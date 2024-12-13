Générateur de Vidéos de Marque : Créez des Publicités Vidéo Cohérentes

Rationalisez la production vidéo et assurez une identité de marque cohérente grâce à la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen.

Imaginez créer une vidéo marketing dynamique de 30 secondes mettant en avant votre dernier produit à l'aide d'un générateur de vidéos de marque. Ciblez les propriétaires de petites entreprises et les responsables marketing à la recherche de création de contenu rapide, en le présentant avec un style visuel énergique, une musique de fond entraînante et une voix off professionnelle, le tout construit de manière fluide avec les modèles et scènes étendus de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une publicité vidéo AI convaincante de 45 secondes pour les spécialistes du marketing digital et les marques de e-commerce, mettant en avant l'engagement client personnalisé. Le style visuel doit être moderne et élégant, avec des visuels captivants et une voix AI amicale délivrant le message à travers un avatar personnalisé créé facilement grâce à la fonctionnalité d'avatars AI de HeyGen.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de communication d'entreprise perspicace de 60 secondes destinée aux créateurs de contenu et aux équipes de communication d'entreprise, démontrant comment maintenir une cohérence parfaite de la marque à travers tous les actifs visuels. Utilisez un style visuel informatif avec des graphiques épurés et une voix off autoritaire, transformant votre script en une vidéo soignée grâce à la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen pour rationaliser la production vidéo.
Exemple de Prompt 3
Créez une publicité dynamique de 15 secondes pour les réseaux sociaux conçue pour les professionnels du marketing et les startups cherchant une solution rentable pour un contenu marketing diversifié. Le style visuel et audio doit être accrocheur et concis, avec un message clair délivré grâce à une génération de voix off précise, en faisant un outil efficace de générateur de vidéos AI pour des campagnes rapides.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Marque

Transformez efficacement vos actifs de marque en contenu vidéo engageant avec notre générateur de vidéos AI intuitif, assurant la cohérence et accélérant la production.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Modèle Vidéo
Choisissez parmi une bibliothèque de modèles vidéo professionnels pour aligner instantanément avec l'identité visuelle de votre marque, simplifiant votre processus créatif.
2
Step 2
Entrez Votre Script et Avatar
Collez votre script pour générer automatiquement le dialogue. Utilisez nos avatars AI pour présenter votre message avec clarté et impact.
3
Step 3
Personnalisez avec les Actifs de Marque
Appliquez le logo, les couleurs et les actifs médias de votre marque en utilisant les contrôles de branding pour maintenir la cohérence de la marque à travers tout votre contenu vidéo marketing.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo de Marque
Générez votre vidéo de haute qualité en utilisant notre générateur de vidéos AI et exportez-la avec diverses options de redimensionnement de format, prête pour n'importe quelle plateforme.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Vidéos de témoignages de réussite client

Produisez des témoignages vidéo convaincants qui renforcent la confiance et démontrent efficacement la valeur de votre marque.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il servir de puissant générateur de vidéos de marque ?

HeyGen permet aux entreprises de créer un contenu vidéo de marque époustouflant grâce à son générateur de vidéos AI avancé, assurant l'identité visuelle et la cohérence de la marque à travers toutes les vidéos marketing. Il rationalise considérablement la production vidéo pour diverses campagnes.

HeyGen permet-il des avatars AI personnalisés dans son processus créatif ?

Absolument ! La plateforme innovante de HeyGen vous permet d'utiliser des avatars AI réalistes, y compris la possibilité de créer un avatar personnalisé, transformant les invites textuelles en créations publicitaires vidéo engageantes et personnalisées avec facilité.

Quels types de modèles vidéo HeyGen propose-t-il pour divers besoins créatifs ?

HeyGen offre une bibliothèque diversifiée de modèles vidéo spécifiquement conçus pour des applications créatives comme les vidéos d'intégration, les démonstrations de produits et les tutoriels. Cela permet aux utilisateurs de convertir rapidement un script en vidéo, accélérant ainsi la production de contenu.

HeyGen peut-il aider à créer des publicités vidéo AI efficaces pour les campagnes marketing ?

Oui, HeyGen est une plateforme de production de contenu idéale pour générer des publicités vidéo AI à fort impact. Elle offre des fonctionnalités robustes pour développer des créations publicitaires vidéo personnalisées, aidant les marketeurs à atteindre efficacement leurs objectifs de campagne.

