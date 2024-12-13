Imaginez une vidéo de 30 secondes ciblant les professionnels d'affaires occupés et les chefs d'équipe, démontrant comment transformer sans effort de longues discussions en résumés concis. Le style visuel doit être rapide et moderne, avec une musique d'entreprise entraînante. La vidéo s'ouvre sur un utilisateur frustré parcourant des notes, puis passe sans transition à la démonstration de la capacité de HeyGen "Texte en vidéo à partir de script" qui produit rapidement des "résumés automatisés" professionnels et des "listes d'actions claires", économisant un temps précieux.

Générer une Vidéo