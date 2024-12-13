Générez une bande-annonce de livre captivante de 30 secondes en utilisant la fonctionnalité de création de bande-annonce de livre de HeyGen pour un prochain thriller psychologique. Ciblez un public jeune adulte intéressé par le suspense, en utilisant un style visuel sombre et audacieux avec des coupes rapides et une voix off dramatique et chuchotée générée par la génération de voix off de HeyGen, en incorporant des séquences d'archives de la bibliothèque multimédia pour suggérer l'intrigue sans révéler de spoilers.

Générer une Vidéo