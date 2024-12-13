Créateur de vidéos de formation sur les biais : Créez un impact en quelques minutes
Créez des vidéos de formation à la réduction des biais percutantes avec des avatars AI et du contenu personnalisé sur la diversité et l'inclusion.
Développez une vidéo de 90 secondes basée sur des scénarios, ciblant les managers et les chefs d'équipe pour une formation avancée à la réduction des biais. Cette vidéo doit représenter visuellement une situation courante en milieu de travail où des biais peuvent survenir, en utilisant les avatars AI réalistes de HeyGen pour incarner différents rôles, créant une expérience d'apprentissage immersive et relatable avec un récit neutre mais engageant. L'audio doit être clair et concis, se concentrant sur le dialogue entre les avatars pour illustrer les points clés.
Concevez une vidéo promotionnelle dynamique de 45 secondes destinée aux professionnels des ressources humaines et aux développeurs de formation, mettant en avant la facilité de production de vidéos personnalisées sur la diversité et l'inclusion. Le style visuel doit être rapide avec des coupes rapides entre divers modèles et scènes professionnels de HeyGen, soulignant le processus de création intuitif. L'audio doit être dynamique et énergique, démontrant comment le texte-à-vidéo à partir d'un script peut rapidement transformer le contenu écrit en modules de formation visuels captivants.
Produisez une vidéo de 2 minutes stimulante pour tous les employés dans le cadre d'une initiative continue de formation anti-biais en milieu de travail. La présentation visuelle doit adopter un format de style interview mettant en vedette des avatars AI diversifiés, chacun offrant des perspectives et des expériences différentes liées aux biais, favorisant l'empathie et la compréhension. Il est crucial que la vidéo inclue les sous-titres/captions de HeyGen pour une accessibilité renforcée, offrant une expérience audio réfléchie et informative pour renforcer l'importance d'un environnement de travail inclusif.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Élargir la formation sur la diversité et l'inclusion.
Créez et déployez efficacement des cours complets sur la diversité et l'inclusion à l'échelle mondiale, garantissant que tous les employés reçoivent une formation essentielle à la réduction des biais.
Améliorer l'engagement dans la formation sur les biais inconscients.
Utilisez la vidéo alimentée par l'AI pour augmenter considérablement l'engagement et la rétention dans la formation sur les biais inconscients, conduisant à des résultats d'apprentissage plus efficaces.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer notre formation sur la diversité et l'inclusion ?
HeyGen permet aux organisations de créer des vidéos de formation sur la diversité et l'inclusion percutantes en utilisant des avatars AI et la technologie de texte-à-vidéo. Cette approche simplifiée aide à développer un contenu de formation engageant et efficace pour les employés.
Quel rôle jouent les avatars AI dans la création de vidéos de formation personnalisées à la réduction des biais ?
Les avatars AI de HeyGen sont essentiels pour délivrer des vidéos personnalisées sur la diversité et l'inclusion, y compris la formation à la réduction des biais. Ils donnent vie à vos scripts avec des expressions réalistes et une représentation diversifiée, rendant la formation plus relatable et efficace pour le milieu de travail.
HeyGen propose-t-il des modèles pour les vidéos de formation anti-biais ?
Oui, HeyGen propose une gamme de modèles professionnels spécialement conçus pour lancer la création de vidéos de formation anti-biais. Ces modèles permettent aux utilisateurs de produire rapidement des vidéos de formation de haute qualité pour les employés, économisant ainsi un temps et des ressources considérables.
HeyGen peut-il générer des voix off AI pour les vidéos de formation des employés ?
Absolument, HeyGen excelle dans la génération de voix off AI de haute qualité directement à partir de votre script pour toutes vos vidéos de formation. Cette capacité de texte-à-vidéo assure une narration claire et cohérente et offre une variété de voix pour répondre à vos besoins spécifiques de formation des employés.