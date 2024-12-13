Générateur de Vidéos de Recherche en Biotechnologie : Simplifiez la Science Complexe

Transformez la recherche biotechnologique complexe en vidéos promotionnelles claires et engageantes pour la communication scientifique, en utilisant la fonctionnalité Text-to-video from script de HeyGen.

Créez une vidéo explicative d'une minute destinée aux chercheurs et investisseurs, détaillant une nouvelle technique d'édition génétique. Le style visuel doit être élégant et professionnel, incorporant une animation de biologie moléculaire pour illustrer des mécanismes complexes avec une voix off claire et autoritaire. Utilisez la fonctionnalité "Text-to-video from script" de HeyGen pour convertir efficacement les notes de recherche en visuels captivants en tant que générateur de vidéos de recherche en biotechnologie.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo promotionnelle de 45 secondes destinée aux clients potentiels dans les industries des sciences de la vie, présentant un outil de diagnostic innovant. L'esthétique visuelle doit être vibrante et moderne, mettant en avant les avantages du produit avec un avatar AI confiant et accessible. Exploitez les "AI avatars" de HeyGen pour délivrer un message de marque cohérent et engageant pour vos vidéos de produit.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo explicative de 90 secondes pour le grand public et les étudiants, simplifiant les récentes avancées en médecine personnalisée à l'aide de visualisations scientifiques. La vidéo doit adopter un style visuel accessible et engageant avec des graphiques simplifiés et des analogies parlantes, complétée par une musique de fond entraînante. Assurez l'inclusivité en ajoutant des "Sous-titres/captions" générés par HeyGen pour une communication scientifique plus large.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo d'instruction de 2 minutes pour les nouveaux techniciens de laboratoire, démontrant l'utilisation correcte d'un nouveau système de criblage à haut débit. Le style visuel et audio doit être instructif et clair, avec des visuels étape par étape, des diagrammes nets et une voix off précise et procédurale. Employez les "Templates & scenes" de HeyGen pour rationaliser le processus de génération de vidéos de bout en bout et maintenir une apparence cohérente à travers les modules de formation pour votre générateur de vidéos de recherche en biotechnologie.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Recherche en Biotechnologie

Transformez des concepts scientifiques complexes en contenu vidéo captivant pour la recherche, l'éducation et la promotion avec un générateur de vidéos AI intuitif.

1
Step 1
Collez Votre Script de Recherche
Commencez par saisir vos résultats de recherche détaillés ou votre script. Notre plateforme utilise votre texte pour créer un récit, permettant une création de vidéo text-to-video efficace pour votre recherche en biotechnologie.
2
Step 2
Sélectionnez les Visuels et Avatars
Choisissez parmi divers modèles et scènes pour visualiser vos données. Élevez votre message en choisissant parmi une variété d'avatars AI pour narrer vos résultats de recherche en biotechnologie.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments de Marque
Intégrez les éléments de marque de votre institution avec des logos et couleurs personnalisés en utilisant les contrôles de la plateforme. Téléchargez des médias supplémentaires pour enrichir davantage votre vidéo, assurant une représentation professionnelle de votre travail.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Scientifique
Finalisez votre projet en générant la vidéo. Utilisez les options de redimensionnement d'aspect et d'exportation dans divers formats, prêts pour des présentations, les réseaux sociaux ou des plateformes de visualisation scientifique.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez la Diffusion de la Recherche via les Réseaux Sociaux

Générez facilement des vidéos courtes captivantes pour partager des mises à jour et résultats de recherche, renforçant la communication scientifique et l'engagement en ligne.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de contenu vidéo AI ?

Le générateur de vidéos AI de HeyGen simplifie la production de contenu en transformant le texte en vidéo engageante avec des avatars AI réalistes et des voix off. Cette capacité de génération de vidéos de bout en bout garantit un résultat professionnel sans expertise approfondie en montage vidéo.

HeyGen peut-il produire des vidéos de visualisation scientifique pour la recherche en biotechnologie ?

Absolument, HeyGen est parfaitement adapté pour créer des vidéos de visualisation scientifique et explicatives captivantes pour la recherche en biotechnologie. Les utilisateurs peuvent exploiter les capacités de HeyGen pour communiquer efficacement des concepts d'animation de biologie moléculaire complexes à des publics divers.

Quels éléments de marque puis-je intégrer dans les vidéos réalisées avec HeyGen ?

HeyGen offre des contrôles de marque robustes, permettant aux utilisateurs d'intégrer facilement leur logo d'entreprise, des couleurs de marque spécifiques et des polices personnalisées dans leurs vidéos promotionnelles et de produit. Cela garantit une identité de marque cohérente sur tout votre contenu de médias sociaux.

HeyGen est-il capable de générer des vidéos directement à partir de scripts textuels ?

Oui, HeyGen dispose d'une fonctionnalité avancée de text-to-video, permettant aux utilisateurs de générer du contenu vidéo de haute qualité simplement en saisissant un script. Cela inclut la génération automatique de voix off et de sous-titres, en faisant un outil vidéo interactif efficace pour diverses applications.

