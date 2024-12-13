Créateur de Vidéos d'Instructions de Réservation AI pour des Explications Claires

Rationalisez vos processus de réservation avec des vidéos explicatives convaincantes, en utilisant des modèles et scènes polyvalents pour une création rapide.

Créez une vidéo explicative d'une minute à destination des propriétaires de petites entreprises, démontrant comment les outils vidéo AI de HeyGen simplifient la création de vidéos d'instructions de réservation efficaces. Le style visuel doit être épuré et professionnel, utilisant des animations de texte à l'écran pour mettre en avant les fonctionnalités clés, complétées par une voix off amicale et claire générée directement à partir du texte, garantissant l'accessibilité et la facilité de compréhension pour tous les spectateurs.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de 90 secondes spécifiquement pour les chefs de produit occupés, montrant comment lancer rapidement une vidéo explicative dynamique pour un nouveau système de réservation en utilisant les nombreux modèles vidéo de HeyGen. L'esthétique doit être moderne et énergique, avec des coupes rapides, des graphismes vibrants et une musique de fond entraînante, le tout construit sans effort en utilisant les modèles et scènes prêts à l'emploi de la plateforme.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo complète de 2 minutes pour les équipes de support technique, illustrant l'utilisation avancée de l'éditeur vidéo de HeyGen pour créer des tutoriels détaillés sur les fonctionnalités complexes des logiciels de réservation, incluant un timing précis et des indices visuels. L'exécution visuelle doit être hautement pédagogique avec des captures d'écran claires et des annotations animées, renforcées par des sous-titres/captions précis et synchronisés pour s'assurer que chaque étape est comprise, même dans des environnements sans son.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo marketing engageante de 45 secondes à destination des spécialistes du marketing de contenu, démontrant la transformation fluide d'un simple script texte en un guide visuel de réservation captivant en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen. La présentation visuelle doit être élégante et futuriste, incorporant un avatar AI expressif qui articule le script naturellement, accompagné de transitions fluides et d'une voix autoritaire mais amicale.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Explicatives de Réservation

Créez des vidéos d'instructions de réservation engageantes et personnalisées sans effort avec les puissants outils vidéo AI de HeyGen, guidant clairement votre audience à chaque étape.

1
Step 1
Créez Votre Script ou Sélectionnez un Modèle
Commencez par rédiger vos instructions de réservation dans un script clair, ou lancez votre projet en sélectionnant l'un de nos modèles vidéo préconçus adaptés aux explications.
2
Step 2
Choisissez Vos Visuels
Améliorez votre vidéo en sélectionnant des visuels engageants dans notre bibliothèque multimédia/soutien de stock ou en téléchargeant vos propres ressources, créant un arrière-plan captivant pour vos instructions de réservation.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off et Sous-titres Professionnels
Générez des voix off réalistes à partir de votre script en utilisant notre génération avancée de voix off. Ajoutez automatiquement des sous-titres pour garantir que vos instructions de réservation soient accessibles et faciles à suivre pour tous les spectateurs.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo Explicative
Une fois votre vidéo explicative de réservation parfaite, utilisez nos fonctionnalités de redimensionnement et d'exportation pour la télécharger dans le format et la qualité souhaités. Partagez-la sur toutes vos plateformes pour éduquer efficacement votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Développez des Tutoriels de Réservation Complets

.

Produisez des cours vidéo détaillés et des guides pratiques pour les systèmes de réservation, atteignant un public plus large avec des instructions claires et accessibles.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment les outils vidéo AI de HeyGen simplifient-ils la création de vidéos ?

HeyGen utilise des "outils vidéo AI" avancés pour rationaliser l'ensemble du processus de production vidéo, permettant aux utilisateurs de transformer des "scripts" en vidéos engageantes avec des "avatars AI" réalistes et des scènes dynamiques. Cela permet une création efficace de contenu comme les "vidéos explicatives" sans compétences techniques complexes.

Puis-je personnaliser les vidéos en utilisant les fonctionnalités de l'éditeur de HeyGen ?

Oui, HeyGen propose un "éditeur vidéo" puissant mais intuitif avec une interface "glisser-déposer", permettant une personnalisation complète de vos vidéos. Vous pouvez facilement modifier les "modèles", ajouter des éléments de marque, incorporer des "animations" et organiser votre contenu pour créer des "vidéos explicatives de produit" uniques.

Quels sont les ressources multimédias disponibles sur la plateforme de HeyGen ?

HeyGen offre une vaste "bibliothèque multimédia" qui inclut une large sélection de "vidéos de stock", d'images et de musiques de fond pour enrichir votre contenu vidéo. Cela vous assure d'avoir suffisamment de ressources pour produire des vidéos soignées et professionnelles.

HeyGen prend-il en charge les sous-titres et voix off automatiques ?

Absolument, HeyGen prend en charge la "génération de voix off" automatique et peut ajouter automatiquement des "sous-titres/captions" à vos vidéos, améliorant l'accessibilité et la portée. Cette capacité technique permet de gagner un temps et un effort considérables en montage.

