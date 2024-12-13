Créateur de Vidéos de Collaboration de Marque : Créez du Contenu Partenarial Propulsé par l'AI

Créez une vidéo didactique d'une minute à destination des responsables marketing et des équipes créatives des petites et moyennes entreprises, montrant comment l'éditeur vidéo en ligne de HeyGen simplifie la production de contenu professionnel. Le style visuel doit être épuré, moderne et très fonctionnel, avec une voix off claire et autoritaire démontrant la facilité de convertir un script en vidéo soignée grâce à la fonction 'Texte en vidéo à partir d'un script' et à la génération automatique de 'Sous-titres/légendes' pour l'accessibilité. Cette pièce met en avant des flux de travail efficaces pour le montage vidéo.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Développez une vidéo promotionnelle dynamique de 45 secondes destinée aux gestionnaires de réseaux sociaux et aux créateurs de contenu cherchant à produire rapidement du contenu de marque engageant. Le style visuel doit être vibrant et rapide, mettant en scène divers 'avatars AI' interagissant dans différents 'Modèles & scènes', accompagnés d'une bande sonore contemporaine et entraînante. Mettez l'accent sur la rapidité et la polyvalence de la création vidéo par AI et sur la facilité d'optimisation du contenu pour différentes plateformes grâce au 'Redimensionnement & exportation des formats'.
Produisez une vidéo de style étude de cas de 90 secondes pour les agences de marketing et les équipes créatives à distance, illustrant la création collaborative de vidéos et la gestion des flux de travail. Le style visuel et audio doit être professionnel et collaboratif, utilisant des écrans partagés et des transitions fluides pour démontrer le travail d'équipe, soutenu par une voix off confiante et rassurante. Mettez en avant la riche 'Bibliothèque de médias/soutien de stock' et le processus efficace de génération de voix off et de 'Sous-titres/légendes' pour finaliser rapidement les projets.
Imaginez une vidéo convaincante de 30 secondes sur le thème problème/solution conçue pour les responsables de marque et les propriétaires de petites entreprises qui manquent d'expertise en montage vidéo. Visuellement, elle doit présenter des coupes rapides passant des frustrations courantes de la production vidéo à l'interface conviviale de HeyGen, soutenue par une bande sonore inspirante et motivante. Cette vidéo soulignera comment HeyGen simplifie la création vidéo en utilisant des 'Modèles & scènes' intuitifs et une puissante 'Génération de voix off' pour donner vie aux histoires de marque sans effort.
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Collaboration de Marque

Créez facilement des vidéos de collaboration époustouflantes et conformes à votre marque pour les réseaux sociaux et les campagnes marketing avec des outils propulsés par l'AI.

Step 1
Créez Votre Vidéo à partir d'un Modèle
Commencez par choisir un modèle professionnel adapté aux collaborations de marque. Cela vous offre un point de départ structuré, vous faisant gagner du temps et assurant un aspect soigné dès le début.
Step 2
Ajoutez l'Identité de Votre Marque
Personnalisez votre vidéo avec les éléments uniques de votre marque en utilisant les contrôles de Branding. Intégrez facilement logos, couleurs et polices pour garantir une harmonie parfaite avec l'esthétique de votre partenaire, idéal pour les vidéos marketing.
Step 3
Sélectionnez des Avatars AI et des Médias
Améliorez votre vidéo de collaboration avec des avatars AI réalistes ou choisissez parmi notre vaste bibliothèque de médias. Cela vous permet d'ajouter des visuels dynamiques et une narration captivante sans avoir besoin d'équipements complexes.
Step 4
Exportez et Partagez Votre Projet
Une fois votre vidéo de collaboration de marque terminée, exportez-la dans divers formats et ratios adaptés à différentes plateformes. Générez facilement des vidéos de haute qualité prêtes à être partagées sur les réseaux sociaux avec votre audience.

Mettre en Avant les Histoires de Succès de la Marque

Développez des vidéos convaincantes propulsées par l'AI pour mettre en avant des partenariats de marque réussis et des témoignages clients, renforçant la confiance et la crédibilité.

Comment HeyGen simplifie-t-il le montage vidéo avec des sous-titres automatiques ?

HeyGen utilise une AI avancée pour générer automatiquement des sous-titres pour vos vidéos, simplifiant considérablement le processus de montage vidéo. Cet outil propulsé par l'AI garantit l'accessibilité et l'engagement de votre contenu, améliorant votre expérience avec l'éditeur vidéo en ligne.

Puis-je personnaliser l'image de marque et les formats pour mes vidéos marketing avec HeyGen ?

Oui, HeyGen fonctionne comme un éditeur vidéo en ligne complet qui vous permet de personnaliser entièrement l'apparence et le ressenti de votre marque, y compris les logos et les couleurs. Vous pouvez également ajuster facilement les formats pour optimiser vos vidéos marketing pour diverses plateformes.

Quels outils propulsés par l'AI HeyGen propose-t-il pour créer du contenu vidéo engageant ?

HeyGen propose des outils puissants propulsés par l'AI pour créer du contenu vidéo dynamique, y compris des avatars AI réalistes et des capacités de texte en vidéo fluides. Cela permet une création vidéo par AI efficace sans avoir besoin de configurations de production complexes.

HeyGen propose-t-il une bibliothèque de médias robuste et des modèles pour une création vidéo efficace ?

Absolument, HeyGen offre une vaste bibliothèque de médias de stock et une variété de modèles professionnels pour lancer vos projets. Ces ressources facilitent une création vidéo rapide et efficace, améliorant votre gestion globale des flux de travail.

