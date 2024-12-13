Libérez l'apprentissage avec des vidéos éducatives de courte durée
Améliorez la rétention de la mémoire et les résultats d'apprentissage. Créez des micro-apprentissages engageants avec la fonction de texte en vidéo intuitive de HeyGen.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Développez une vidéo de micro-apprentissage de 60 secondes ciblant les clients existants, expliquant une nouvelle fonctionnalité logicielle dans le cadre de leur parcours de transformation numérique. La vidéo doit adopter un style visuel moderne et engageant avec des graphiques animés et une voix off dynamique pour offrir un contenu captivant. Exploitez la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour produire efficacement des explications soignées.
Produisez une vidéo dynamique de micro-apprentissage de 30 secondes pour les lycéens, illustrant les meilleures pratiques pour la confidentialité en ligne. Le style visuel et audio doit être vibrant et illustratif, capturant l'engagement des étudiants avec des explications claires et concises et des sous-titres bien visibles. Utilisez la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour garantir l'accessibilité et une meilleure rétention de la mémoire pour tous les apprenants.
Imaginez une vidéo de formation de 50 secondes destinée aux professionnels cherchant à acquérir une nouvelle compétence technique liée à l'automatisation. La présentation doit être très instructive, avec des visuels étape par étape et une voix off calme et informative guidant le public tout au long du processus. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement un guide professionnel et facile à suivre.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargir la création de contenu éducatif.
Produisez rapidement plus de cours de micro-apprentissage de haute qualité, permettant aux éducateurs d'atteindre un public plus large et d'améliorer les résultats d'apprentissage à l'échelle mondiale.
Améliorer l'engagement et la rétention de l'apprentissage.
Utilisez l'AI pour créer des vidéos éducatives dynamiques de courte durée qui améliorent considérablement l'engagement des étudiants et la rétention de la mémoire pour des expériences d'apprentissage supérieures.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos de micro-apprentissage efficaces ?
HeyGen utilise l'AI pour simplifier la création de vidéos de micro-apprentissage percutantes. Les utilisateurs peuvent transformer du texte en contenu vidéo éducatif de courte durée engageant avec des avatars AI réalistes et des voix off, améliorant ainsi la rétention des connaissances et rendant l'apprentissage plus dynamique.
HeyGen peut-il être utilisé pour la formation en entreprise et l'intégration des employés ?
Absolument, HeyGen est idéal pour la formation en entreprise à grande échelle et l'intégration des employés. Sa plateforme alimentée par l'AI permet une production rapide de contenu vidéo de formation de courte durée, garantissant un message cohérent et une formation efficace du personnel dans toute votre organisation.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour optimiser les vidéos de micro-apprentissage de courte durée pour différents publics ?
HeyGen améliore l'engagement grâce à des avatars AI dynamiques, des modèles de vidéo personnalisables et des sous-titres automatiques, offrant un contenu concis et ciblé. Avec des ratios d'aspect flexibles et des contrôles de marque, HeyGen garantit que vos vidéos de micro-apprentissage de courte durée sont accessibles et percutantes sur diverses plateformes et appareils mobiles, améliorant les résultats d'apprentissage et l'engagement des étudiants.
Quels sont les avantages d'utiliser HeyGen pour créer des vidéos d'instruction courtes ?
HeyGen offre des avantages significatifs pour la production de vidéos d'instruction courtes en automatisant l'ensemble du processus du script à l'écran. Cela permet une méthode d'enseignement efficace, transformant la création de contenu eLearning et soutenant les initiatives de transformation numérique avec un minimum d'effort et des délais d'exécution rapides.