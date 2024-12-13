Générateur de Vidéos pour l'Apprentissage Mixte : Stimulez l'Engagement des Étudiants

Accélérez les cours en ligne et améliorez l'engagement des étudiants avec des vidéos éducatives dynamiques, en utilisant les avatars AI de HeyGen.

Produisez une vidéo éducative convaincante de 45 secondes pour un environnement d'apprentissage mixte, spécifiquement conçue pour stimuler l'engagement des étudiants. Cette vidéo doit présenter un style visuel moderne et vibrant avec un ton audio clair et encourageant, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour délivrer le contenu en tant qu'instructeur virtuel accessible.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Donnez aux étudiants les moyens de réussir avec une vidéo d'apprentissage interactive de 60 secondes qui décompose un sujet difficile. Avec un style visuel engageant et dynamique et une voix off amicale et inspirante, cette vidéo captivera les apprenants, en utilisant la génération de voix off de HeyGen pour une narration diversifiée et claire, idéale pour les vidéos éducatives.
Exemple de Prompt 2
Les instructeurs et créateurs de cours en ligne ont besoin d'une vidéo tutorielle concise de 30 secondes pour introduire un nouveau module dans un cadre d'apprentissage inversé. Cette vidéo doit adopter un style visuel propre et direct et un ton audio informatif, démontrant comment la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen peut rapidement transformer le contenu écrit en sorties de générateur de vidéos tutoriels engageantes.
Exemple de Prompt 3
Les concepteurs pédagogiques et formateurs peuvent rationaliser leur processus en développant une sortie sophistiquée de Générateur de Vidéos AI de 50 secondes qui décrit les meilleures pratiques en matière de conception de vidéos pédagogiques. Cette vidéo, conçue pour des professionnels, présenterait un style visuel élégant et autoritaire et une présence audio engageante et calme, en utilisant la riche bibliothèque de Modèles et scènes de HeyGen pour lancer des productions de haute qualité.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne un générateur de vidéos pour l'apprentissage mixte

Transformez sans effort votre contenu éducatif en vidéos engageantes, favorisant des expériences d'apprentissage dynamiques pour les étudiants dans tout environnement mixte.

1
Step 1
Créez votre Script Éducatif
Commencez par écrire ou coller votre contenu éducatif dans la plateforme. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo pour convertir automatiquement votre matériel écrit en une narration vidéo captivante.
2
Step 2
Sélectionnez votre Présentateur AI
Améliorez l'engagement des étudiants en choisissant parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour présenter votre leçon. Cela ajoute une touche humaine, rendant les sujets complexes plus accessibles et visuellement attrayants.
3
Step 3
Ajoutez une Voix Off Professionnelle
Générez une voix off naturelle à partir de votre script, assurant une livraison claire et cohérente pour votre contenu éducatif.
4
Step 4
Exportez et Partagez votre Vidéo
Finalisez votre vidéo et utilisez le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect pour la préparer pour diverses plateformes. Partagez facilement votre vidéo d'apprentissage mixte de haute qualité directement sur les plateformes LMS, YouTube ou d'autres canaux en ligne.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifier le Contenu Éducatif Complexe

Transformez des sujets difficiles en vidéos AI faciles à comprendre, rendant les idées complexes accessibles et engageantes pour tous les étudiants.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos éducatives pour l'apprentissage mixte ?

HeyGen utilise une AI avancée pour transformer des scripts en vidéos éducatives engageantes, simplifiant considérablement la création de contenu pour les environnements d'apprentissage mixte. Les éducateurs peuvent utiliser notre plateforme pour générer efficacement des vidéos tutoriels dynamiques et des cours en ligne, améliorant ainsi l'engagement des étudiants.

HeyGen peut-il améliorer l'engagement des étudiants dans les cours en ligne et l'apprentissage mixte ?

Absolument. HeyGen stimule l'engagement des étudiants en permettant aux éducateurs de créer du contenu dynamique avec des avatars AI et des voix off générées par AI. Cela permet le développement rapide de vidéos d'apprentissage interactives et soutient les approches pédagogiques modernes comme l'apprentissage inversé.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen un générateur de vidéos AI efficace pour les éducateurs ?

HeyGen offre aux éducateurs un générateur de vidéos AI efficace équipé de modèles de vidéos personnalisables et d'une vaste bibliothèque de médias. Cela simplifie la conception de vidéos pédagogiques, permettant une création rapide et une intégration avec diverses plateformes LMS, économisant un temps précieux.

Quel type de contenu numérique peut être produit avec HeyGen pour les expériences d'apprentissage ?

HeyGen est un générateur de vidéos tutoriels polyvalent capable de produire du contenu numérique de haute qualité pour diverses expériences d'apprentissage, y compris des vidéos de soutien aux étudiants et des cours en ligne complets. Avec des fonctionnalités comme les sous-titres et les contrôles de marque, vous pouvez garantir l'accessibilité et une image de marque cohérente à travers toutes les vidéos éducatives.

