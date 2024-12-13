Imaginez une publicité vibrante de 30 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises et les responsables marketing, mettant en avant la création sans effort de campagnes de marque captivantes. Le style visuel doit être élégant et moderne, avec des coupes rapides entre divers secteurs, tous unifiés par une bande sonore inspirante et cohérente. Soulignez comment le puissant "générateur de vidéos de campagne de marque" de HeyGen et ses nombreux "Modèles & scènes" permettent à quiconque de devenir un "créateur de publicités vidéo AI", offrant des résultats professionnels en quelques minutes.

Générer une Vidéo