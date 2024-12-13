Créateur de Vidéos de Notoriété de Marque : Élevez Votre Marque

Créez rapidement des vidéos de notoriété de marque professionnelles et de haute qualité en utilisant notre puissant outil de Texte-à-vidéo à partir de script.

Créez une vidéo dynamique de 45 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises, démontrant comment HeyGen fonctionne comme le créateur ultime de vidéos de notoriété de marque. Le style visuel doit être lumineux et moderne, mettant en avant divers "Modèles & scènes" tandis qu'une "Génération de voix off" engageante et professionnelle guide les spectateurs à travers les étapes simples pour construire leur présence de marque.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une pièce dynamique de 60 secondes pour les spécialistes du marketing digital et les agences, illustrant comment les "outils vidéo AI" de HeyGen révolutionnent la création de campagnes. La vidéo doit adopter un style visuel rapide et à la pointe, mettant en scène divers "avatars AI" qui délivrent des messages "Texte-à-vidéo à partir de script", le tout sur une piste de fond énergique. Cela met en avant l'efficacité d'être un créateur de vidéos marketing.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vitrine élégante de 30 secondes pour les créateurs de contenu et les solopreneurs, en mettant l'accent sur la création de "contenu de marque" percutant. Le style visuel et audio doit être cinématographique et inspirant, utilisant la vaste "Bibliothèque de médias/soutien de stock" de HeyGen pour créer des vidéos de haute qualité qui résonnent, et démontrant un "Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect" sans effort pour diverses plateformes.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo informative de 45 secondes pour les startups, en se concentrant sur la façon dont HeyGen sert de "créateur de vidéos" intuitif pour réaliser des "vidéos explicatives" claires. L'esthétique générale doit être conviviale et accessible, incorporant des "Sous-titres/légendes" clairs et une "Génération de voix off" chaleureuse et autoritaire pour simplifier efficacement les idées complexes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Notoriété de Marque

Créez des vidéos de notoriété de marque professionnelles et engageantes sans effort avec des outils alimentés par l'AI, renforçant la présence de votre marque sur toutes les plateformes.

1
Step 1
Créez Votre Contenu
Commencez par rédiger le script de votre vidéo ou générez-en un instantanément à l'aide du puissant rédacteur de scripts AI. Cela forme la base de votre message.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels
Choisissez parmi une vaste bibliothèque de modèles & scènes ou donnez vie à votre script avec des avatars AI réalistes pour représenter parfaitement le message de votre marque.
3
Step 3
Ajoutez Vos Éléments de Marque
Appliquez l'identité unique de votre marque en utilisant des contrôles de branding (logo, couleurs) pour assurer la cohérence et la reconnaissance tout au long de votre vidéo.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Optimisez et exportez votre vidéo finale de haute qualité en utilisant le redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect pour un partage fluide sur toutes vos plateformes souhaitées.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant le Succès de Vos Clients

Construisez la confiance et la crédibilité en transformant les témoignages de clients en histoires vidéo authentiques et engageantes qui résonnent avec les prospects.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer le contenu vidéo de notoriété de ma marque ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos de notoriété de marque et des vidéos marketing captivantes grâce à une AI de pointe. Exploitez des avatars AI réalistes et une large gamme de modèles personnalisables pour produire un contenu vidéo de haute qualité qui résonne vraiment avec votre audience et construit un contenu de marque solide.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos efficace pour divers besoins ?

HeyGen sert de créateur de vidéos polyvalent, offrant un montage intuitif par glisser-déposer et une riche bibliothèque de médias pour soutenir divers projets vidéo. Vous pouvez facilement créer des vidéos explicatives engageantes, du contenu pour les plateformes de médias sociaux, et plus encore, le tout avec une finition professionnelle.

HeyGen propose-t-il des outils AI avancés pour la production vidéo créative ?

Oui, HeyGen fournit des outils vidéo AI robustes conçus pour simplifier votre production vidéo créative. Utilisez notre fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script, générez des voix off au son naturel, et incorporez des avatars AI pour donner vie à vos idées rapidement et efficacement.

HeyGen peut-il aider les entreprises à créer du contenu de marque professionnel ?

Absolument, HeyGen est conçu pour vous aider à produire du contenu de marque professionnel avec facilité. Contrôlez l'identité visuelle de votre marque avec des outils de branding dédiés comme les logos et les couleurs, garantissant que chaque vidéo de haute qualité s'aligne parfaitement avec votre image d'entreprise, prête pour le redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect.

