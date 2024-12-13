Créez une vidéo d'introduction d'une minute pour les nouveaux employés débutant leur formation sur la diversité et l'inclusion, conçue pour expliquer clairement le concept de biais inconscient. Le style visuel doit être un explainer animé engageant, utilisant des couleurs chaudes et des graphiques simples, complété par une voix off AI calme et professionnelle générée grâce à la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, assurant un ton amical et accessible pour un apprentissage fondamental.

