Imaginez une vidéo de 45 secondes conçue pour les équipes marketing et les responsables de marque, montrant avec quelle facilité ils peuvent générer une vidéo conforme à la marque. Le style visuel doit être élégant et professionnel, utilisant des éléments de design modernes et une voix off dynamique et confiante. Cette vidéo démontrera la puissance des avatars AI de HeyGen et de la fonctionnalité Texte-en-vidéo à partir de script pour maintenir des 'vidéos conformes à la marque' dans toutes les communications.

