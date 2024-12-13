Créateur de Vidéos Explicatives pour Propositions d'Offres : Obtenez des Contrats Plus Rapidement

Utilisez nos nombreux Modèles & scènes pour assembler rapidement des vidéos explicatives époustouflantes qui mettent en valeur votre valeur et concluent des affaires.

Créez une vidéo convaincante de 45 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises et les professionnels de la vente, démontrant comment créer rapidement un "créateur de vidéos explicatives pour propositions d'offres" persuasif en utilisant des "modèles de vidéos explicatives" professionnels dans HeyGen. Le style visuel doit être épuré et moderne avec des transitions dynamiques, complété par une musique de fond entraînante, mettant en avant la facilité d'utilisation des divers Modèles & scènes de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez un spot engageant de 30 secondes pour les responsables marketing produit et les entrepreneurs en e-commerce, illustrant la simplicité de générer des "vidéos produits" de haute qualité avec la "création de vidéos par IA". Le style visuel et audio doit être dynamique et vibrant, avec des avatars IA présentant les principaux avantages du produit avec une voix IA claire et engageante.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo informative de 60 secondes destinée aux consultants et chefs de projet, montrant comment transformer n'importe quelle "proposition d'offre" écrite en "création de vidéos explicatives" soignée en utilisant les capacités de HeyGen. Adoptez un style visuel autoritaire et professionnel avec des graphismes élégants et une voix off professionnelle, soulignant l'efficacité de la fonctionnalité Texte-en-vidéo de HeyGen à partir d'un script.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo tendance de 40 secondes pour les gestionnaires de réseaux sociaux et les créateurs de contenu, expliquant comment booster leur présence "sur les réseaux sociaux" en utilisant du contenu généré par IA et le "générateur de voix off IA". Le style visuel doit être rapide et attrayant avec une musique de fond moderne, démontrant la puissance de la génération avancée de voix off de HeyGen pour ajouter de l'impact.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Explicatives pour Propositions d'Offres

Créez sans effort des propositions vidéo convaincantes qui captivent les clients et sécurisent votre prochain grand projet avec notre plateforme IA intuitive.

1
Step 1
Créer à partir d'un Modèle
Commencez par sélectionner un "modèle de vidéo explicative" adapté aux propositions d'offres, ou commencez à partir d'une toile vierge. Notre fonctionnalité "Modèles & scènes" offre une base rapide et professionnelle pour votre projet.
2
Step 2
Ajoutez Votre Narration
Transformez votre script de proposition en audio engageant. Utilisez notre "générateur de voix off IA" pour créer une narration naturelle et professionnelle, complétant parfaitement votre contenu visuel.
3
Step 3
Personnalisez avec des Visuels IA
Personnalisez votre vidéo avec des visuels percutants. Choisissez un "avatar IA" pour présenter vos points clés, assurant que votre message est délivré avec impact et professionnalisme.
4
Step 4
Finalisez & Exportez
Peaufinez votre vidéo pour une portée et une efficacité maximales. Appliquez des contrôles de marque, "ajoutez de la musique", puis utilisez "le redimensionnement & les exports de rapport d'aspect" pour préparer vos "vidéos marketing" pour n'importe quelle plateforme.

Cas d'Utilisation

Élaborez un Contenu Explicatif Persuasif

Développez des vidéos explicatives inspirantes et persuasives pour captiver votre audience, communiquer clairement votre valeur et obtenir des résultats favorables pour vos offres.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mon processus créatif pour les vidéos explicatives ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos explicatives convaincantes avec une riche gamme d'outils créatifs. Vous pouvez facilement intégrer des animations, utiliser des vidéos libres de droits et ajouter de la musique pour donner vie à votre vision, faisant de HeyGen un créateur de vidéos explicatives idéal.

Quelles fonctionnalités IA HeyGen propose-t-il pour une création vidéo efficace ?

HeyGen utilise une technologie avancée de création de vidéos par IA pour simplifier votre flux de travail. Avec HeyGen, vous pouvez utiliser des avatars IA et un générateur de voix off IA pour transformer du texte en contenu vidéo de qualité professionnelle rapidement et efficacement.

Y a-t-il des modèles de vidéos explicatives personnalisables disponibles dans HeyGen ?

Oui, HeyGen propose une sélection diversifiée de modèles de vidéos explicatives entièrement personnalisables. Notre éditeur intuitif par glisser-déposer vous permet de modifier facilement les scènes, d'ajouter votre marque et de créer des vidéos marketing uniques sans avoir besoin de compétences approfondies en montage vidéo.

HeyGen peut-il aider à réaliser des vidéos explicatives professionnelles pour des propositions d'offres ?

Absolument, HeyGen est un puissant créateur de vidéos explicatives pour propositions d'offres conçu pour vous aider à élaborer des propositions persuasives. Utilisez nos modèles spécialisés de propositions d'offres explicatives et les capacités IA pour produire des vidéos de propositions d'offres à fort impact qui communiquent clairement votre valeur.

