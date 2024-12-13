Générateur de Vidéos de Campagne de Marque : Créez des Publicités Époustouflantes Rapidement
Rationalisez vos campagnes publicitaires. Transformez des scripts en vidéos époustouflantes grâce à la fonction Texte-en-vidéo à partir de script et augmentez la portée de votre marque.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo didactique engageante de 45 secondes conçue pour les spécialistes du marketing digital et les agences de publicité, mettant en avant le potentiel innovant des "Publicités AI". Le style visuel doit être épuré et sophistiqué, avec des transitions fluides et des visualisations de données, accompagnées d'une voix off générée par AI, calme et persuasive. Illustrez comment les "avatars AI" de HeyGen peuvent personnaliser les messages et délivrer des récits captivants, révolutionnant la création de publicités et l'efficacité des campagnes.
Développez une vidéo authentique de 60 secondes destinée aux marques de commerce électronique et aux gestionnaires de réseaux sociaux, démontrant la simplicité de la "Création de Publicités" moderne. Le style visuel doit imiter des "publicités vidéo ugc" engageantes, présentant des scénarios d'utilisation de produits divers et réels, avec une musique de fond lumineuse et entraînante. Mettez en avant la capacité de HeyGen à transformer des "Textes en vidéos à partir de scripts", montrant comment des histoires authentiques peuvent être facilement transformées en publicités percutantes qui résonnent avec le public.
Produisez une pièce promotionnelle soignée de 30 secondes ciblant les équipes marketing et les propriétaires de petites entreprises, en mettant l'accent sur les capacités fluides de "créateur de publicités vidéo". Le style visuel doit être élégant et professionnel, présentant constamment l'"identité de marque (couleurs, logo)" spécifique d'une marque à travers divers formats publicitaires, souligné par une voix off énergique et persuasive. Montrez comment la "Génération de voix off" de HeyGen garantit que chaque publicité parle avec clarté et impact, améliorant la mémorisation et l'engagement de la marque.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Publicités AI Performantes.
Produisez rapidement des publicités AI captivantes pour vos campagnes de marque, assurant un engagement et une conversion élevés.
Produisez des Campagnes de Réseaux Sociaux Engagantes.
Générez sans effort des vidéos et des clips dynamiques pour les réseaux sociaux qui résonnent avec votre public cible pour une portée de marque étendue.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer la création de vidéos de campagne de marque ?
HeyGen vous permet de créer des vidéos de campagne de marque à fort impact en utilisant des outils avancés alimentés par l'AI, y compris des avatars AI réalistes et des capacités de texte-en-vidéo à partir de script. Cela simplifie votre processus de création publicitaire pour des résultats convaincants.
HeyGen propose-t-il des modèles de vidéos personnalisables pour les publicités ?
Absolument, HeyGen offre une large gamme de modèles de vidéos et un éditeur glisser-déposer convivial pour personnaliser vos publicités AI. Vous pouvez facilement intégrer votre identité de marque, y compris les logos et les couleurs, pour maintenir la cohérence.
HeyGen peut-il créer des publicités vidéo pour un public mondial ?
Oui, HeyGen soutient la portée mondiale avec des capacités multilingues, offrant une génération de voix off robuste et des sous-titres automatiques. Cela garantit que vos publicités vidéo résonnent avec des publics diversifiés dans le monde entier.
Quels types de contenus générés par AI HeyGen peut-il produire ?
HeyGen est un créateur de publicités vidéo AI polyvalent capable de produire divers types de contenus, des vidéos de produits engageantes aux publicités vidéo UGC authentiques. Exploitez l'écriture de scripts AI et une riche bibliothèque multimédia pour donner vie rapidement à votre vision créative.