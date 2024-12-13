Générateur Automatisé de Récapitulatif de Réunion de Conseil pour des Décisions Claires

Rationalisez votre flux de travail post-réunion avec des résumés automatisés et tirez parti de la génération de voix off pour des récapitulatifs engageants.

Imaginez une vidéo de 30 secondes ciblant les professionnels d'affaires occupés et les chefs d'équipe, démontrant comment transformer sans effort de longues discussions en résumés concis. Le style visuel doit être rapide et moderne, avec une musique d'entreprise entraînante. La vidéo s'ouvre sur un utilisateur frustré parcourant des notes, puis passe sans transition à la démonstration de la capacité de HeyGen "Texte en vidéo à partir de script" qui produit rapidement des "résumés automatisés" professionnels et des "listes d'actions claires", économisant un temps précieux.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo informative de 45 secondes pour les secrétaires de direction et les assistants exécutifs qui passent des heures sur la documentation des réunions. Cette vidéo doit adopter un style visuel clair et concis avec des graphiques épurés et une voix off autoritaire. Elle mettra en avant comment HeyGen simplifie leur charge de travail en utilisant des "avatars AI" pour présenter les principaux points de la réunion, en exploitant l'"identification avancée des intervenants" pour attribuer les commentaires avec précision et en les aidant à "extraire les informations clés" sans révision manuelle.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo dynamique de 60 secondes destinée aux managers technophiles et aux responsables de l'innovation dans les équipes à distance, illustrant comment les suivis de réunion peuvent être visuellement attrayants. La vidéo doit avoir une ambiance énergique, mettant en avant les éléments d'interface utilisateur du produit au sein des "Modèles et scènes" de HeyGen pour générer un contenu visuellement riche. Elle démontrera comment l'outil crée sans effort des "résumés infographiques" et facilite la "création de cartes mentales" à partir des discussions de réunion, transformant les données brutes en visuels perspicaces et partageables.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo sophistiquée de 30 secondes pour les cadres dirigeants et les planificateurs stratégiques, mettant l'accent sur la prise de décision simplifiée. Le style visuel et audio doit être haut de gamme et percutant, avec une voix off confiante. Ce prompt envisage la "Génération de voix off" de HeyGen donnant vie aux éléments essentiels d'un puissant récapitulatif de réunion, montrant à quel point la direction peut rapidement saisir les discussions critiques et prendre des "décisions stratégiques" éclairées basées sur des informations claires et résumées, plutôt que de se plonger dans des comptes rendus exhaustifs.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Récapitulatif de Réunion de Conseil

Transformez efficacement vos discussions de réunion de conseil en récapitulatifs concis générés par l'IA, assurant une communication claire et des informations exploitables pour toutes les parties prenantes.

1
Step 1
Téléchargez Votre Enregistrement de Réunion
Téléchargez facilement l'audio ou la vidéo de votre réunion de conseil enregistrée, en utilisant l'intégration Zoom pour une saisie fluide de vos conférences virtuelles.
2
Step 2
Générez des Transcriptions en Direct et l'Identification des Intervenants
Notre système alimenté par l'IA traite l'audio, fournissant une identification précise des intervenants pour distinguer avec précision les participants à la réunion.
3
Step 3
Créez des Résumés Automatisés et des Actions
L'IA traite intelligemment le contenu pour générer des résumés automatisés concis, mettant en évidence les discussions et décisions clés de votre réunion de conseil.
4
Step 4
Accédez et Partagez Votre Récapitulatif en Toute Sécurité
Examinez votre récapitulatif généré, assurant une gestion sécurisée des données de réunion et un partage facile avec tous les membres du conseil et parties prenantes nécessaires.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Développez des Briefings Complet pour le Conseil

.

Générez des briefings vidéo détaillés et des cours informatifs pour éduquer les parties prenantes sur les résultats critiques des réunions de conseil et les initiatives stratégiques de manière efficace.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de récapitulatifs de réunions de conseil ?

HeyGen agit comme un assistant de réunion alimenté par l'IA, transformant vos discussions clés de réunion et résumés automatisés en récapitulatifs vidéo professionnels. Il utilise des avatars AI et la technologie de texte en vidéo pour rationaliser l'ensemble du processus de génération de récapitulatifs de réunion de conseil.

HeyGen peut-il fournir des résumés automatisés et des informations exploitables à partir de mes réunions ?

Oui, HeyGen excelle dans la prise de notes par IA, traitant les données de réunion pour générer des résumés automatisés concis, identifier les contributions des intervenants et extraire des listes d'actions cruciales. Ces informations peuvent ensuite être présentées visuellement dans votre récapitulatif vidéo.

Quelles options sont disponibles pour personnaliser les résumés vidéo de réunion HeyGen ?

HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs de marque dans les récapitulatifs vidéo pour un aspect cohérent. Vous pouvez également utiliser divers modèles et scènes, et personnaliser la génération de voix off pour créer des résumés convaincants et professionnels.

HeyGen est-il intégré aux plateformes de réunion populaires pour une création pratique de récapitulatifs vidéo ?

Oui, HeyGen s'intègre parfaitement avec des plateformes telles que Zoom, Google Meet et Microsoft Teams pour capturer les transcriptions en direct et les données de réunion. Cela garantit une gestion sécurisée des données de réunion et permet une génération rapide de récapitulatifs vidéo, accessibles via le web et mobile.

