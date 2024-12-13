Générateur de Vidéos de Communication pour le Conseil pour des Mises à Jour Engagées
Produisez rapidement des vidéos explicatives et de formation professionnelles en utilisant des modèles et scènes intuitifs pour toutes vos mises à jour du conseil.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo dynamique de 30 secondes pour les réseaux sociaux, destinée aux créateurs de contenu, présentant un conseil rapide ou une annonce avec un branding personnalisé vibrant, animée par un avatar AI de HeyGen pour une expérience de narration visuelle percutante.
Créez une pièce de narration visuelle inspirante de 60 secondes destinée aux organisations à but non lucratif, en utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen pour mettre en valeur leur impact avec un récit chaleureux, complété par une musique de fond et des sous-titres clairs pour une portée plus large.
Produisez une communication vidéo interne professionnelle de 50 secondes pour les départements RH, transformant un script critique en une vidéo concise avec la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen, assurant une livraison professionnelle avec des sous-titres générés automatiquement pour l'accessibilité.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement de la Formation du Conseil.
Améliorez la compréhension et la rétention des informations critiques pour les membres du conseil grâce à des vidéos de formation interactives et engageantes alimentées par AI.
Rationalisez l'Éducation des Parties Prenantes Internes.
Créez et distribuez facilement des cours vidéo complets et des mises à jour informatives, assurant que tous les membres du conseil et les principales parties prenantes sont bien informés.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la génération de vidéos créatives AI ?
HeyGen permet aux utilisateurs de créer facilement des vidéos AI engageantes, transformant des scripts en récits visuels captivants. Utilisez une large gamme de modèles personnalisables pour lancer rapidement vos projets créatifs.
HeyGen peut-il améliorer la narration visuelle avec un branding personnalisé ?
Absolument, HeyGen vous permet d'élever votre narration visuelle en incorporant des éléments de branding personnalisés comme des logos et des couleurs dans vos vidéos. Vous pouvez également utiliser des avatars AI et une riche bibliothèque multimédia pour créer des vidéos explicatives uniques qui reflètent l'identité de votre marque.
Quels types de vidéos créatives puis-je produire avec HeyGen ?
HeyGen est une plateforme vidéo AI polyvalente parfaite pour générer du contenu diversifié, des vidéos d'animation tableau blanc dynamiques aux vidéos percutantes pour les réseaux sociaux et vidéos de formation professionnelles. Ses fonctionnalités de texte-à-parole AI et d'avatars AI offrent des possibilités créatives infinies.
HeyGen est-il adapté pour créer des récits visuels de qualité professionnelle ?
Oui, HeyGen est conçu comme une plateforme vidéo AI intuitive qui permet à quiconque de produire des récits visuels de haute qualité avec une finition professionnelle. Avec des fonctionnalités comme les avatars AI, le texte-à-vidéo à partir de script, et des contrôles de branding robustes, vous pouvez créer des récits convaincants efficacement.