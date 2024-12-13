Créateur de Vidéos Publicitaires pour le Black Friday : Boostez Vos Ventes Maintenant

Concevez des publicités vidéo époustouflantes pour le Black Friday, même sans compétences en montage vidéo, en utilisant notre plateforme intuitive et nos puissants Templates & scenes.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une publicité de 45 secondes élégante pour la présentation de produits, ciblant un large public en ligne, avec une gamme diversifiée d'offres du Black Friday. La vidéo doit avoir une esthétique visuelle moderne et épurée avec une musique de fond entraînante et engageante, affichant clairement les avantages des produits. Intégrez des visuels de haute qualité en utilisant la "Bibliothèque de médias/stock" de HeyGen et assurez une portée maximale sur les réseaux sociaux en ajoutant des "Sous-titres/légendes" précis pour une visualisation silencieuse.
Exemple de Prompt 2
Développez une publicité engageante de 60 secondes pour le Black Friday destinée aux clients recherchant des conseils d'achat personnalisés, en utilisant un Porte-parole alimenté par l'IA pour transmettre des offres exclusives. Le style visuel et audio doit être amical et professionnel, avec une adresse claire et directe de l'avatar IA sur un fond thématique. Concevez votre message efficacement en utilisant la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen et donnez vie à votre message avec des "Avatars IA" expressifs pour créer une expérience mémorable et digne de confiance.
Exemple de Prompt 3
Créez une publicité vidéo concise de 15 secondes pour le Black Friday, destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux marketeurs occupés, montrant à quel point il est facile de lancer leurs campagnes. La vidéo doit être dynamique et percutante, transmettant son message avec des superpositions de texte concises et un jingle énergique. Exploitez les "Templates & scenes" de HeyGen pour une configuration rapide et optimisez pour diverses plateformes en utilisant le "Redimensionnement et exportation des ratios d'aspect" pour une visibilité maximale.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Publicitaires pour le Black Friday

Créez des publicités vidéo percutantes pour le Black Friday sans effort avec notre créateur de vidéos AI. Concevez, personnalisez et publiez un contenu promotionnel époustouflant en seulement quatre étapes simples.

1
Step 1
Choisissez un Modèle pour le Black Friday
Commencez avec des modèles de vidéos pour le Black Friday conçus professionnellement pour rapidement donner le ton festif et promotionnel à votre campagne publicitaire. Cela fournit une base prête à l'emploi.
2
Step 2
Personnalisez le Contenu de Votre Publicité
Personnalisez facilement votre vidéo en ajoutant des visuels de produits, des offres de réduction spécifiques et du texte à l'aide d'un éditeur par glisser-déposer. Remplacez les espaces réservés par votre message marketing unique.
3
Step 3
Améliorez avec des Avatars IA
Augmentez l'engagement de votre publicité en incorporant des avatars IA qui peuvent délivrer votre message promotionnel avec une touche humaine. Sélectionnez parmi divers styles et voix pour une présentation convaincante.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Campagne
Finalisez votre publicité pour le Black Friday et exportez-la dans divers formats et ratios d'aspect adaptés aux différentes plateformes de médias sociaux. Votre campagne est maintenant prête pour un partage à grande échelle.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Valeur la Valeur des Produits avec des Histoires de Réussite Client

Créez des vidéos AI engageantes pour présenter des histoires de réussite client, renforçant la crédibilité et encourageant les achats pendant les ventes du Black Friday.

Questions Fréquemment Posées

HeyGen simplifie-t-il la création de publicités vidéo pour le Black Friday ?

Le Créateur de Vidéos AI de HeyGen rend la création de publicités vidéo percutantes pour le Black Friday facile, même sans compétences en montage vidéo. Son éditeur intuitif par glisser-déposer vous permet de produire rapidement du contenu engageant pour vos campagnes marketing.

Quels modèles de vidéos pour le Black Friday HeyGen propose-t-il pour les campagnes marketing ?

HeyGen offre une riche bibliothèque de modèles de vidéos pour le Black Friday, complétée par des animations et des séquences vidéo stock, parfaits pour des campagnes marketing percutantes. Vous pouvez facilement les personnaliser pour mettre en avant vos offres de réduction.

Comment les Porte-paroles alimentés par l'IA améliorent-ils les publicités pour le Black Friday ?

Les Porte-paroles alimentés par l'IA de HeyGen rehaussent vos publicités pour le Black Friday en ajoutant une touche professionnelle et humaine aux publicités de présentation de produits et aux vidéos virales. Ils sont idéaux pour captiver les audiences sur toutes les plateformes de marketing social.

HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de compte à rebours engageantes pour les promotions ?

Oui, le Créateur de Vidéos AI en ligne de HeyGen est parfait pour créer des vidéos de compte à rebours dynamiques afin de susciter l'excitation pour vos promotions du Black Friday. Ses outils créatifs vous permettent de produire rapidement du contenu hautement engageant.

