Créateur de Vidéos Essentielles de Marque : Créez des Vidéos Conformes à la Marque Rapidement
Produisez rapidement du contenu vidéo professionnel et conforme à la marque avec des modèles et scènes personnalisables, rendant la création de contenu vidéo facile et économique.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo didactique de 45 secondes à destination des marketeurs digitaux, expliquant comment exploiter HeyGen pour une création de contenu vidéo efficace, transformant des idées écrites en visuels captivants. Adoptez un style visuel clair et engageant avec des superpositions de texte animées et une voix off amicale et autoritaire, en soulignant l'intégration fluide de la conversion texte-en-vidéo à partir de scripts et les capacités professionnelles de génération de voix off.
Concevez une vidéo d'annonce d'entreprise de 60 secondes pour les marques de commerce électronique, visant à atteindre un public mondial avec un message cohérent. L'esthétique doit être élégante et sophistiquée, utilisant des séquences de stock de haute qualité et des transitions élégantes, complétées par une musique de fond calme et professionnelle. Démontrez comment la bibliothèque multimédia/stock de HeyGen et les sous-titres/captions automatiques assurent une accessibilité étendue et un produit final soigné.
Développez une publicité de 30 secondes pour les réseaux sociaux à destination des gestionnaires de réseaux sociaux, illustrant la facilité de création de vidéos dynamiques et uniques. Le style visuel doit être ludique et vibrant avec des transitions rapides et des avatars IA personnalisés, sur une musique entraînante et tendance. Concentrez-vous sur la liberté créative offerte par les outils d'édition vidéo de HeyGen et la flexibilité du redimensionnement et des exportations de formats pour diverses plateformes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Publicités Vidéo Performantes.
Exploitez les capacités vidéo IA de HeyGen pour produire rapidement des publicités efficaces et conformes à la marque qui génèrent des résultats.
Générez du Contenu Engagé pour les Réseaux Sociaux.
Produisez rapidement des vidéos et des clips captivants et conformes à la marque pour les plateformes de réseaux sociaux afin de renforcer la présence et l'engagement de la marque.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de contenu vidéo grâce à l'IA ?
HeyGen utilise des fonctionnalités alimentées par l'IA, y compris des avatars IA et la conversion texte-en-vidéo à partir de scripts, pour simplifier l'ensemble du processus de création de contenu vidéo. Les utilisateurs peuvent rapidement générer des vidéos engageantes, souvent en partant de modèles de vidéos de marque, garantissant une production de haute qualité avec un minimum d'effort.
Quels contrôles de branding HeyGen offre-t-il pour une production vidéo conforme à la marque ?
HeyGen fournit des contrôles de branding robustes, permettant aux utilisateurs d'incorporer leurs logos et couleurs spécifiques pour s'assurer que chaque vidéo est constamment conforme à la marque. Avec des fonctionnalités comme un créateur de personnages personnalisés, vous pouvez personnaliser les avatars IA pour s'aligner parfaitement avec l'identité visuelle de votre marque.
HeyGen fournit-il des ressources pour enrichir le contenu vidéo de manière créative ?
Absolument, HeyGen inclut une bibliothèque multimédia complète avec de la musique libre de droits et divers actifs de stock pour enrichir votre contenu vidéo. Ces ressources, associées à des outils d'édition vidéo intuitifs, vous permettent de créer des récits visuels professionnels et engageants.
Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos marketing polyvalentes pour un public mondial ?
HeyGen est un puissant créateur de vidéos marketing qui prend en charge divers formats d'aspect et offre des fonctionnalités de génération de voix off et de sous-titres, facilitant l'adaptation du contenu pour un public mondial. Cette polyvalence garantit que votre message résonne efficacement sur différentes plateformes et régions.