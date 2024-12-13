Créateur de Vidéos Ambassadeur de Marque : Créez du Contenu Engagé Rapidement

Générez des vidéos ambassadeurs de marque convaincantes en utilisant des avatars AI réalistes pour augmenter l'engagement et la portée.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une bande-annonce promotionnelle vibrante de 1,5 minute, conçue pour les propriétaires de petites entreprises et les marketeurs numériques désireux d'exploiter un Créateur de Vidéos Ambassadeur pour leurs campagnes. L'esthétique visuelle doit être lumineuse et optimiste, avec des coupes rapides et du texte animé, accompagnée d'une voix off enthousiaste générée directement à partir d'un script en utilisant la fonctionnalité Texte-en-vidéo à partir de script. Cette vidéo vise à inspirer les utilisateurs à créer sans effort du contenu captivant pour les réseaux sociaux, mettant en avant la puissance d'un éditeur vidéo en ligne.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo explicative sophistiquée de 2 minutes destinée aux clients d'entreprise, illustrant les capacités avancées de création vidéo AI. La présentation visuelle doit être propre et technique, avec des démonstrations UI/UX nettes du contrôle créatif pour des acteurs AI hyperréalistes, soutenue par une voix off précise et professionnelle générée avec la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen. Cette pièce démontrera l'immense potentiel pour la production de contenu personnalisé et évolutif.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo de présentation dynamique de 45 secondes ciblant les créateurs de contenu et les marques cherchant à innover avec des Vidéos Avatar AI. Le style visuel doit être rapide et riche en visuels, mettant en avant des avatars réalistes effectuant diverses fonctions d'ambassadeur de marque, avec une musique entraînante. Cette vidéo soulignera la polyvalence et la facilité d'adaptation du contenu pour différentes plateformes en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect de HeyGen, parfait pour ceux qui recherchent une solution robuste de création de vidéos ambassadeurs de marque.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Ambassadeur de Marque

Créez sans effort des vidéos ambassadeurs de marque convaincantes avec des avatars alimentés par AI et du contenu personnalisable, parfait pour les équipes marketing et les réseaux sociaux.

1
Step 1
Choisissez Votre Ambassadeur AI
Sélectionnez dans une bibliothèque diversifiée d'avatars réalistes ou créez un porte-parole personnalisé pour représenter authentiquement votre marque.
2
Step 2
Ajoutez Votre Script Marketing
Collez votre script préparé, et notre moteur Texte-en-vidéo donnera instantanément vie à votre message avec des voix off naturelles et une synchronisation labiale.
3
Step 3
Appliquez la Personnalisation de Marque
Intégrez l'identité unique de votre marque en ajoutant des logos, en choisissant des couleurs personnalisées et en sélectionnant de la musique de fond avec des contrôles de marque puissants.
4
Step 4
Générez Votre Bande Ambassadeur
Produisez votre vidéo ambassadeur de marque de haute qualité, prête pour les bandes sociales, les démonstrations de produits et les campagnes marketing dans divers rapports d'aspect.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Amplifiez des Histoires de Marque Authentiques

Développez du contenu vidéo authentique avec des Avatars AI pour partager efficacement des histoires de marque et des démonstrations de produits convaincantes.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen permet-il la création d'Avatars AI réalistes pour le contenu vidéo ?

HeyGen vous permet de générer des Avatars AI hyperréalistes, créant des porte-paroles personnalisés qui représentent authentiquement votre marque. Notre Générateur d'Avatars AI avancé transforme vos entrées en présentateurs professionnels, offrant de vastes options de personnalisation pour la vidéo générée par AI.

Quelles sont les fonctionnalités techniques que HeyGen offre pour convertir du texte en vidéos professionnelles ?

La plateforme alimentée par AI de HeyGen excelle dans la génération de Texte-en-vidéo, permettant aux utilisateurs de convertir sans effort des scripts en contenu visuel dynamique. Vous pouvez générer de l'audio avec diverses voix et styles, créant des vidéos parlantes convaincantes avec un éditeur vidéo en ligne intégré. Ce processus simplifié soutient la création efficace de vidéos AI pour diverses applications.

HeyGen peut-il intégrer l'identité visuelle de notre marque et quelles sont les options de sortie vidéo ?

Avec HeyGen, vous avez des contrôles de marque complets, vous permettant d'intégrer des logos, des couleurs et d'autres éléments visuels directement dans vos vidéos. La plateforme prend en charge divers rapports d'aspect et fournit une sortie MP4, garantissant que votre contrôle créatif est maintenu sur toutes vos Vidéos Avatar AI.

Quelles sont les fonctionnalités de collaboration et d'efficacité pour les équipes utilisant HeyGen ?

HeyGen est conçu pour améliorer la collaboration et l'efficacité des équipes marketing grâce à sa suite d'édition vidéo robuste. Il prend en charge le traitement en mode Batch pour de grands volumes de contenu, offrant une solution de génération de vidéos de bout en bout qui simplifie votre flux de travail.

