notre générateur d'avatars AI pour créer des visuels AI uniques qui s'alignent parfaitement avec l'esthétique de votre marque dans tout votre contenu.
HeyGen peut-il produire des vidéos de haute qualité pour des audiences mondiales ?
Absolument. HeyGen prend en charge les voix off professionnelles dans plus de 40 langues et offre une sortie en 4K, garantissant que vos vidéos générées par AI sont prêtes pour une distribution mondiale. Cela permet une localisation efficace et une large portée d'audience pour votre marque.