Générateur de Formation Bilingue : Créez des Cours Globaux Plus Rapidement
Construisez rapidement des modules de formation multilingues et des cours en ligne captivants en convertissant n'importe quel script en vidéos professionnelles grâce à la conversion de texte en vidéo à partir d'un script.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo didactique de 90 secondes pour les formateurs d'entreprise et les développeurs d'e-learning, illustrant la puissance de HeyGen dans la production de modules de formation multilingues avec des activités d'apprentissage interactives. Adoptez une esthétique visuelle sophistiquée et moderne, intégrant des animations subtiles et des graphiques à l'écran, complétée par une génération de voix off professionnelle en plusieurs langues pour souligner la portée mondiale. Cette vidéo doit montrer à quel point il est simple de créer un contenu éducatif percutant et culturellement pertinent.
Pour les étudiants et les autodidactes, concevez une vidéo dynamique de 45 secondes mettant en lumière comment HeyGen aide à créer des cours gamifiés et des matériaux d'apprentissage personnalisés. Le style visuel et audio doit être vibrant, énergique et amusant, incorporant des graphiques colorés et une musique de fond joyeuse pour capter l'attention. Utilisez des avatars AI animés pour guider les spectateurs à travers un exemple de leçon personnalisée, rendant l'apprentissage aussi engageant qu'un jeu.
Produisez une vidéo informative de 1 minute 30 secondes destinée aux entreprises en expansion mondiale et aux institutions éducatives, démontrant les capacités de HeyGen en tant que générateur de formation bilingue pour les cours en ligne. La présentation visuelle doit être élégante et professionnelle, avec des visualisations de données claires et des médias pertinents de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen. La piste audio doit maintenir un ton autoritaire mais accessible, soutenu par des sous-titres/captions précis dans les langues primaire et secondaire, montrant la capacité de la plateforme à répondre aux besoins linguistiques diversifiés.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargir l'Offre de Cours Multilingues.
Développez un plus grand volume de modules de formation bilingues alimentés par l'AI pour atteindre efficacement un public mondial plus large.
Améliorer l'Engagement dans la Formation Bilingue.
Exploitez l'AI pour créer des leçons vidéo dynamiques et interactives, améliorant considérablement l'engagement des apprenants et la rétention des connaissances dans les programmes bilingues.
Questions Fréquemment Posées
Découvrez le créateur de cours AI de HeyGen pour un contenu vidéo dynamique.
Le créateur de cours AI de HeyGen simplifie le processus en convertissant du texte en vidéo à partir d'un script en utilisant des avatars AI réalistes et une génération de voix off dynamique. Cela permet une création de cours plus rapide et le développement de leçons vidéo captivantes alimentées par l'AI qui captivent les apprenants.
HeyGen peut-il aider à créer des modules de formation multilingues pour des apprenants diversifiés ?
Absolument, HeyGen excelle dans la génération de modules de formation multilingues, ce qui en fait un générateur de formation bilingue idéal. Vous pouvez facilement créer du contenu, générer des voix off dynamiques dans plusieurs langues et ajouter des sous-titres bilingues, assurant une portée mondiale des cours pour des expériences d'apprentissage diversifiées.
Quels outils créatifs HeyGen offre-t-il pour des activités d'apprentissage personnalisées et interactives ?
HeyGen fournit un moteur créatif pour développer des activités d'apprentissage engageantes et interactives. Avec un contenu entièrement personnalisable et des avatars AI, les éducateurs peuvent créer des matériaux d'apprentissage personnalisés, y compris des cours gamifiés et des leçons de langue interactives, conçus pour générer un engagement significatif.
Comment HeyGen peut-il aider les enseignants de langues à développer des plans de cours et des matériaux efficacement ?
HeyGen offre des outils AI robustes pour les enseignants de langues, facilitant la génération de plans de cours et de matériaux personnalisés. Sa plateforme permet la création rapide de vidéos natives et la conversion de texte en vidéo à partir d'un script, réduisant considérablement le temps consacré au développement de contenu et permettant des leçons de langue plus interactives.