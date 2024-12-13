Le Créateur de Vidéos Ultime pour Auteurs et Librairies

Transformez rapidement vos scripts de livres en bandes-annonces vidéo professionnelles et en contenus captivants pour les réseaux sociaux grâce à notre fonctionnalité innovante de texte en vidéo à partir de script.

Créez une bande-annonce de livre captivante de 30 secondes conçue pour les lecteurs potentiels et les abonnés des réseaux sociaux, avec des visuels dynamiques qui suggèrent l'intrigue de l'histoire, accompagnés d'une musique cinématographique et d'une voix off engageante. Utilisez la génération de voix off puissante de HeyGen pour donner vie à la narration de votre livre, garantissant un aperçu professionnel et de haute qualité.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo personnelle de 45 secondes 'Rencontrez l'Auteur' ciblant les passionnés de livres et les fans, en utilisant des visuels chaleureux de style interview avec une musique de fond douce pour mettre en valeur la personnalité et l'inspiration de l'auteur. Intégrez les avatars AI de HeyGen pour représenter l'auteur ou les segments d'interview, rendant la vidéo professionnelle engageante et visuellement cohérente.
Exemple de Prompt 2
Pour les propriétaires de librairies cherchant à attirer la communauté locale et les clients potentiels, créez une vidéo de présentation invitante de 60 secondes. Cette vidéo doit présenter des visuels lumineux et attrayants mettant en avant l'ambiance unique et les offres du magasin, accompagnés d'une bande sonore entraînante. Utilisez les divers modèles et scènes de HeyGen pour générer rapidement une pièce de marketing vidéo visuellement époustouflante et efficace.
Exemple de Prompt 3
Une vidéo de critique de livre concise de 15 secondes est nécessaire pour les utilisateurs de réseaux sociaux occupés et les membres de clubs de lecture, présentant des extraits rapides et visuellement attrayants d'un livre, des citations textuelles proéminentes à l'écran, et une voix enthousiaste. Maximisez l'accessibilité et l'engagement en utilisant la fonction intégrée de sous-titres/captions de HeyGen, rendant ce court clip hautement consommable.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos pour Librairies

Créez des bandes-annonces de livres et des vidéos promotionnelles époustouflantes pour votre librairie avec des fonctionnalités AI qui rendent la production rapide, facile et professionnelle.

1
Step 1
Choisissez Votre Point de Départ
Lancez votre projet en choisissant parmi une large gamme de modèles de vidéos de livres conçus professionnellement pour les auteurs et les librairies.
2
Step 2
Ajoutez des Visuels Engagés
Améliorez votre vidéo en incorporant facilement des éléments tels que des séquences d'archives ou vos propres images à l'aide d'outils intuitifs de glisser-déposer.
3
Step 3
Générez des Voix Off
Donnez vie à votre histoire avec une génération de voix off de haute qualité alimentée par l'AI, ajoutant une dimension auditive professionnelle à votre vidéo.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo avec des options d'exportation vidéo flexibles, vous permettant de la publier facilement sur les réseaux sociaux et d'autres plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant les Critiques de Livres et les Aperçus d'Auteurs

.

Produisez des vidéos AI engageantes pour mettre en valeur des critiques de livres élogieuses, des interviews d'auteurs ou des discussions littéraires, renforçant la communauté et la confiance.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de bandes-annonces de livres engageantes pour ma librairie ?

HeyGen sert de créateur de vidéos intuitif pour librairies, offrant des outils de glisser-déposer et des modèles de vidéos de livres personnalisables pour produire rapidement des bandes-annonces captivantes. Cela facilite la création de vidéos professionnelles pour les propriétaires de librairies et les auteurs, augmentant ainsi la promotion.

Quelles fonctionnalités AI HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos promotionnelles de livres convaincantes ?

HeyGen exploite des fonctionnalités AI avancées telles que les avatars AI et les capacités de texte en vidéo à partir de script pour permettre une narration vidéo sophistiquée alimentée par l'AI. Vous pouvez générer des voix off de haute qualité et transformer du contenu écrit en vidéos professionnelles sans effort.

Puis-je personnaliser les modèles de vidéos de livres pour correspondre à l'esthétique de ma marque sur les réseaux sociaux ?

Absolument. HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation, vous permettant d'adapter les modèles de vidéos de livres et d'appliquer des contrôles de marque tels que les logos et les couleurs. Cela garantit que vos vidéos sur les réseaux sociaux sont professionnelles, de haute qualité et parfaitement alignées avec votre marque.

HeyGen prend-il en charge l'ajout de sous-titres et offre-t-il diverses options d'exportation vidéo ?

Oui, HeyGen facilite l'ajout de sous-titres à vos vidéos, améliorant l'accessibilité et la portée sur diverses plateformes sociales. Avec l'édition dans le navigateur, vous disposez également d'options d'exportation vidéo flexibles, garantissant que vos créations sont prêtes pour n'importe quelle destination.

