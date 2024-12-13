Créateur de Vidéos Publicitaires de Marque : Créez des Publicités Époustouflantes avec l'IA
Créez facilement des publicités vidéo personnalisées pour les plateformes sociales en utilisant nos modèles et scènes intuitifs pour un impact maximal.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo publicitaire de marque professionnelle de 45 secondes mettant en avant votre solution SaaS unique pour les clients B2B et les startups technologiques, en soulignant son efficacité et son retour sur investissement. L'esthétique doit être élégante et sophistiquée, incorporant des visualisations de données et des graphiques professionnels, avec une génération de voix off claire et autoritaire expliquant les caractéristiques clés. Cette vidéo doit démontrer comment un "créateur de vidéos publicitaires en ligne" peut améliorer les efforts de "branding automatique".
Imaginez une vidéo captivante de 15 secondes pour les marques de beauté et de style de vie, destinée à la génération Z et aux influenceurs des réseaux sociaux, pour promouvoir un nouveau produit de soin de la peau. Son style visuel et audio doit être authentique, vibrant et rapide, imitant le contenu généré par les utilisateurs avec une musique tendance. Les avatars AI de HeyGen peuvent être utilisés pour présenter des témoignages divers et pertinents, optimisés pour diverses "plateformes sociales" et des campagnes efficaces de "création de vidéos publicitaires".
Une vidéo didactique de 60 secondes est nécessaire pour démontrer une fonctionnalité logicielle complexe, ciblant les créateurs de vidéos en herbe, les étudiants en marketing et les marketeurs indépendants. L'approche visuelle doit être claire et étape par étape, avec des instructions à l'écran claires et une narration calme et encourageante, garantissant que tous les sous-titres/captions sont précis. Cette vidéo doit finalement montrer à quel point il est facile de "personnaliser" le contenu en utilisant un "éditeur glisser-déposer" pour des résultats percutants.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création de Publicités Performantes.
Produisez rapidement des publicités de marque à fort impact en utilisant l'IA, simplifiant vos efforts marketing et augmentant l'engagement.
Publicités Engagantes pour les Réseaux Sociaux.
Créez des publicités vidéo captivantes de courte durée pour les plateformes sociales en quelques minutes, stimulant l'interaction de l'audience et la visibilité de la marque.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos publicitaires accrocheuses pour ma marque ?
Le créateur de vidéos publicitaires AI de HeyGen fournit des outils intuitifs et des modèles personnalisables pour vous aider à créer des vidéos publicitaires époustouflantes et personnalisées. Vous pouvez facilement ajouter des animations, de la musique et des autocollants pour améliorer vos vidéos promotionnelles de produits et engager efficacement votre audience.
Quelles fonctionnalités font de HeyGen un créateur de vidéos publicitaires en ligne efficace ?
HeyGen simplifie le processus de création publicitaire avec son éditeur glisser-déposer convivial et une bibliothèque de modèles de vidéos publicitaires. Exploitez les capacités de l'IA pour un montage en un clic et un branding automatique, rendant simple la production rapide de publicités professionnelles pour les réseaux sociaux.
HeyGen peut-il m'aider à personnaliser mes vidéos publicitaires avec des éléments uniques ?
Absolument. HeyGen vous permet de personnaliser vos vidéos publicitaires en utilisant des avatars AI et des fonctionnalités avancées de texte à vidéo, donnant vie à votre script. Vous pouvez également incorporer des photos et des graphiques de stock pour vous assurer que vos vidéos publicitaires personnalisées reflètent véritablement votre marque.
Comment HeyGen soutient-il les vidéos publicitaires sur diverses plateformes sociales ?
HeyGen vous permet de créer des vidéos publicitaires optimisées pour diverses plateformes sociales avec des ratios d'aspect flexibles et des options d'exportation. Vous pouvez même générer des voix off dans plus de 50 langues pour atteindre un public mondial, élargissant ainsi efficacement votre tactique marketing.