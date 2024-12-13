Créateur de Vidéos Publicitaires pour la Notoriété de la Marque pour des Campagnes Rapides et Faciles
Exploitez les avatars AI et des outils intuitifs pour créer des vidéos marketing époustouflantes et personnalisables qui augmentent l'exposition de votre marque sans effort.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Imaginez une publicité vidéo élégante de 45 secondes conçue pour les entrepreneurs technophiles et les créateurs de contenu, mettant en scène un "Avatar AI" engageant qui explique les fonctionnalités complexes du produit. L'esthétique visuelle doit être futuriste et épurée, complétée par une livraison précise "Texte en vidéo à partir de script" qui garantit que chaque message sur notre créateur de vidéos publicitaires AI est clair et convaincant.
Développez une création publicitaire vidéo énergique de 60 secondes destinée aux agences créatives et aux marques de commerce électronique, mettant en avant les vastes options de personnalisation disponibles. Cette publicité doit présenter des visuels vibrants tirés de la "Bibliothèque de médias/soutien de stock" et inclure des "Sous-titres/légendes" essentiels pour augmenter l'engagement sur les plateformes, le tout sur une piste audio moderne et accrocheuse.
Produisez une vidéo marketing concise de 15 secondes pour les startups et les marketeurs occupés, démontrant comment obtenir une exposition rapide de la marque en utilisant des "Modèles & scènes" préconçus. Le style visuel et audio doit être simple et encourageant, soulignant la facilité de "Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect" pour un déploiement sans faille sur diverses plateformes de médias sociaux.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Vidéos Publicitaires AI Performantes.
Produisez rapidement des vidéos publicitaires percutantes et performantes en quelques minutes, en exploitant l'AI pour maximiser la portée et l'impact de votre marque.
Vidéos de Marque Engagées sur les Réseaux Sociaux.
Créez rapidement des vidéos et des clips courts engageants pour les réseaux sociaux afin d'augmenter considérablement la visibilité et l'engagement de votre marque sur les plateformes.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer la créativité de mes vidéos publicitaires pour la notoriété de la marque ?
HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos publicitaires époustouflantes en utilisant des avatars AI et un éditeur intuitif par glisser-déposer. Exploitez divers modèles vidéo et outils alimentés par l'AI pour générer des vidéos marketing percutantes qui augmentent considérablement l'exposition de la marque sur toutes les plateformes de médias sociaux.
HeyGen propose-t-il des avatars AI personnalisables pour les vidéos publicitaires ?
Oui, HeyGen offre une large sélection d'avatars AI, vous permettant de créer des vidéos publicitaires conformes à votre marque qui résonnent avec votre public cible. Vous pouvez personnaliser ces avatars AI et intégrer sans effort les éléments spécifiques de votre marque pour un modèle vidéo professionnel.
Quelles fonctionnalités font de HeyGen un créateur de vidéos publicitaires AI efficace ?
HeyGen propose la Rédaction de Scripts Intelligente, des Voix AI, et une vaste bibliothèque de médias pour simplifier votre processus de création de vidéos publicitaires de la conception à la réalisation. Ces vidéos personnalisables vous assurent de produire rapidement des vidéos publicitaires de haute qualité pour diverses plateformes numériques.
HeyGen peut-il aider à optimiser les vidéos publicitaires pour différentes plateformes de médias sociaux ?
Absolument. HeyGen prend en charge divers ratios d'aspect et options d'exportation, vous permettant de créer des vidéos publicitaires prêtes à être diffusées, adaptées aux plateformes comme Facebook, Instagram et YouTube. Cela garantit un rappel et un engagement maximum de la marque, atteignant efficacement vos objectifs marketing.