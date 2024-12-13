Créez une bande-annonce de livre de 30 secondes attrayante conçue pour les lecteurs de fantasy noire ou de thrillers psychologiques, en les captivant avec une ambiance de suspense intense et de mystère. Utilisez un style visuel qui présente des esthétiques sombres, des coupes rapides et une palette de couleurs limitée, complétée par un paysage sonore inquiétant et atmosphérique et une narration dramatique, facilement générée à l'aide de la génération de voix off de HeyGen, pour suggérer les secrets profonds du livre et le voyage périlleux du protagoniste, en garantissant que la bande-annonce du livre crée des vidéos captivantes qui laissent une impression indélébile.

