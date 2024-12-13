Déverrouillez le Web3 avec notre Générateur de Vidéos Explicatives sur la Blockchain

Transformez des idées complexes sur la blockchain en explications captivantes, améliorant la compréhension et l'engagement grâce à nos avatars AI avancés.

Imaginez une vidéo explicative de 60 secondes conçue pour les propriétaires de petites entreprises, simplifiant le concept de l'intégration de la blockchain dans les chaînes d'approvisionnement. Le style visuel devrait être une animation 2D lumineuse et accueillante, accompagnée d'une voix off féminine dynamique et professionnelle. Ce contenu engageant pourrait être facilement créé en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen, transformant un script en une explication soignée sans jargon technique.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo captivante de 45 secondes ciblant les équipes marketing qui ont besoin de créer du contenu crypto engageant pour les réseaux sociaux. L'esthétique visuelle devrait être un style d'animation 3D moderne et élégant, mettant en scène un avatar AI masculin dynamique s'adressant directement au spectateur avec un ton clair et autoritaire, le tout sur une bande sonore technologique contemporaine. La fonctionnalité puissante des avatars AI de HeyGen serait centrale pour délivrer ce message percutant, rendant les concepts complexes visuellement accessibles.
Exemple de Prompt 2
Envisagez de produire une vidéo explicative animée concise de 30 secondes destinée aux créateurs de cours en ligne et aux institutions éducatives, conçue pour démystifier une idée complexe spécifique au sein de la blockchain, comme "qu'est-ce qu'une fonction de hachage ?". Utilisez un style visuel d'animation sur tableau blanc propre et engageant avec des superpositions de texte proéminentes pour renforcer les termes clés, complété par une voix off calme et informative. La capacité de sous-titres/captions de HeyGen garantirait l'accessibilité et la compréhension pour un public d'apprentissage diversifié.
Exemple de Prompt 3
Créez une présentation vidéo convaincante de 60 secondes pour les startups technologiques présentant une nouvelle solution blockchain à des investisseurs potentiels. Cette vidéo nécessite une présentation énergique et visuellement riche, avec des transitions de scène dynamiques et en utilisant le vaste support de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour intégrer des séquences et des graphiques pertinents, le tout porté par une voix confiante et persuasive. L'utilisation de divers modèles vidéo peut lancer la création de ces vidéos élégantes et engageantes, assurant une impression professionnelle et mémorable.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne un Générateur de Vidéos Explicatives sur la Blockchain

Transformez facilement des concepts complexes sur la blockchain en vidéos explicatives animées engageantes, conçues pour une communication claire et une large portée, le tout en quelques minutes.

1
Step 1
Collez votre Script
Commencez par entrer votre explication détaillée sur la blockchain. Notre fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script convertit instantanément votre texte en un storyboard vidéo dynamique.
2
Step 2
Sélectionnez Visuels & Voix
Choisissez parmi une variété de modèles vidéo professionnels pour mettre en scène. Ensuite, sélectionnez un avatar AI pour présenter votre contenu avec une voix naturelle et engageante.
3
Step 3
Ajoutez Médias & Branding
Améliorez votre vidéo avec des éléments d'une vaste bibliothèque de médias. Incorporez le logo et les couleurs de votre marque en utilisant nos contrôles de branding pour un look cohérent.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo avec des options de redimensionnement d'aspect-ratio. Exportez votre vidéo explicative de haute qualité, prête à être partagée sur toutes vos plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorer l'Engagement en Formation

Améliorez la formation interne des équipes et l'intégration des utilisateurs en créant des vidéos interactives qui clarifient les fonctionnalités et processus de la blockchain.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos explicatives engageantes ?

La plateforme alimentée par AI de HeyGen permet aux utilisateurs de créer facilement des vidéos explicatives engageantes, transformant le texte en vidéo avec des avatars AI personnalisables et une riche bibliothèque de médias pour donner vie à vos concepts.

Puis-je personnaliser le style visuel de mes vidéos explicatives animées avec HeyGen ?

Absolument. HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation, y compris des contrôles de marque pour les logos et les couleurs, divers modèles, et la possibilité d'ajouter des superpositions de texte et des animations pour atteindre le style visuel souhaité pour des vidéos explicatives animées professionnelles.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un outil marketing efficace pour produire des vidéos élégantes et engageantes ?

HeyGen simplifie le flux de production, permettant aux utilisateurs de générer des vidéos élégantes et engageantes à partir de scripts en utilisant des avatars AI et une vaste bibliothèque de médias. Son éditeur intuitif de glisser-déposer et sa fonctionnalité de texte-à-vidéo en font un outil marketing puissant pour une création de contenu efficace.

Comment HeyGen soutient-il la création de contenu diversifié pour diverses plateformes comme les réseaux sociaux ?

HeyGen permet la création de contenu polyvalent, y compris des intros et outros, adaptable pour les réseaux sociaux et autres plateformes. Ses capacités de redimensionnement d'aspect-ratio et d'exportation garantissent que vos vidéos de haute qualité sont superbes partout où elles sont partagées.

