Libérez l'efficacité avec un générateur de vidéos de formation pour le conseil

Rationalisez l'apprentissage en entreprise avec des avatars AI captivants, transformant instantanément les invites textuelles en vidéos de formation professionnelles.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'accueil de 45 secondes pour les nouveaux employés, conçue pour les départements RH et les propriétaires de petites entreprises. Cette vidéo doit avoir une esthétique visuelle amicale et accessible, utilisant des modèles et des scènes préfabriqués pour construire rapidement des scènes à partir d'un simple script via la conversion de texte en vidéo, établissant un ton positif pour leur premier jour.
Exemple de Prompt 2
Concevez un clip promotionnel vibrant de 30 secondes destiné aux professionnels du marketing et aux créateurs de contenu, mettant en avant la facilité de générer des visuels époustouflants pour les campagnes sur les réseaux sociaux. Le style de la vidéo doit être dynamique et moderne, tirant parti d'une vaste bibliothèque de médias/stock pour une création rapide de scènes et un redimensionnement et exportation des formats pour diverses plateformes, capturant l'attention immédiate.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo tutorielle de 60 secondes pour les coachs et consultants, démontrant un flux de travail ou un conseil spécifique. La présentation doit être directe et personnalisée, avec un avatar AI en tête parlante délivrant le message, complété par des sous-titres générés automatiquement pour l'accessibilité et un engagement accru tout au long du contenu pédagogique.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne un générateur de vidéos de formation pour le conseil

Développez rapidement des vidéos de formation professionnelles et engageantes qui communiquent clairement des informations critiques et améliorent les résultats d'apprentissage pour votre équipe.

1
Step 1
Créez votre script de formation
Commencez par écrire ou coller votre contenu de formation directement dans la plateforme. Notre fonctionnalité de conversion de texte en vidéo transformera instantanément votre texte en une base vidéo dynamique.
2
Step 2
Sélectionnez votre avatar AI
Améliorez l'engagement en choisissant parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI réalistes pour présenter votre matériel de formation, assurant une présence à l'écran cohérente et professionnelle.
3
Step 3
Ajoutez voix et sous-titres
Affinez davantage votre vidéo en générant une narration au son naturel grâce à notre fonctionnalité de génération de voix off, et incluez automatiquement des sous-titres pour l'accessibilité et la clarté.
4
Step 4
Exportez votre vidéo
Revoyez votre vidéo de formation, apportez les ajustements finaux, puis exportez-la facilement dans le format d'aspect de votre choix, prête à être distribuée à vos membres du conseil ou à votre équipe.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez les sujets complexes de gouvernance

Transformez des sujets complexes de gouvernance du conseil, de conformité ou financiers en vidéos de formation claires, digestes et professionnelles alimentées par AI pour une meilleure compréhension.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos de formation plus engageantes ?

HeyGen utilise une AI avancée pour transformer les invites textuelles en vidéos de formation engageantes, avec des avatars AI réalistes et des modèles préfabriqués personnalisables. Cela permet une production rapide de vidéos professionnelles qui captent l'attention et améliorent la formation des employés.

HeyGen peut-il créer des vidéos d'avatars AI pour divers besoins de formation des employés ?

Oui, HeyGen vous permet de générer des vidéos d'avatars AI de haute qualité idéales pour la formation et l'intégration des employés. Vous pouvez personnaliser les avatars et les voix, et même prendre en charge des vidéos multilingues pour répondre à des audiences diversifiées à l'échelle mondiale.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour rationaliser la production de documentation vidéo ?

HeyGen propose des outils d'édition complets, y compris des sous-titres automatiques et un puissant générateur de voix AI, pour rationaliser la documentation vidéo. Vous pouvez commencer à partir d'invites textuelles ou améliorer les enregistrements d'écran pour créer un contenu clair et professionnel de manière efficace.

Comment puis-je personnaliser et marquer le contenu de formation créé avec HeyGen ?

HeyGen offre de vastes options de personnalisation, vous permettant de marquer et personnaliser vos vidéos avec les logos et couleurs de votre entreprise. Utilisez des modèles préfabriqués et des outils d'édition robustes pour garantir que votre contenu de formation s'aligne parfaitement avec l'identité de votre entreprise.

