Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo didactique de 45 secondes destinée aux entrepreneurs technophiles et créateurs de contenu, illustrant la puissance de la création vidéo pilotée par l'IA. L'esthétique est élégante et futuriste, accompagnée d'une 'génération de voix off' calme mais autoritaire qui explique le processus étape par étape. Le récit souligne comment le 'générateur de vidéos IA' de HeyGen simplifie la production de contenu, du script à l'écran, en utilisant des 'avatars IA' avancés pour offrir des présentations soignées.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo vibrante de 15 secondes pour les réseaux sociaux ciblant les agences de marketing digital, axée sur des messages rapides et percutants. Le style visuel est rapide et très engageant, avec des couleurs vives et une bande sonore pop tendance et entraînante. Cette suggestion vise à montrer à quel point il est facile de produire des 'vidéos pour les réseaux sociaux' engageantes, en tirant parti de la 'bibliothèque multimédia/soutien de stock' complète de HeyGen pour capter instantanément l'attention et stimuler l'engagement avec un minimum d'effort.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo de communication d'entreprise de 60 secondes pour les responsables de marque et les communicateurs d'entreprise, mettant l'accent sur la clarté et l'accessibilité dans le 'contenu de marque'. L'esthétique visuelle est soignée et autoritaire, avec des graphismes nets et une narration professionnelle et informative. La vidéo démontre comment la fonctionnalité de 'sous-titres/légendes' de HeyGen garantit que chaque message est compris universellement, améliorant la portée de la marque et renforçant une identité de marque cohérente sur toutes les plateformes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos de Sensibilisation à la Marque

Créez rapidement des vidéos de sensibilisation à la marque percutantes avec l'IA, conçues pour captiver votre audience et renforcer la présence de votre marque sur les plateformes.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle ou Commencez par un Script
Commencez par choisir parmi une variété de modèles vidéo conçus par des professionnels ou en saisissant votre script pour tirer parti des fonctionnalités de texte en vidéo. Cela pose les bases de votre message de sensibilisation à la marque.
2
Step 2
Ajoutez les Éléments Visuels de Votre Marque
Intégrez l'identité unique de votre marque en utilisant les contrôles de branding pour ajouter des logos, ajuster les couleurs et télécharger vos actifs de marque spécifiques, assurant une cohérence visuelle dans votre vidéo.
3
Step 3
Créez des Voix Off Professionnelles
Améliorez votre message avec une narration captivante en utilisant notre fonctionnalité de génération de voix off. Créez un audio engageant qui s'aligne parfaitement avec le ton et le message de votre marque pour un attrait plus large.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo de Marque
Finalisez votre vidéo de sensibilisation à la marque et exportez-la dans divers formats optimisés pour les plateformes de réseaux sociaux et autres canaux, prête à augmenter la portée et l'engagement de votre marque.

Cas d'Utilisation

Présentez des Histoires de Réussite de Marque

Produisez des histoires de réussite client puissantes avec des vidéos IA engageantes, renforçant la confiance et améliorant la crédibilité de votre marque.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de sensibilisation à la marque engageantes ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos professionnelles qui augmentent la notoriété de votre marque. Utilisez des modèles vidéo personnalisables, de la musique sous licence et des voix off professionnelles pour produire rapidement des vidéos marketing captivantes.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un générateur de vidéos IA efficace pour les réseaux sociaux ?

HeyGen fonctionne comme un générateur de vidéos IA avancé, vous permettant de produire facilement des publicités vidéo et des vidéos pour les réseaux sociaux de haute qualité. Son éditeur intuitif par glisser-déposer et sa vaste bibliothèque multimédia simplifient la création de contenu pour toutes les plateformes.

Puis-je personnaliser les modèles vidéo pour correspondre à l'esthétique de ma marque dans HeyGen ?

Absolument. HeyGen propose une large gamme de modèles vidéo entièrement personnalisables pour s'aligner sur l'identité unique de votre marque. Intégrez votre logo, vos couleurs et votre contenu de marque pour créer des vidéos cohérentes et professionnelles sans effort.

HeyGen prend-il en charge des éléments créatifs avancés comme les voix off et les animations pour les vidéos marketing ?

Oui, HeyGen intègre des fonctionnalités robustes pour générer des voix off réalistes et incorporer des animations subtiles. Ces éléments améliorent considérablement vos vidéos marketing, rendant votre contenu de marque plus dynamique et percutant.

