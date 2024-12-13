Créateur de Vidéos Promo de Livres : Créez des Bandes-Annonces Époustouflantes Rapidement

Créez facilement des bandes-annonces de livres professionnelles, en utilisant notre vaste bibliothèque de modèles et de scènes prêts à l'emploi.

Générez une bande-annonce de livre captivante de 30 secondes en utilisant la fonctionnalité de création de bande-annonce de livre de HeyGen pour un prochain thriller psychologique. Ciblez un public jeune adulte intéressé par le suspense, en utilisant un style visuel sombre et audacieux avec des coupes rapides et une voix off dramatique et chuchotée générée par la génération de voix off de HeyGen, en incorporant des séquences d'archives de la bibliothèque multimédia pour suggérer l'intrigue sans révéler de spoilers.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une bande-annonce de livre vibrante de 45 secondes en utilisant les divers modèles de bande-annonce de livre de HeyGen pour un nouveau roman de fantasy épique. Visez un public de lecteurs passionnés de fantasy, en employant un style aventureux et visuellement époustouflant avec des paysages grandioses et du texte animé en vidéo à partir de séquences de script pour introduire les personnages et les éléments magiques, en construisant l'anticipation pour la sortie.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo promotionnelle informative de 60 secondes en utilisant les fonctionnalités gratuites de création de bande-annonce de livre pour un guide d'auto-assistance sur la productivité. Cette vidéo doit séduire les professionnels occupés à la recherche de conseils pratiques, en présentant un avatar AI amical et professionnel pour narrer les principaux avantages et des sous-titres/captions clairs et faciles à lire pour mettre en évidence les points essentiels, assurant accessibilité et engagement.
Exemple de Prompt 3
Produisez un extrait captivant de 20 secondes de création de promo de livre pour un roman d'amour contemporain, adapté pour un partage rapide sur les réseaux sociaux à travers diverses plateformes. Le style visuel et audio doit être léger, romantique et invitant, en utilisant la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des proportions d'image de HeyGen pour optimiser les différents flux, tout en s'appuyant sur la vaste bibliothèque multimédia/stock de HeyGen pour des visuels réconfortants.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Promo de Livres

Créez facilement des vidéos promo de livres captivantes, en utilisant des modèles, des ressources stock et des fonctionnalités alimentées par l'AI pour engager de nouveaux lecteurs et promouvoir votre travail.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Commencez votre vidéo promo de livre en choisissant parmi une variété de modèles de bande-annonce de livre conçus par des professionnels pour lancer votre processus de création, adaptés à des récits captivants.
2
Step 2
Personnalisez Votre Contenu
Utilisez l'éditeur intuitif glisser-déposer pour ajouter le texte, les images et les clips vidéo de votre livre. Améliorez visuellement votre histoire avec des ressources stock riches de notre vaste bibliothèque multimédia.
3
Step 3
Améliorez Votre Vidéo
Intégrez des pistes musicales captivantes de notre bibliothèque ou générez des voix off naturelles en utilisant l'AI. Ajoutez du texte animé captivant pour mettre en valeur les messages clés et immerger votre audience.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Une fois votre vidéo promo de livre finalisée, exportez-la en haute qualité avec diverses options de redimensionnement et d'exportation des proportions d'image pour un partage fluide sur toutes les principales plateformes de médias sociaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des Promos de Livres Inspirantes

.

Développez du contenu vidéo inspirant qui se connecte émotionnellement avec les lecteurs potentiels et les encourage à explorer votre livre.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de bande-annonce de livre captivantes ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos de bande-annonce de livre captivantes grâce à son éditeur vidéo en ligne intuitif. Vous pouvez facilement transformer l'histoire de votre livre en une expérience visuelle dynamique en utilisant divers clips vidéo, parfaits pour attirer de nouveaux lecteurs et augmenter l'engagement.

Quels sont les ressources créatives offertes par HeyGen pour concevoir une bande-annonce de livre ?

HeyGen propose une riche bibliothèque de modèles professionnels et de ressources stock, y compris des images, des clips vidéo et des pistes musicales libres de droits, pour vous aider à concevoir une bande-annonce de livre époustouflante. Son éditeur glisser-déposer permet une personnalisation facile des couleurs, des polices et des mises en page pour correspondre à l'esthétique de votre livre.

HeyGen peut-il ajouter des éléments créatifs uniques comme des voix AI ou des visuels animés à ma promo de livre ?

Oui, HeyGen intègre des fonctionnalités AI avancées pour rehausser vos vidéos promo de livre, y compris la génération de voix off AI et la conversion de texte en vidéo à partir de scripts. Vous pouvez également utiliser des vidéos animées et ajouter du texte animé pour que votre bande-annonce de livre se démarque vraiment et capte l'attention.

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création d'une vidéo promo de livre professionnelle ?

HeyGen simplifie le processus de création de vidéos promo de livre avec son éditeur vidéo en ligne convivial. De la sélection d'un modèle prêt à l'emploi à l'ajout de voix off et à l'exportation vers les plateformes de médias sociaux, HeyGen offre tous les outils nécessaires pour produire des vidéos promotionnelles de haute qualité de manière efficace.

