Créateur de Vidéos de Formation Bilingues : Créez des Cours Multilingues
Créez facilement des vidéos de formation multilingues pour des équipes mondiales. Utilisez le texte à vidéo avancé à partir de script pour traduire et localiser le contenu facilement.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo promotionnelle de 90 secondes ciblant les équipes de marketing mondiales et les créateurs de contenu, mettant en avant la facilité de génération de contenu vidéo multilingue pour les campagnes internationales. Le style visuel doit être dynamique et engageant, présentant diverses scènes qui se succèdent harmonieusement grâce à la fonctionnalité de texte à vidéo à partir de script, permettant une localisation rapide du contenu. L'audio comportera des voix off distinctes dans trois langues différentes, démontrant une adaptation linguistique fluide.
Produisez un module de conformité de 2 minutes pour le personnel des ressources humaines et les éducateurs, soulignant comment créer du contenu de création de vidéos de formation accessible pour des apprenants divers et une intégration LMS. Le style visuel et audio doit être clair et structuré, présentant l'information dans un format facile à digérer. Essentiellement, la vidéo comportera des sous-titres/captions précis et proéminents dans plusieurs langues, garantissant la compréhension pour les audiences malentendantes ou celles regardant dans des environnements silencieux, mettant en avant une accessibilité complète.
Imaginez une vidéo explicative B2B de 45 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux généralistes du marketing, illustrant la production rapide de contenu de haute qualité à l'aide d'une plateforme vidéo AI. Le style visuel doit être moderne et énergique, démontrant comment les modèles et scènes préconçus peuvent être rapidement personnalisés. L'audio comportera une voix off optimiste et confiante, transmettant les économies de temps et de coûts significatives réalisées en utilisant une solution aussi efficace pour les supports marketing.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Création de Cours de Formation Mondiaux.
Développez facilement des cours de formation multilingues pour éduquer efficacement et atteindre un public mondial plus large.
Augmentez l'Engagement et la Rétention.
Améliorez les résultats d'apprentissage en livrant des vidéos de formation engageantes avec des avatars AI et une narration multilingue.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il le processus technique de création de vidéos de formation ?
HeyGen simplifie la création de vidéos de formation grâce à sa plateforme vidéo AI avancée, convertissant le texte en vidéo sans effort. Vous pouvez utiliser des voix AI puissantes et des avatars AI réalistes pour articuler votre contenu, réduisant considérablement le temps de production et la complexité.
HeyGen peut-il produire des vidéos de formation multilingues avec une précision technique pour des audiences mondiales ?
Absolument. HeyGen fonctionne comme un créateur de vidéos de formation bilingues complet, offrant un support multilingue robuste et des capacités de traduction vidéo. Il génère automatiquement des sous-titres précis, garantissant que vos vidéos éducatives atteignent efficacement des audiences diverses.
Quelles fonctionnalités AI avancées HeyGen offre-t-il pour la production de vidéos de formation en entreprise ?
HeyGen propose des avatars AI sophistiqués qui délivrent votre message avec impact, améliorant les vidéos de formation en entreprise. De plus, son générateur de script AI aide à créer un contenu engageant, tandis que les modèles et scènes permettent une personnalisation rapide et un branding cohérent.
Comment la plateforme vidéo AI de HeyGen peut-elle être utilisée pour une intégration efficace avec les systèmes de gestion de l'apprentissage (LMS) ?
La plateforme vidéo AI de HeyGen produit des vidéos éducatives de haute qualité qui sont facilement exportables et compatibles avec divers systèmes de gestion de l'apprentissage (LMS). Cela permet une diffusion de contenu fluide, rendant vos actifs vidéo de formation en entreprise accessibles au sein de votre infrastructure organisationnelle existante.