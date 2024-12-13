Créateur de Vidéos Publicitaires de Marque : Créez des Publicités Époustouflantes avec l'IA

Créez facilement des publicités vidéo personnalisées pour les plateformes sociales en utilisant nos modèles et scènes intuitifs pour un impact maximal.

Créez une vidéo publicitaire dynamique de 30 secondes pour lancer une nouvelle gamme de produits écologiques, ciblant les propriétaires de petites entreprises et les marques de commerce électronique. Le style visuel doit être lumineux et moderne, avec des coupes rapides mettant en avant les avantages des produits, tandis que l'audio doit être entraînant et inspirant. Utilisez les nombreux modèles et scènes de HeyGen pour simplifier la création de "vidéos publicitaires" professionnelles qui servent de "tactique marketing" efficace.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo publicitaire de marque professionnelle de 45 secondes mettant en avant votre solution SaaS unique pour les clients B2B et les startups technologiques, en soulignant son efficacité et son retour sur investissement. L'esthétique doit être élégante et sophistiquée, incorporant des visualisations de données et des graphiques professionnels, avec une génération de voix off claire et autoritaire expliquant les caractéristiques clés. Cette vidéo doit démontrer comment un "créateur de vidéos publicitaires en ligne" peut améliorer les efforts de "branding automatique".
Exemple de Prompt 2
Imaginez une vidéo captivante de 15 secondes pour les marques de beauté et de style de vie, destinée à la génération Z et aux influenceurs des réseaux sociaux, pour promouvoir un nouveau produit de soin de la peau. Son style visuel et audio doit être authentique, vibrant et rapide, imitant le contenu généré par les utilisateurs avec une musique tendance. Les avatars AI de HeyGen peuvent être utilisés pour présenter des témoignages divers et pertinents, optimisés pour diverses "plateformes sociales" et des campagnes efficaces de "création de vidéos publicitaires".
Exemple de Prompt 3
Une vidéo didactique de 60 secondes est nécessaire pour démontrer une fonctionnalité logicielle complexe, ciblant les créateurs de vidéos en herbe, les étudiants en marketing et les marketeurs indépendants. L'approche visuelle doit être claire et étape par étape, avec des instructions à l'écran claires et une narration calme et encourageante, garantissant que tous les sous-titres/captions sont précis. Cette vidéo doit finalement montrer à quel point il est facile de "personnaliser" le contenu en utilisant un "éditeur glisser-déposer" pour des résultats percutants.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Publicitaires de Marque

Créez facilement des publicités vidéo de marque convaincantes. Notre créateur de vidéos publicitaires en ligne intuitif simplifie chaque étape, du concept à la réalisation, garantissant que votre message se démarque.

1
Step 1
Choisissez un Point de Départ
Commencez votre publicité de marque en sélectionnant parmi une gamme diversifiée de modèles vidéo conçus par des professionnels ou commencez à partir d'une toile vierge pour créer des vidéos publicitaires uniques.
2
Step 2
Personnalisez le Contenu de Votre Publicité
Adaptez votre vidéo avec un éditeur intuitif. Incorporez vos propres médias ou sélectionnez parmi une vaste bibliothèque de photos et graphiques de stock pour correspondre parfaitement à la vision de votre marque.
3
Step 3
Appliquez Votre Identité de Marque
Assurez la cohérence de la marque avec des fonctionnalités de branding automatique. Ajoutez facilement votre logo d'entreprise, vos couleurs et polices préférées en utilisant les contrôles de branding pour rendre votre publicité indubitablement vôtre.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Campagne
Une fois votre publicité terminée, exportez-la facilement dans divers ratios d'aspect pour un visionnage optimal sur toutes les plateformes sociales. Préparez-vous à lancer votre tactique marketing et à atteindre efficacement votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Vidéos de Témoignages Clients

.

Transformez les histoires de réussite de vos clients en vidéos convaincantes générées par l'IA, renforçant la confiance et la crédibilité de votre marque.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos publicitaires accrocheuses pour ma marque ?

Le créateur de vidéos publicitaires AI de HeyGen fournit des outils intuitifs et des modèles personnalisables pour vous aider à créer des vidéos publicitaires époustouflantes et personnalisées. Vous pouvez facilement ajouter des animations, de la musique et des autocollants pour améliorer vos vidéos promotionnelles de produits et engager efficacement votre audience.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen un créateur de vidéos publicitaires en ligne efficace ?

HeyGen simplifie le processus de création publicitaire avec son éditeur glisser-déposer convivial et une bibliothèque de modèles de vidéos publicitaires. Exploitez les capacités de l'IA pour un montage en un clic et un branding automatique, rendant simple la production rapide de publicités professionnelles pour les réseaux sociaux.

HeyGen peut-il m'aider à personnaliser mes vidéos publicitaires avec des éléments uniques ?

Absolument. HeyGen vous permet de personnaliser vos vidéos publicitaires en utilisant des avatars AI et des fonctionnalités avancées de texte à vidéo, donnant vie à votre script. Vous pouvez également incorporer des photos et des graphiques de stock pour vous assurer que vos vidéos publicitaires personnalisées reflètent véritablement votre marque.

Comment HeyGen soutient-il les vidéos publicitaires sur diverses plateformes sociales ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos publicitaires optimisées pour diverses plateformes sociales avec des ratios d'aspect flexibles et des options d'exportation. Vous pouvez même générer des voix off dans plus de 50 langues pour atteindre un public mondial, élargissant ainsi efficacement votre tactique marketing.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo