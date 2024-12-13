Générateur de Vidéos Conformes à la Marque : Créez des Vidéos Conformes Rapidement

Assurez-vous que chaque vidéo de formation est conforme à la marque et respecte les normes. Exploitez les contrôles de marque de HeyGen et les modèles alimentés par l'AI pour un contenu cohérent et de haute qualité qui économise temps et argent.

Imaginez une vidéo de 45 secondes conçue pour les équipes marketing et les responsables de marque, montrant avec quelle facilité ils peuvent générer une vidéo conforme à la marque. Le style visuel doit être élégant et professionnel, utilisant des éléments de design modernes et une voix off dynamique et confiante. Cette vidéo démontrera la puissance des avatars AI de HeyGen et de la fonctionnalité Texte-en-vidéo à partir de script pour maintenir des 'vidéos conformes à la marque' dans toutes les communications.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo convaincante de 30 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les agences créatives, illustrant la rapidité et la cohérence de l'utilisation d'un générateur de vidéos AI. Visuellement, elle doit être dynamique et engageante, avec des graphismes vibrants et une voix off claire et enthousiaste. L'accent sera mis sur l'utilisation des Modèles & scènes de HeyGen et de la génération de voix off pour produire du contenu de haute qualité, basé sur des 'modèles alimentés par l'AI' en quelques minutes.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo tutorielle de 60 secondes destinée aux créateurs de contenu et aux gestionnaires de réseaux sociaux, mettant en avant le processus fluide de transformation de texte en contenu vidéo engageant. Les visuels doivent être clairs et démonstratifs, accompagnés d'une narration audio amicale et informative. Mettez en avant comment la fonctionnalité Texte-en-vidéo à partir de script de HeyGen combinée avec les Sous-titres/captions automatiques simplifie l'ensemble du flux de travail de 'production vidéo'.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo d'entreprise soignée de 45 secondes destinée aux départements RH et aux entreprises internationales, démontrant comment obtenir une communication de marque cohérente à l'échelle mondiale. L'esthétique visuelle doit être raffinée et professionnelle, avec une voix off claire et autoritaire. Cette vidéo mettra en avant les avatars AI avancés de HeyGen et la génération de voix off, ainsi que sa fonctionnalité de Sous-titres/captions, pour garantir que chaque message soit une 'vidéo conforme à la marque' parfaite pour des audiences diversifiées.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos Conformes à la Marque

Simplifiez la création de vidéos de formation conformes à la marque de manière professionnelle, assurant cohérence et engagement au sein de votre organisation.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par entrer votre contenu de formation conforme. Notre générateur de vidéos AI transformera automatiquement votre texte en vidéo, posant les bases de votre message.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI réalistes pour présenter votre contenu. Cela apporte une touche humaine à vos vidéos de formation sans avoir besoin d'une équipe de tournage.
3
Step 3
Appliquez Votre Kit de Marque
Assurez une conformité totale à la marque en intégrant de manière transparente votre kit de marque, y compris les logos, couleurs et polices, en utilisant nos contrôles de marque intuitifs pour des vidéos conformes à la marque.
4
Step 4
Exportez et Intégrez
Générez vos vidéos de conformité de haute qualité et exportez-les facilement dans divers formats d'aspect ou intégrez-les directement à votre système de gestion de l'apprentissage (intégration LMS) pour la distribution.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Sujets de Conformité Complexes

Utilisez la vidéo AI pour clarifier les règlements et procédures complexes, les rendant accessibles et compréhensibles pour tous les employés.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la génération de vidéos conformes à la marque ?

HeyGen fonctionne comme un générateur de vidéos AI intuitif, permettant aux utilisateurs de créer des vidéos conformes à la marque sans effort. Ses contrôles de marque robustes garantissent que tout le contenu est aligné avec vos directives, simplifiant ainsi la génération de vidéos conformes à la marque.

HeyGen peut-il créer des avatars AI pour des vidéos de formation diversifiées ?

Oui, HeyGen vous permet d'exploiter des avatars AI personnalisables et des capacités de texte-en-vidéo pour produire des vidéos de formation engageantes. Cette fonctionnalité prend également en charge la localisation, rendant votre contenu accessible à un public mondial.

Quels outils créatifs HeyGen offre-t-il pour une production vidéo efficace ?

HeyGen propose une large gamme de modèles et de scènes alimentés par l'AI qui accélèrent la production vidéo, la rendant incroyablement efficace. Les utilisateurs peuvent transformer rapidement du texte en vidéo, réduisant considérablement le temps de création vidéo traditionnel.

HeyGen permet-il de maintenir la cohérence de la marque dans toutes les vidéos créées ?

Absolument, la plateforme de HeyGen est conçue avec des contrôles de marque étendus et des kits de marque pour garantir que chaque vidéo créée soit conforme à la marque. Cela permet aux entreprises de maintenir constamment leur identité visuelle et leur message dans tout leur contenu vidéo.

